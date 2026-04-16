Jesús Cimarro, Premio Max de Honor 2026: "El espectáculo en vivo no va a morir, se va a reforzar"

El productor y gestor cultural vasco Jesús Cimarro ha sido galardonado con el Premio Max de Honor 2026 que otorga el Colegio de Gran Derecho de SGAE y ha defendido la vitalidad del "espectáculo en vivo".

"El espectáculo en vivo no va a morir, sino que se va a reforzar y los tiempos nos están dando la razón. El espectáculo en vivo cada vez tiene más adeptos y lo que tenemos que hacer es trabajar con historias que enganchen al público, esa es nuestra misión. A veces acertamos y a veces no acertamos. Intentamos equivocarnos lo menos posible", ha asegurado Cimarro en un encuentro con los medios tras conocer.

Por otro lado, el empresario, director de Pentación Espectáculos y ex Presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, ha lamentado que desde la crisis de 2008 no se ha recuperado la inversión en artes escénicas, explicando que además se ha reducido un 35% la exhibición.

"Cada vez que hay unas autoridades en los patios de butacas o en una rueda de prensa, siempre les digo lo mismo. Que hay que implementar la recomendación que hace la Unión Europea en materia cultural. A nivel autonómico con el 2% de los presupuestos y el 1% a nivel estatal. Esa es la reivindicación que siempre hacemos desde el ámbito", ha apuntado.

Cimarro ha asegurado que el sector cultural es la "cuarta fuente" del Producto Interior Bruto con el 3,2% y más de 750.000 empleos en la industria cultural en España. "Si no ponemos en valor todo eso... Hay que ponerlo", ha añadido.

"Evidentemente, a los políticos lo que más les interesa -a la mayor parte- es la parte económica. Por eso mismo siempre hablo de esa parte, para que me entiendan. A veces la parte cultural y la parte social es muy difícil de cuantificar pero sí la económica. La económica se cuantifica rápidamente y esa es la que entienden lo más rápido posible. Es la que intentamos utilizar para que el sector tenga una inyección real con lo que aporta a las arcas del Estado. No estamos pidiendo ni más ni menos que lo que cualquier otro sector", ha asegurado.

La entrega del premio tendrá lugar el próximo 1 de junio en Mérida durante la 29 gala de los Premios Max. Precisamente, el productor es también director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida -lleva 15 años con este puesto-, por lo que ha agradecido que la entrega del premio sea en la ciudad extremeña porque es "la esencia" del teatro.

Cimarro es el primer productor que recibe el Max de Honor y, en ese sentido, ha explicado que eso pone en valor una profesión que "a veces no se entiende" o que es menos "visible".

"La imagen del productor que solo se preocupa del tema económico es una imagen bastante obsoleta y por suerte el mundo de la producción ha cambiado muchísimo. Los productores y las productoras por suerte hacen que esa imagen se diluya y siempre he tenido muy claro que la producción está para ayudar a la parte artística y a la parte técnica", ha defendido.

Aun así, ha reconocido que la parte económica es la que permite llevar a cabo "locuras" escénicas. "Esa es la misión que hemos tenido desde la producción. Me considero un productor artístico. Hay que cuidar y controlar el tema económico porque si no, sería muy difícil poder llevar a cabo muchas de las locuras que tienen los artistas", ha precisado.

Cimarro, que cuenta con un catálogo de más de 275 obras, ha reconocido que ha estado "varias veces" al borde de la ruina y que ha tenido que hacer "muchos espectáculos alimenticios" que le han permitido hacer otras propuestas.

El hecho de que el galardón, otorgado por la SGAE, haya recaído por primera vez en un empresario cultural que es una "rara avis" es un "hito importante", según el presidente de la entidad, Antonio Onetti.

"El apoyo que Jesús ha dado siempre al teatro de autor, de autoría española, con todas sus producciones ha sido con un respeto escrupuloso a los derechos de autor. En ese sentido la relación con SGAE siempre ha sido espléndida. Y bueno, eso ya era un motivo muy importante", ha explicado Onetti durante la rueda de prensa.

Cimarro nació en el municipio de Ermua (Vizcaya) en 1965 y ya con 15 años fundó el primer Taller Municipal de Teatro de Euskadi. En 1983 preside el Teatro Geroa Sociedad Cooperativa de Durango y desde 1988 es el director de Pentación Espectáculos, una iniciativa empresarial de producción y distribución teatral, que incorpora la gestión del Teatro Bellas Artes, el Teatro La Latina y el Teatro Reina Victoria hasta 2025.

Desde 2012, es el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que ha sido reconocido con la Medalla de Extremadura. Ha dirigido cuatro ediciones de los Premios Ceres.

Hasta 2021 presidió la Academia de las Artes Escénicas de España y, en la actualidad, la Asociación de Productores y Teatros de Madrid y la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España.

Es miembro del Consejo Regional de Cultura de la Comunidad de Madrid y del Consejo Estatal de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, y jurado de los Premios Princesa de Girona.