¿Queremos vivir para siempre? Una reflexión sobre la IA y la vida eterna con Santiago Alba Rico

El filósofo Santiago Alba Rico visita el ciclo “El presente artificial” de Ámbito Cultural, en el que la periodista y ensayista Marta Peirano invita a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial transforma nuestra forma de escribir, leer y pensar el mundo.

Dice Alba Rico que el ser humano es el único animal que huye de su propio cuerpo. No sólo se niega a ser animal, sino que desprecia su propia biología como si fuera un fallo técnico que se puede hackear; no sólo para mejorar la vida, sino para abolir la muerte.

La idea del cuerpo como una cárcel de carne, de la conciencia como un paquete de información transferible, y la vida como un videojuego que tiene paquetes de actualización no es nueva: los griegos hablaban del alma atrapada en una cárcel; Descartes habla del cuerpo como máquina y la mente como un fantasma que lo hace caminar.

La promesa de una Inteligencia Artificial General capaz de acabar con las enfermedades renueva nuestra campaña contra nuestra propia naturaleza. Parece una fantasía técnica, pero es política: ¿podemos, queremos y debemos vivir para siempre?

Santiago Alba Rico es filósofo, ensayista y guionista. Es una de las voces más influyentes del pensamiento crítico contemporáneo en castellano, y escribe sobre política, filosofía y literatura en Público, El País, eldiario.es y Diari Ara. Ha escrito una veintena de libros, incluyendo Leer con niños, Ser o no ser (un cuerpo) y España.

Marta Peirano es escritora y periodista especializada en tecnología y poder. Ha publicado ensayos como El enemigo conoce el sistema (2019), donde analiza el poder de las grandes plataformas tecnológicas y Contra el futuro (2022), donde explora la crisis climática y el papel de la tecnología en su gestión. Es columnista de El País y RNE.