El primer caso de Antonia Scott no se lee, se oye: así es la precuela sonora de 'Reina Roja'

Se apagan las luces de la sala y ruge un coche de carreras en el circuito del Jarama. Dentro va Antonia Scott, la mujer más inteligente del mundo, con un cociente de 242, y puede que también la más temeraria, ya que pone el Porsche a una velocidad que rebasa sobradamente esa cifra en kilómetros por hora. A su lado va un aterrado instructor al que oímos vomitar nada más acabar el recorrido.

Antonia ignora la indignación y las amenazas del instructor y corre hacia su marido, que la espera en la grada. El personaje más querido de Juan Gómez-Jurado aún no es esa mujer atormentada por la culpa que conoceremos en la trilogía Reina Roja, ya que esto sucede antes. Es algo más luminosa, aún con la ilusión intacta, a pesar de que ya ha sufrido lo suyo.

Lo que escuchamos, en sonido envolvente Dolby Atmos en uno de los confortables sillones de las salas Oncine de Madrid, en los bajos de una de las cuatro torres de la Castellana, es un adelanto de Reina Roja. Origen, una precuela de la saga en formato ficción sonora. Se trata de una producción original de Audible que llegará el próximo lunes 16 a la plataforma de entretenimiento de audio de Amazon.

Escrita a cuatro manos por el creador de la saga superventas, Juan Gómez-Jurado, y el escritor Alberto Caliani, esta serie sonora de siete capítulos dirigida por Sandra Gallego nos presenta el primer caso de Antonia Scott, personaje central de una brigada secreta de investigación de crímenes, con una capacidad casi sobrenatural para desentrañar los hechos. La interpreta la actriz Victoria Luengo, al igual que en la exitosa serie de Prime Video que adapta la novela y que se estrenó en febrero de este mismo año.

También repite Álex Brendemühl en el papel de Mentor. Quien no la acompaña en esta ocasión es Hovik Keuchkerian, actor que encarna a su compañero Jon Gutiérrez en la serie audiovisual. En esta precuela sonora, el agente designado como su escudero es Raúl Covas, al que interpreta el actor Paco Tous con su marcado acento andaluz y una mezcla de guasa y amargura.

En esta ocasión, Gómez-Jurado se ha aliado con el escritor Alberto Caliani para escribir el texto a cuatro manos. “Nunca escribo un personaje si no creo que tiene una novela por sí mismo. Es una regla que me he impuesto. Antes de la primera escena del primer libro, yo ya tenía 80 páginas escritas con la biografía de Antonia Scott”, asegura el escritor. Por eso, cuando le propusieron escribir esta precuela, ya tenía medio camino recorrido. “Me parecía una manera interesante de ver cómo era su vida antes de que ocurriese lo que le cambió la vida: el intento de asesinato que dejó en coma a su pareja”.

Para Gómez-Jurado, no hay mucha diferencia entre esta nueva ola de la ficción sonora y aquellos tiempos en los que “nos juntábamos los españoles en los años 20 y 30 en torno a una radio para escuchar radionovelas. Forma parte de nuestro ADN de contar historias”. Además, entre las ventajas del audio destaca “permitirnos rodar una película o una serie sin tener que gastarnos decenas de millones de euros y contando con actores de primerísimo nivel”.

La experiencia de Victoria Luengo grabando esta ficción sonora ha sido similar a la de su creador, ya que ella también había trabajado largo y tendido el personaje hasta el punto de saber cómo era antes de los hechos que narra la serie audiovisual. “Esto me ha permitido poner en pie esa Antonia Scott previa a la serie que yo había imaginado y trabajado”, afirma.

Por su parte, Paco Tous, muy orgulloso del resultado, reconoce que entró “con mucho vértigo” en esto de la ficción sonora, pero en poco tiempo descubrió que, en esencia, el oficio de actor es igual ya sea “en un teatro, delante de una cámara o delante de un micrófono”. “Son diferentes técnicas, pero se trata de lo mismo: conmover, convencer y hacer soñar al espectador”.

Gómez-Jurado explica la principal particularidad que tiene escribir una obra sonora en comparación con una novela: “Cuando escribes un diálogo no lo puedes hacer igual, porque el personaje tiene que trasladar lo que está sucediendo de alguna manera al oyente, y no puede haber un narrador que esté metiendo acotaciones de diálogo inmediatamente”. Además, destaca que la obra se completa con las “morcillas” que los actores y la directora añaden al texto sobre la marcha, porque “una ficción sonora es un trabajo conjunto”.

Curiosamente, esta precuela se presenta apenas dos meses antes de que se publique, el 5 de noviembre, Todo muere, la tercera novela de la trilogía iniciada con Todo arde y que cierra el círculo del “Universo Reina Roja”. Este proyecto narrativo alcanza ya las ocho entregas: El Paciente (2014), Cicatriz (2015), Reina Roja (2018), Loba Negra (2019), Rey Blanco (2020), Todo arde (2022), Todo vuelve (2023) y Todo muere (2024). Eso sí, “cerrar el círculo no significa que se cierre el universo narrativo”, advierte el autor a El Cultural, con lo cual deja caer que probablemente siga publicando novelas u otros productos narrativos relacionados con él. Sobre el contenido del libro, no suelta prenda.

Es más, el libro ni siquiera llevará sinopsis en la contracubierta, por expreso deseo suyo. Un lujo o excentricidad que solo se puede permitir un escritor superventas como él, el más leído en español de los últimos años. Aunque en realidad lo hace, asegura, “para proteger la experiencia del lector”. “Es algo que había deseado hacer siempre, pero es la primera vez que me han dejado. Porque, si por mí fuera, los libros se publicarían con una portada en negro”, afirma el escritor.

Ahora está escribiendo una nueva novela, ya que suele ir “un libro y medio” por delante de las fechas de publicación. Así que habrá que esperar a noviembre para ver cómo se cierra el círculo del Universo Reina Roja, y como mínimo un año más para descubrir adónde le llevará la “fase de creatividad absoluta” en la que lleva inmerso varios meses.