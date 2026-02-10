Alfonso J. Ussía gana el VI Premio de No Ficción Libros del Asteroide por un libro sobre su padre

El escritor Alfonso J. Ussía ha ganado la sexta edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide con su obra In Extremis. Se trata de un galardón otorgado a proyecto y no a obra terminada y tiene una dotación económica de 10.000 euros.

In extremis es una narración de raíz autobiográfica que, a través del vínculo entre un hijo y su padre, traza un retrato íntimo de la España de los últimos cincuenta años y reflexiona sobre la distancia generacional, explica la editorial Libros del Asteroide en un comunicado.

El jurado ha valorado especialmente "la calidad literaria del proyecto y su interesante exploración del conflicto generacional" además de destacar "la capacidad del autor de trascender lo familiar para abordar la evolución de la sociedad española y retratar a destacados personajes de la época".

"La propuesta se articula como un diálogo con el padre, el célebre columnista Alfonso Ussía, que afronta el ocaso de su vida mientras revisa su legado personal y profesional. Frente a él, el hijo, criado a la sombra de esta figura mediática, intenta asimilar no solo su muerte sino lo que esta representa: el fin de una generación que creyó tener todas las respuestas. Una indagación sobre el duelo, la herencia recibida, tanto personal como colectiva, así como sobre la profesión periodística", añade el sello editorial.

En esta última edición se han recibido un total de 538 propuestas y además de la ganadora, ha sido finalista el proyecto Anestesia, de la periodista venezolana Maye Primera.

Esta obra retrata los últimos treinta años de la historia de Venezuela a través de su propia experiencia, la de una periodista queer emigrada a Estados Unidos.