La RAE y la ASALE lucen sus últimas obras y novedades académicas en el Congreso de la Lengua de Arequipa

La RAE presenta sus últimas obras y algunas novedades en los trabajos académicos en el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) de Arequipa (Perú). Foto: RAE

La Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) han presentado varias de las últimas obras y novedades académicas en una sesión plenaria especial del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebra en Arequipa (Perú).

Presidida por la vicedirectora de la Academia, Carme Riera, en la mesa han participado los miembros de la RAE Guillermo Rojo, Salvador Gutiérrez Ordóñez, Aurora Egido y Cristina Sánchez (electa); el académico mexicano Pedro Martín Butragueño, y la académica guatemalteca Raquel Montenegro.

Entre las novedades, se encuentra el cuarto tomo de la Nueva gramática de la lengua española (NGLE), dedicado a la fonética y la fonología; el Corpus ASALE y la Colección BCRAE Básica. Además, se han abordado algunas obras capitales de las academias como el Diccionario panhispánico de dudas, los volúmenes dedicados a la morfología y la sintaxis de la NGLE, e iniciativas como la Escuela de Lexicografía Hispánica.

La RAE y la ASALE publicaron a principios de 2025 la edición revisada y ampliada de la Nueva gramática de la lengua española (NGLE), un trabajo concebido desde el principio (2009-2011) como la primera gramática académica panhispánica y planteado como una obra —a la vez descriptiva y normativa— de alcance y profundidad mayor que las gramáticas académicas previas.

Este año llegaron a las librerías tres volúmenes que abarcan contenidos de morfología y sintaxis, con importantes novedades frente a la edición anterior: mayor detalle en la presentación de los contenidos; más aclaraciones en su exposición, en su análisis y en la distribución geográfica o social de los fenómenos descritos; más explicaciones didácticas, y una bibliografía complementaria al final de cada capítulo.

Pedro Martín Butragueño, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ha presentado la nueva edición del volumen dedicado a la fonética y la fonología de la NGLE (Espasa), Fonética y fonología, dirigido por el académico de la RAE José Manuel Blecua.

Con este volumen, que completa los tres precedentes de la obra, se consigue un tratamiento de la gramática de la lengua española de carácter abarcador en el que la descripción integra en perfecta sintonía todas las unidades lingüísticas, desde los sonidos y fonemas, como entidades básicas con capacidad para distinguir significados, hasta la entonación o las oraciones y enunciados.

Versión de prueba del Corpus ASALE

Por otro lado, Corpus ASALE tiene como objetivo ofrecer a las Academias interesadas la posibilidad de seleccionar y codificar textos de acuerdo con la metodología del Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES). La idea es utilizar los recursos de anotación y consulta ya desarrollados y, al mismo tiempo, avanzar hacia la conformación de corpus propios consultables en una plataforma común.

El académico Guillermo Rojo, director del CORPES XXI, ha presentado el primer prototipo del proyecto, que cuenta, en esta versión, con algo más de 7 millones de formas ortográficas procedentes de textos escritos. Incluye libros de ficción (novelas, relatos, obras de teatro) y de no ficción (ciencias sociales, actualidad, política, cultura…).

Por su parte, la Biblioteca Clásica de la RAE (BCRAE) reúne en 111 volúmenes las obras esenciales de la tradición literaria española e hispanoamericana hasta finales del siglo XIX, de los cuales se han publicado 57 hasta el momento. Su base es la colección diseñada por el que fuera su director, el académico Francisco Rico, y se propone ofrecer textos depurados, preparados por especialistas y avalados por la Academia.

La RAE ha presentado en el CILE una serie en formato de bolsillo y pensada para la lectura directa, sin el aparato crítico ni las notas complementarias de la edición académica, que ha sido expuesta por la bibliotecaria de la Academia, Aurora Egido.

La colección BCRAE Básica (Espasa) se inicia con la edición completa de Don Quijote de la Mancha (1605 y 1615), de Miguel de Cervantes, en un solo volumen. Se mantiene el texto original de la BCRAE y solo conserva las anotaciones a pie de página. Además, lleva una breve introducción del director de la RAE y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado, a toda la obra. Así, con esta primera entrega se pone a disposición del lector una edición completa con las notas esenciales para comprender la obra.

El académico Salvador Gutiérrez Ordóñez ha abordado en la sesión plenaria la reciente publicación en papel de la edición ampliada y actualizada del Diccionario panhispánico de dudas (DPD), una herramienta fundamental en la resolución de cuestiones normativas que afectan a la gramática, a la ortografía o al léxico del español (Taurus).

Se trata de una obra de consulta compuesta por más de 7.000 entradas, con información de carácter fonográfico, morfológico, sintáctico y lexicosemántico. Su puesta al día ha permitido adecuar —apoyándose en obras fundamentales publicadas por la RAE y la ASALE— sus recomendaciones a la doctrina actual, así como a los cambios observados en los hábitos lingüísticos de los hispanohablantes en las dos últimas décadas.

Esta nueva edición ofrece también recomendaciones sobre los procesos evolutivos que está experimentando el español en estos momentos de efervescencia lingüística, en especial en lo que atañe a la adopción de neologismos y extranjerismos.

Por último, la académica guatemalteca Raquel Montenegro se ha ocupado de la Escuela de Lexicografía Hispánica (ELH), de la que es vicedirectora. Instituida en 2001 por la RAE y la ASALE, ofrece un programa de formación único que incluye la mencionada incorporación de los egresados en las diversas academias de la lengua española. Según Montenegro, las tres fortalezas de la escuela son la calidad del cuerpo docente; la constante evolución para responder a las necesidades de formación encontradas, y la vinculación entre teoría y práctica.