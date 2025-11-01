Luna Miguel: "Solo de pensar en la 'Anunciación' de Fra Angelico en el Museo del Prado me excito y me mareo"

¿Qué libro está leyendo?

Llevo varios a la vez, pero el que más me atrapa es Todas las hijas de la casa de mi padre, de J. F. Ferré. Jevi.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

La obra entera de Alejandra Pizarnik, aunque especialmente sus oraculares diarios.

Si no hubiera podido ser poeta, novelista y editora, ¿qué hubiera querido ser?

¡Yo quiero ser nada más que lectora!

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

Histórico no sé… ¿mágico?, tal vez. La Anunciación. A ver qué leía María en esa escena. Y a ver cómo olían esos lirios. Y a ver qué pinta tenía el ángel Gabriel. La paloma no me importa tanto, me dan un poco de grima.

¿Cuánto de sí misma le ha prestado a Lectrice Santos? ¿Su mismo apellido es una suerte de homenaje a su madre?

Nada. Bueno, miento: una vez fui a un local de intercambio con una amiga, y cuando me presentaba a los amables paseantes de aquel curioso lugar, yo me hacía pasar por “L. Santos, veterinaria de pájaros”. Esa identidad me gustó. Como andaba escribiendo esta falsa conferencia, pensé que la sonoridad de aquel nombre tenía que llevarla al papel. Supongo que a mi madre le habría hecho gracia. No tanto lo del club como lo de matar al padre.

¿Cómo, cuándo y por qué nació su fascinación por Lolita?

No me acuerdo bien. Es una obra cuyos juegos, temas, homenajes ocultos y chistes atraviesan desde hace mucho mi manera de leer y de pensar la lectura. Mi Nabokov preferido es el de Ada o el ardor y ¡Mira los arlequines!, que amplían la cabronería de Lolita hasta extremos insospechados y magníficos. Nunca voy a parar de releerlo.

¿Cómo es posible que cuando supuestamente somos más libres, se cancele lo molesto, provocativo?

Odiamos la libertad ajena. Por eso nos molesta el placer del otro. Por eso queremos que se caiga, que se corrompa y que se olvide su pensamiento. Un censor tiene más de envidioso que de casto.

¿Qué es lo peor que han dicho de sus propios libros los “lectores criminales”, si es que los ha sufrido?

Un comentario especialmente cómico: “¡Se nota que no has leído a Vladimir Nabokov!”.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

HINATA, de TIF.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

Creo que me vi Las chicas Gilmore en tiempo récord durante unos días depresivos de algún otoño reciente. Pero no es mi serie preferida. Ahora mi hijo y yo estamos enganchados al anime de One Piece, y me parece excelente. Eiichiro Oda es el Homero del siglo XXI.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

En Toy Story viviría. No aguantaría en la Lolita de Kubrick.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Constantemente. Sobre todo, con una buena Anunciación. Solo de pensar en la de Fra Angelico en el Prado me excito y me mareo. Pero ¿de dónde sale ese brillo? Dicen que él lloraba mientras pintaba. No me extraña.

Díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

La exigencia de valentía en todos y cada uno de nuestros relatos.

Una obra sobrevalorada.

Los clásicos ilustrados. La obsesión por las grandes obras de la literatura con decoración en sus páginas. Suficiente.

Un placer cultural culpable.

Dice Mariana Enríquez que no cree en las lecturas culpables. Haré caso a ese ser mágico y dejaré de sentir culpa por lo que lea, escuche, baile o mire.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

No es la última, pero me impresionó bastante la sala negra de Marina Vargas en el Thyssen.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No.

España es un país…

Sí.