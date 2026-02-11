'Malacría', la nueva novela de Elisa Díaz Castelo: una puñalada directa al corazón

Como una puñalada directa al corazón o una patada en el estómago. Así, inesperada y brutal, es Malacría, la primera novela de Elisa Díaz Castelo (Ciudad de México, 1989), autora de libros de poemas en los que toca temas relacionados con la física, la cosmología y la biología (Principia, 2018; El reino de lo no lineal, 2020; Proyecto Manhattan, 2021; y Planetas habitables, 2022), y de un libro de cuentos, El libro de las costumbres rojas (2023), en el que aborda la enfermedad y el trauma.

Malacría Elisa Díaz Castelo Sexto Piso, 2026

264 páginas. 20,90 €

Bastante de eso, de dolores del alma, hay también en Malacría, un libro sobre las laceraciones emocionales que se transmiten de generación en generación y que resultan imposibles de silenciar, quizá porque, como reza una de las citas que abren el libro, "con nuestras heridas hablamos; por nuestras heridas tenemos hijos" (Vladimir Nabokov).

Y precisamente de eso, de tres generaciones de mujeres seriamente dañadas por el pasado, trata esta novela que arranca con la muerte de la abuela, Cecilia, y su efecto devastador en su hija Perla y en su nieta, Ele, una "coleccionista de ruinas" que todos los domingos sale a pasear buscando casas a punto de desplomarse, edificios a medio derruir, terrenos arrasados y los fotografía para enviárselos a su madre, con la que hace tiempo que no convive.

La última se la envía desde Cozumel sin saber que Perla, después de dar un paseo con sus perros, acaba de desaparecer sin dejar rastro.

Es entonces cuando Ele y la novia de su madre, Jeni, una norteamericana que da lugar a muchas escenas cómicas con su español desmadejado, se lanzan a buscarla acompañadas de Valeriana, una perrita paralítica que adora a la ¿huida?, ¿ha sido secuestrada?, ¿se ha perdido?

Nos encontramos, pues, en una suerte de road movie con mucho de novela de misterio, de relato intimista, pero también de novela psicológica, feminista y de ciencia ficción, pues Perla cree firmemente en la existencia de un planeta invisible, Daemonia, idéntico a la Tierra, pero radicalmente distinto. Sí, más de una vez esa mujer vulnerable y poderosa, enferma y vital a un tiempo, había soñado con encontrar una puerta de acceso a ese lugar utópico, aunque en realidad, como apunta Díaz Castelo, "miraba al espacio para ver hacia dentro".

Mientras Ele recibe en el móvil enigmáticos mensajes de voz de su madre, las improvisadas detectives siguen pistas que la propia desaparecida parece haberles dejado en lugares clave para que resuelvan el misterio, su misterio, por lo que visitan a amigas y conocidos que a su vez iluminan la historia de la familia.

Lo mejor, y lo peor, es que acaban desenterrando un pasado que la abuela reinventaba para su nieta, y en el que a veces aparecía un alemán, el padre de Perla, aunque al final las mujeres resultasen ser las únicas protagonistas de la estirpe: "Elena, hija de Perla, hija de Cecilia, hija de Fátima, hija de Máxima. [...] Mujeres que conciben sin ser tocadas".

Y así, entre leyendas, sospechas y certezas, acabarán descubriendo el secreto familiar que explica el origen verdadero de Perla y el de Ele, si es que, como parece sostener esta novela, los traumas y las heridas se trasmiten de generación en generación.

Narrada en tercera persona, Malacría está estructurada para contar el presente y el pasado, con frecuentes saltos en el tiempo gracias a las páginas del diario de Perla y las anotaciones de un cuaderno de la abuela, que aparecen con un tratamiento tipográfico especial que lo distingue nítidamente.

Inquietante y devastadora, la calidad de la prosa, su alta intensidad poética y su soterrado sentido del humor hacen de esta novela un título más que recomendable.