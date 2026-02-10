Israel Elejalde estrena 'El nudo gordiano': ¿se puede llegar a entender una tragedia escolar?

Cuenta una leyenda griega que Gordias, rey de Frigia, ofreció al templo de Zeus su carro, atándolo con un nudo imposible de desatar, con los cabos ocultos en su interior, de tal forma que, se decía, el que consiguiera deshacerlo gobernaría Asia.

El enigma lo resolvió Alejandro Magno, quien, tras varios intentos, cortó el cordón con su espada. Desde entonces, el nudo gordiano sirve de metáfora para plantear que, ante un problema insuperable, siempre se puede encontrar una manera directa de atajarlo.

Como una declaración de intenciones, esta metáfora da título a la nueva propuesta escénica que Israel Elejalde dirige en el Teatro Español del 10 de febrero al 22 de marzo. Escrita por Johnna Adams, con adaptación de Paula Paz, El nudo gordiano es un drama psicológico ambientado en una pequeña comunidad estadounidense que se ha visto golpeada por una tragedia escolar.

Se trata de “una dicotomía ante el abismo”, define su regista. Todo un tour de force protagonizado por Eva Rufo y María Morales en el que interpretan, respectivamente, a una profesora y una madre durante una tensa reunión en un aula.

Sobre la tragedia que agita esta historia, Elejalde prefiere no entrar en detalles. “A Johnna no le interesa tanto decir ‘esto es lo que ha ocurrido exactamente’, sino ver cómo esos dos personajes pelean con ese enigma y sufren. Estas dos mujeres están intentando comunicarse para entender qué ha ocurrido”.

Ese es, insiste, el leitmotiv de esta pieza. “A veces nuestras historias no están bien contadas y eso nos provoca muchísimo dolor, porque tenemos una necesidad brutal de poder cerrarlas”, comenta.

“Hay una reflexión sobre el cuento ahí. En la ficción todo empieza y acaba, pero desgraciadamente en la vida, no, y tenemos toda una parafernalia de ritos para intentar clausurar nuestras desgracias de la mejor manera y poder comenzar otra historia”.

El actor, que continúa de gira con American Buffalo y con La patética, además de protagonizar junto a Marián Álvarez y Juan Diego Botto la película Altas capacidades, que estrena en el Festival de Málaga, aborda aquí otros temas como la responsabilidad, el perdón, el acoso escolar o los límites del amor materno.

Todo ello gira en torno al gran misterio de la obra: Gidion. Un niño de 11 años. “La infancia es un gran enigma en cualquier momento de nuestra historia. Hay una complejidad que tiene que ver también con la comunicación. Es un lugar muy difícil".

Eva Rufo en 'El nudo gordiano'. Foto: Javier Naval

"Dentro de eso, además, el mundo ha cambiado en estos 20 o 30 años de una manera vertiginosa a través de las redes sociales y la conexión con la realidad virtual. Todavía estamos viendo cuál es la mejor manera de que nuestros hijos puedan relacionarse con ese nuevo mundo. Pero la infancia siempre será un sitio de misterio e incógnitas constantes, siempre estaremos preguntándonos cuál es la mejor forma de educarlos”.

Algo que, en el caso de la tragedia que sus personajes abordan, este gran nudo gordiano plantea “si hay que dedicar tiempo a descifrar el enigma, incluso perderse ahí, o tomar una decisión drástica por el bien de todos”.