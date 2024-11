Los últimos discos de La Ritirata, Juan Diego Flórez y Dolly Parton: del barroco al banjo de los Apalaches

Luigi Bocherini

Director: Josetxu Obregón. Conjunto: La Ritirata

Sello: Glossa. 19,45 €

Siempre es de alto interés volver a escuchar a uno de los grupos españoles más acreditados, más solventes, como es La Ritirata, que desde hace años gobierna el violonchelista Josetxu Obregón. De antiguo proviene su amor por Boccherini, italiano afincado en España en la segunda mitad del siglo XVIII y al servicio de distintas casas nobiliares. Es la ingente producción que en el campo del quinteto de cuerda nos dejó este fundamental creador la que ha llamado la atención en este caso de Obregón y sus músicos.

Es un corpus en el que brillan diáfanamente las características del compositor y su estilo musical tan haydniano: originalidad, unidad, empleo de la forma cíclica, aplicación de lo danzable y de lo abiertamente folclórico. En el CD se nos ofrecen cuatro obras. En tres de ellas Obregón ha decidido sustituir el segundo chelo por un contrabajo, "que aporta una profundidad tímbrica muy interesante". El grupo funciona muy afinado, con una sonoridad muy atractiva, que no rechaza lo agreste y popular, como se pone de manifiesto en el tempo de fandango del Quinteto nº 77 G 341 y sobre todo en la totalidad del célebre nº 60 G 324, Música nocturna de Madrid.

Zarzuela

Juan Diego Flórez

Director: G. García Calvo. Orquesta: Orquesta y Coro Juvenil Sinfonía por el Perú. Sello: Flórez Records. 23,90 €

El tenor peruano creó hace unos pocos años la Orquesta y Coro Juvenil Sinfonía por el Perú. Hace unas semanas se presentaron en el Teatro Real de Madrid con un concierto operístico. La voz del cantante –que ha cumplido ya los 51– ha evolucionado relativamente poco. La técnica probada, la precisa y direccional emisión, la homogeneidad tímbrica, se nos siguen ofreciendo de manera diáfana a lo largo de un canto elegante, musical; encantador. Todas las romanzas se escuchan con agrado, comodidad y hasta beatífica sonrisa.

Así desfilan ante nuestros oídos las tan conocidas de La tabernera del puerto de Sorozábal, que corona con un rotundo y esplendoroso la natural, El guitarrico de Pérez Soriano, donde echamos en falta algo más de gracia, la Jota de El Trust de los tenorios de Serrano, la de La pícara molinera de Luna, bien deletreada. También la de El último romántico, Bella enamorada de Soutullo y Vert y canta con franqueza y rotundidad la de Fernando de Doña Francisquita.

A su lado, dirigiendo a los estupendos conjuntos juveniles, Guillermo García Calvo, que realiza una excelente labor de acompañamiento; y nos ofrece un fluido y ameno Intermedio de La boda de Luis Alonso de Giménez.

Smoky Mountain DNA: Family, Faith and Fables

Dolly Parton & Family

Sello: Owepar Records. 2 CD/3 LP: 23,95/32,95 €

La superestrella del country Dolly Parton se entrega a la genealogía en esta colección de 38 canciones que condensa el legado musical de su familia paterna (los Parton) y la materna (los Owens). La historia de ambas se remonta a las islas británicas en el siglo XVII y se extiende hasta su hogar actual en las Grandes Montañas Humeantes del este de Tennessee, en la cordillera de los Apalaches.

El proyecto incluye duetos interpretados por Parton junto a varios miembros de su extensa familia, que abarca cinco generaciones. Las tomas de archivo –como la de su tío Louis Owens, ya fallecido, en When Possession Gets Too Strong– conviven con nuevas grabaciones realizadas junto a familiares más jóvenes, como su sobrina segunda, Shelley Rená, en Not Bad. Smoky Mountain DNA es, además, un interesante muestrario de americana, el crisol donde folk, blues, country, bluegrass y otras músicas de raíz se dan la mano.

El gran icono progresista del country, que se define como "una rosa silvestre de montaña" en la canción que da título al álbum, demuestra que la defensa de las tradiciones no es exclusiva de un determinado posicionamiento político.