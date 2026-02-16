Vidas ejemplares y figuras rebeldes: los grandes personajes de la historia en tres libros

Cuenta Suetonio en Vidas de los Césares que cuando César Augusto iba a morir, preguntó a los que le velaban: "¿Os parece que he representado bien esta farsa de la vida? Si os ha gustado, batid palmas y aplaudid al autor". Sin pedir ovaciones, pero a menudo mereciéndolas, transcurrieron las existencias de los y las protagonistas de estos libros.

Vidas españolas Juan Pablo Fusi y Ricardo García Cárcel Taurus / Fundación Juan March, 2026

496 páginas. 22,70 €

Así, el primero de ellos, Vidas españolas, reúne cincuenta y una breves biografías de grandes personajes de nuestra historia, mientras que Ana R. Cañil rescata del olvido a catorce extranjeras (periodistas, economistas, poetas) que escribieron sobre la España del siglo XX, y Carmen Gallardo reivindica a doce reinas malcasadas que se rebelaron contra su suerte y su desamor.

Juan Pablo Fusi (San Sebastián, 1945) y Ricardo García Cárcel (Requena, 1848) glosan en Vidas españolas las trayectorias de medio centenar de personajes ejemplares por sus cualidades profesionales o morales. De ahí que esta amplia nómina incluya a Picasso, Santa Teresa, Beatriz Galindo, Ramón y Cajal...

Y lo hacen proclamando desde el principio su objetivo: desempolvar a muchos personajes históricos condenados al silencio, insertar a cada personaje en su marco histórico para explorar la red de relaciones en las que se movió y estudiar la proyección mediática de cada uno de ellos a lo largo del tiempo. Sobra decir que, con el rigor, sabiduría y amenidad que les caracterizan, lo logran cumplidamente.

Rescatadas del olvido Ana R. Cañil Galaxia Gutenberg, 2026

235 páginas. 21 €

Con la misma intención que el libro de Fusi y García Cárcel de salvar del olvido a sus protagonistas, la periodista Ana R. Cañil (Madrid, 1958) reivindica a catorce mujeres que vinieron a España y en muchos casos "se llevaron este país grabado a fuego en la memoria". Nancy Cunard, Tina Modotti, Ilsa Barea, pero también Lilian Hellman, Vita Sakville-West y Sylvia Plath son algunas de las protagonistas de este libro emocionante y muy bien documentado sobre cómo nos vieron en circunstancias muy distintas, algunas tan dramáticas como la guerra.

Lástima, por cierto, que entre estas apasionantes biografías no aparezca la de Renée Laffont, fusilada por las tropas golpistas en diciembre de 1936 y enterrada en una fosa común, por lo que es considerada la primera reportera muerta en un conflicto.

Reinas infieles Carmen Gallardo Planeta, 2026

456 páginas. 20,90 €

Las doce heroínas de Reinas infieles, en cambio, tuvieron vidas más alegres desde el momento en que decidieron rebelarse ante las infidelidades conyugales de sus reales esposos.

Carmen Gallardo (Madrid) las retrata con viveza, conocimiento y algo de frivolidad, dejando claro que, a menudo, habían sido apenas unas niñas malcasadas por razones de Estado que cumplieron con su deber de dar un heredero al reino o al imperio antes de empezar a vivir sus días (y sus noches) con absoluta libertad, ya fuesen Urraca I, Catalina la Grande, Isabel II de Borbón o Paola de Bélgica.