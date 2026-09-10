Las Spice Girls no regresan: su enigmático anuncio en redes se refería al lanzamiento de una colección de 'singles'

No, las Spice Girls no regresan. Este miércoles, los frecuentes rumores sobre la posible reunión del grupo femenino más exitoso en la historia del pop británico se habían avivado con un enigmático anuncio en sus redes sociales, que emplazaba a los fans a estar atentos este jueves a las 14:00, hora británica (15:00 hora española peninsular).

Muchos seguidores, y también algunos medios, vaticinaban el regreso a los escenarios del grupo formado por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham, pero en realidad lo que han anunciado es la publicación de la colección integral de sus singles.

Se trata de un conjunto de 14 vinilos de color o CD, que además de sus sencillos incluye caras B y algunas maquetas nunca antes publicadas.

El breve vídeo que publicaron este miércoles en sus redes fue filmado en las escaleras del mismo hotel en el que se grabó su canción más conocida, Wannabe (de la que se han cumplido 30 años). En ellas, aparece tirado un periódico, que al ampliarse dice: "¿Eres un fan de las Spice Girls con la capacidad de cantar y bailar? ¿Eres un superfan, un coleccionista, un melómano?".

Inmediatamente, los seguidores de la girlband comenzaron a mirar con lupa cada uno de los detalles del mensaje y a elucubrar teorías sobre una posible gira de regreso, un nuevo álbum o una edición de aniversario.

El periódico que referencian es The Stage, el mismo medio en el que se publicó inicialmente en 1994 el anuncio de búsqueda de una nueva girlband que dio lugar a las Spice Girls y, además de la citada fecha y hora del jueves, indican que para lo que se revelará mañana "no se necesita partitura, pero sí un reproductor de vinilo o de CD".

Otros usuarios también se han percatado de que al término del críptico mensaje aparece lo que parece ser un número de teléfono, pero al desglosarlo, la primera parte ('1009') podría indicar la fecha de este jueves, mientras que los restantes: 061126, podrían referirse al próximo 6 de noviembre. En efecto, la colección de singles saldrá a la venta ese día.

Las Spice Girls son una de las bandas femeninas más exitosas de la historia de la música reciente, con nueve números uno en el Reino Unido y más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Geri, Mel B, Mel C y Emma realizaron su última gira juntas como Spice Girls en 2019, ofreciendo 13 conciertos por estadios del Reino Unido y Europa; sin embargo, la quinta integrante, Victoria, no ha actuado públicamente con el grupo desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Los rumores de un posible regreso de las Spice Girls al completo siempre han estado ahí, pero un vídeo publicado en febrero por uno de los hijos de Victoria, Cruz Beckham, de cuatro de sus integrantes —todas menos Mel B— cantando Viva Forever pareció acercar la posibilidad de una gira de reunión.