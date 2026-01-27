El escritor mexicano David Toscana, Premio Alfaguara con "una fábula oscura" situada en los Balcanes

David Toscana (Monterrey, México, 1961) ha sido reconocido con el Premio Alfaguara de Novela 2026 en su vigésimo novena edición. La obra llegará a las librerías el próximo 26 de marzo.

El jurado de esta edición ha estado presidido por el escritor Jorge Volpi –Premio Alfaguara de en 2018 por Una novela criminal– y conformado por las también escritoras Agustina Bazterrica y Brenda Navarro, el periodista Óscar López, la scout y programadora cultural Camila Enrich y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, con voz pero sin voto.

El acta indica que la historia parte de un hecho histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros. "El autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia", según el jurado.

El relato está narrado en primera persona por Kozaro, el Escriba, y "la novela adquiere un tono oral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro. Una gran épica de los vencidos", reza el acta.

El autor ha estado presente en el acto de entrega, celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, y ha conversado con los miembros del jurado. "El humor debe acudir a la inteligencia del lector. No es el detalle chusco, sino el giro del lenguaje que puede tener ingenio o distintas formas de leerse", ha dicho.

Preguntado por la poca repercusión que han tenido en España sus obras, muy reconocidas internacionalmente, ha aludido al carácter "azaroso" del sector editorial.

Volpi se ha mostrado muy satisfecho de que haya sido su compatriota el ganador de este premio, pues posee "una de las obras más singulares y fascinantes de la lengua española en los últimos treinta años". En cuanto a la novela, ha señalado "las metáforas que reflejan nuestro tiempo", a propósito de la ceguera y la luz en El ejército ciego.

"No pensé mucho en esta época, porque las historias piensan por sí solas", ha replicado Toscana. Y ha añadido: "No tengo por qué insertarle a la novela ciertos conflictos contemporáneos", pues "los va a tener por sí mismos".

En esta convocatoria se han recibido 1.140 manuscritos, de los cuales 524 provienen de España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.

El premio está dotado con 175.000 dólares (147.000 euros, aproximadamente), una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana.

Toscana ha publicado los libros de cuentos Lontananza (1997) y Brindis por un fracaso (2006), y las novelas Las bicicletas (1992), Estación Tula (1995), Santa María del Circo (1998), Duelo por Miguel Pruneda (2002), El último lector (2005), El ejército iluminado (2006), Los puentes de Königsberg (2009), La ciudad que el diablo se llevó (2012), Evangelia (2016), Olegaroy (2017).

La última publicada, El peso de vivir en la tierra (2022), fue ganadora del Bienal de Novela Mario Vargas Llosa y fue calificada por el propio escritor peruano como una de las mejores escritas en español.

El autor formó parte del International Writing Program de la Universidad de Iowa y del Berliner Künstlerprogramm. Ha sido galardonado con los premios José María Arguedas, Antonin Artaud, Colima, José Fuentes Mares, Xavier Villaurrutia, Elena Poniatowska y Mazatlán. Su obra ha sido traducida a diecisiete lenguas.