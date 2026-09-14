Oasis vuelve a España 18 años después: los hermanos Gallagher darán dos conciertos en Barcelona

Liam y Noel Gallagher en la premiere de su documental. Fred Duval / SOPA Images via ZUMA / DPA - Only For Use In Spain

La banda de rock británica Oasis anunció este lunes su gira mundial Oasis Live'27, con la que recorrerán el próximo año 11 ciudades de 9 países, incluida Barcelona, donde ofrecerán dos conciertos en el Estadio Olímpico Lluis Companys el 10 y 11 de julio de 2027.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher confirmaron así su vuelta a los escenarios españoles después de 18 años de su última actuación en el país, en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) en julio de 2009, apenas un mes antes de que la banda anunciase su separación.

El anuncio de la gira se publicó este lunes en las redes sociales de la banda, después de días de rumores con publicaciones crípticas diarias que adelantaban cada uno de los lugares en los que ofrecerían concierto con elementos propios de cada localización; por ejemplo, para Barcelona, había un cartel que referenciaba al pintor Joan Miró y un guitarrista.

'Oasis Live'27' consistirá en 38 fechas, que arrancarán el próximo 21 de mayo de 2027 en el estadio Celtic Park de Glasgow (Escocia) y se extenderá hasta el 19 de septiembre, cuando culminarán en el mítico recinto de Knebworth (norte de Londres) —donde ofrecerán cuatro conciertos—, en el que hace tres décadas (1996) tocaron para una audiencia récord de 250.000 personas.

Entre medias, además de en Barcelona, también ofrecerán una residencia de once conciertos en su Mánchester natal, y harán paradas en Múnich (Alemania), Ámsterdam, París, Roma, Boston y Las Vegas (Estados Unidos) y Slane Castle, en Irlanda.

Para adquirir las entradas, la banda ha habilitado un enlace de registro para los seguidores, que estará disponible hasta el próximo jueves 17 a las 16:00 hora británica (15:00 GMT). Además, anunciaron que no habrá una venta general, posiblemente como medida para limitar la reventa y los llamados 'precios dinámicos' que utilizan las empresas de tickets.

Los precios estándar de las entradas serán fijos y oscilarán entre 85€ y 255€, incluidos los gastos, más una cuota de servicio por transacción de 2€ de Ticketmaster, indicó la promotora Live Nation en un comunicado.

Esta nueva gira se produce dos años después del reencuentro que protagonizaron en 2025 y que se plasma en el documental: Don’t Look Back In Anger, que acaba de llegar a los cines.

La película, dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, repasa su multitudinaria vuelta a las tablas tras 15 años de separación, combinando material grabado durante la gira con imágenes de archivo sobre los orígenes de la formación en Mánchester y los motivos de su ruptura en 2009.