Hacia rutas salvajes en busca del mejor jazz del verano: Diana Krall, Pat Metheny, Joe Lovano y otros galácticos

Oviedo, Vitoria, Getxo, San Sebastián

Iniciamos la ruta del norte este martes, 30 de junio, en Oviedo, con el cabeza de cartel de su festival Vetusta Jazz. El pianista Kevin Hays, referente de la escena neoyorquina, entablará un diálogo con la batería, el vibráfono y la marimba de Jorge Rossy, uno de los músicos españoles de jazz más internacionales.

Del 1 al 5 de julio se celebra Getxo Jazz, que trae al saxofonista casi nonagenario Charles Lloyd, leyenda del jazz contemporáneo. Otro plato fuerte es Camille Thurman, una de las vocalistas, saxofonistas y compositoras más potentes del nuevo jazz estadounidense, acompañada por el baterista Darrell Green.

Este año es el centenario de dos titanes, Miles Davis y John Coltrane, y no faltarán los homenajes en los festivales de este verano. Uno de ellos, en el festival vizcaíno, es Sketches of Latin Miles, tributo a la etapa eléctrica y latina de Davis liderado por Pepe Rivero. También destaca en el calendario el concierto de Moisés P. Sánchez.

En Vitoria (del 13 al 18 de julio) habrá una noche consagrada al jazz vocal con Gretchen Parlato y el sexteto a capela Take 6. También actuarán los pioneros del afrofuturismo, la Sun Ra Arkestra, que además pasarán el día 14 por la sala Villanos de Madrid.

La capital vasca acogerá también la gira de despedida de The Bad Plus, uno de los grupos más destacados y menos ortodoxos del jazz moderno y autores de audaces versiones de Nirvana, Radiohead, Blondie o Aphex Twin. El groove y la energía están garantizados con Snarky Puppy, colectivo de Texas en cuya paleta sonora confluyen el jazz, el funk, el rock y otras músicas del mundo.

El gran reclamo comercial de Vitoria no es jazzista, sino “el poeta de la salsa”, Rubén Blades, quien junto a la big band de Roberto Delgado interpretará un repertorio que abarca desde su clásico Pedro Navaja hasta su reciente Fotografías. En esta gira española, además de Vitoria (17 de julio), visitará también el Icónica de Sevilla (15), Pirineos Sur (19), Valencia (21), Barcelona (23), La Mar de Músicas de Cartagena (25) y las Noches del Botánico de Madrid (28).

Del 22 al 26 de julio llega el gran decano de los festivales de jazz españoles. El Jazzaldia de San Sebastián, que celebra su 61.ª edición, trae como cabezas de cartel a la superestrella Diana Krall; a Pat Metheny, el guitarrista de jazz más influyente de las últimas décadas, y el proyecto We Want Miles! del bajista Marcus Miller, que pasará también por Barcelona. Destaca la doble sesión de los gigantes del saxo tenor David Murray y Joe Lovano –al segundo habrá ocasión de verle hasta en cuatro ocasiones en nuestro país–.

El trompetista Erik Truffaz hará, junto al saxofonista y cantaor Antonio Lizana, una relectura del mítico Sketches of Spain de Miles Davis, propuesta que llevarán también a Almuñécar y Sa Pobla (Mallorca).

Completan la oferta donostiarra las voces de Carmen Lundy, Samara Joy y Cécile McLorin Salvant; el tributo a Coltrane de Azar Lawrence; el dúo de Bruce Barth y Vicente Archer; el pionero del jazz electrónico Nils Petter Molvær y figuras europeas como Louis Sclavis y el dúo Parisien-Peirani. Además, el ciclo JazzEñe ofrecerá un año más una panorámica del jazz estatal.

Ruta mediterránea

De Almuñécar a Valencia

En el sur, el festival Jazz en la Costa (Almuñécar, del 21 al 26 de julio) presenta al quinteto de Paquito D’Rivera, referente del jazz latino. Joe Lovano también pasará por la localidad granadina con su Paramount Quartet. Son recomendables los directos del saxofonista Chico Freeman junto a la pianista Francesca Tandoi, y la actuación de China Moses.

La compositora y directora de orquesta estadounidense Maria Schneider, finalista del Pulitzer por su disco Data Lords, actuará en julio con la Clasijazz Big Band de Almería, además de en la ciudad andaluza, en Valencia, Barcelona, Andorra y varias ciudades europeas.

Del 26 de junio al 24 de julio, el festival de San Javier tienta al público con las grandes voces de Lizz Wright, Cyrille Aimée y el tributo de José James a Marvin Gaye por el 50.º aniversario de I Want You, para el que ha invitado a cantar con él a la ya mencionada China Moses.

Aquí también estarán Metheny y Lovano –este último acompañado en esta ocasión y en Valencia por el trío del pianista italiano Antonio Faraò–. El programa incluye al supergrupo Fusion Experience Quartet –con Dave Weckl y Richard Bona–, el funk de The Brand New Heavies y el dúo The War And Treaty (también en Mad Cool el día 8 de julio), matrimonio que ofrece una poderosa mezcla de country, góspel, soul, blues y R&B.

En Alicante, el festival Fijazz (del 11 al 19 de julio) se centra en el flamenco jazz con referentes como Jorge Pardo, Carles Benavent y Niño Josele –con un homenaje a Bill Evans–, junto a las propuestas innovadoras de Marco Mezquida y la BvR Flamenco Big Band. El cartel se completa con Las Migas, Zenet y el Iberian Trio.

Seguimos subiendo por la costa levantina. En Valencia, además de Schneider, Lovano y Lizz Wright, otro gran atractivo es el concierto de la cantante, contrabajista y bajista Esperanza Spalding, una de las grandes figuras de las nuevas generaciones. Además habrá una noche especial que reunirá en el mismo escenario a las primeras espadas del jazz valenciano, con nombres como David Pastor, Ximo Tébar y Cristina Blasco, entre otros. El concierto de apertura gratuito también llevará ADN valenciano, con la Jove Big Band Sedajazz junto al maestro Perico Sambeat.

Del centro a las islas

Noches del Botánico y Canarias Jazz & Más

En las Noches del Botánico de Madrid habrá ocasión de ver a algunos de los artistas más importantes ya mencionados: Pat Metheny, Diana Krall, Rubén Blades y el colectivo Snarky Puppy, que comparte cartel la misma noche con el baterista Nate Smith. También acaba de pasar por allí otro genio de las baquetas: Mark Guiliana, figura clave del jazz y la electrónica aplicada a la improvisación, con su proyecto Beat Music, compartiendo velada con las leyendas del funk Nile Rodgers y Chic.

Finalmente, damos un salto de casi dos mil kilómetros hasta el festival Canarias Jazz & Más. Allí nos esperan algunas de las propuestas más apetecibles del verano. El carismático niño prodigio –ya no tan niño– Jacob Collier ofrecerá dos conciertos junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria bajo la dirección de su madre, Suzie Collier.

También destacan los Yellowjackets, leyendas de la fusión, el funk de Ghost-Note y José James repetirá su homenaje a Gaye, esta vez con Célia Kameni. Y recomendamos no perderse bajo ningún concepto al pianista Tigran Hamasyan, con su fascinante mezcla de jazz, armonías de su Armenia natal y un rock progresivo que invita a sacudir la cabeza como si estuviéramos en un concierto de Metallica.