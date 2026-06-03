Un fenómeno cultural llamado Rocío Jurado: la diva inclasificable y excesiva que renovó el folclore español

Rocío Jurado llegó a Madrid a principios de los años sesenta con 8.000 pesetas que le había dado su abuelo Antonio. Viajaba acompañada de su madre y con una idea fija: triunfar en la música.

El dinero, sin embargo, se agotó pronto y ambas decidieron volver a Chipiona. Entonces apareció una veraneante que las puso en contacto con Pastora Imperio y el torero Gitanillo de Triana. Aquella cadena de casualidades terminó llevándola al tablao El Duende y, más tarde, al de Manolo Caracol. Allí empezó a construirse el personaje que acabaría convirtiéndola en "la más grande".

Veinte años después de su muerte, ocurrida el 1 de junio de 2006, Rocío Jurado sigue siendo una figura difícil de clasificar en una sola categoría. Fue folclórica y estrella pop, tradición y modernidad, exceso y sofisticación, bata de cola y escote imposible.

Renovó la copla, conquistó la televisión, se implicó públicamente en temas políticos y sociales y convirtió la gestualidad y la teatralidad en una forma de interpretar. Quizá esa capacidad para habitar lugares tan distintos es lo que sigue fascinando hoy de ella.

Comenzó su carrera artística en un momento en el que los ritmos internacionales comenzaban a abrirse paso en España y la copla ya no atravesaba su época dorada.

"En esos años sesenta aparecen Rocío Jurado y otras figuras como Isabel Pantoja, pero, a diferencia de esta última, que representa a la folclórica más clásica, con ese pasear la bata de cola al estilo Juanita Reina, decide relacionarse con la tradición desde la modernidad", explica Lidia García García, investigadora, divulgadora especializada en copla y autora de uno de los capítulos de Rocío Jurado. La voz que nos hizo sentir libres, editado por la editorial Dos Bigotes con motivo de la efeméride.

Aunque había habido algunas avanzadillas dentro del género, Rocío Jurado fue quien terminó de romper ciertos códigos visuales y musicales: se quitó la bata de cola, sustituyó el traje folclórico por vestidos de noche y lució escotes que desafiaban la censura.

Musicalmente nunca abandonó del todo la copla, pero empezó a incorporar boleros, baladas y una gestualidad más cercana a la estrella contemporánea.

"Con las letras de Manuel Alejandro se hacen explícitas algunas temáticas que ya estaban presentes en muchas coplas, aunque no podían abordarse de una manera tan clara", señala García García. Se refiere al deseo femenino, a la pasión, a la rabia o a la independencia sentimental.

"Precisamente que hablara del deseo femenino conecta con la genealogía de la copla. Ella se fragua en un género en el que la voz poética es femenina, aunque los compositores fueran hombres", explica la investigadora.

En muchas canciones, ese deseo ocupa un lugar central y deja de ser pasivo. En este sentido, la mujer de la copla "sufre porque desea y ese deseo la lleva a situaciones complicadas".

Cubierta del libro 'Rocío Jurado. La voz que nos hizo sentir libres' (Dos Bigotes, 2026)

Este repertorio encajaba con "una España que ya no se conformaba con metáforas sutiles, ni con ese decir sin decir propio de una cultura hecha en un contexto de censura", añade García García. Rocío Jurado representó así una nueva forma de cantar y de ocupar el espacio público.

Algo similar observa la escritora y documentalista Valeria Vegas. "Rocío Jurado fue la intérprete de las pasiones. Lo mismo que hace Raphael en versión masculina lo hacía ella: cantar al amor y al desamor de manera muy intensa".

Para entonces, "la Rocío que todos recordamos ya no era únicamente folclórica. Cantaba baladas pop y música melódica, era un poco más comercial y cercana al gran público". Y este es precisamente el contexto donde terminó de consolidarse una figura capaz de conectar simultáneamente con la tradición popular española y con una sensibilidad mucho más contemporánea.

Una artista hecha de contradicciones

En Rocío Jurado convivían elementos aparentemente opuestos: tradición andaluza y modernidad, glamour y religiosidad, exceso y cercanía. Esa mezcla explica buena parte de su atractivo.

"El exceso estético y el glamour absoluto están relacionados con la idea de la diva. En realidad, la folclórica es la decantación española de la diva internacional y Rocío Jurado es un ejemplo muy explícito de ello", recuerda Lidia García García.

Todos estos registros los encarnaba de manera natural. "No le podíamos pedir que fuera Nina Hagen porque no le hacía falta", apunta Valeria Vegas. "Venía de una familia sencilla, muy aspiracional, pero eso no quitaba para que no le temblara el pulso ante una injusticia o ante algo que ella considerara que tenía que cambiar".

En este contexto se situaban tanto sus declaraciones feministas como su apoyo al colectivo LGTBIQ+, poco habitual todavía entre artistas populares de su generación.

Pero su magnetismo también tenía que ver con la construcción consciente de un personaje. Más que a una folclórica clásica, empezaba a parecerse a una estrella total. "Tenía mucha verdad y mucha ficción al mismo tiempo", señala Vegas. "Toda esa manera de ser impostada que tanto se imitaba —los gestos, la melena, la forma de mover las manos o mirar a cámara— estaba más cerca de una estrella de Hollywood en versión española".

Por supuesto, la televisión fue fundamental en esa construcción: su carrera se desarrolló en una España con apenas uno o dos canales donde los espectadores compartían referentes. "Aunque no compraras sus discos, conocías perfectamente sus maneras, sus ademanes y su forma de interpretar", recuerda Valeria Vegas.

Además, tenía algo mágico y es que a menudo "respondía mirando directamente a cámara. Era una impostada, sí, pero maravillosa al mismo tiempo".

La construcción del mito

Más allá de la música, Rocío Jurado supo cómo convertir su figura en un fenómeno cultural. Cantante, actriz, personaje televisivo y protagonista habitual de la prensa del corazón, "era una diva, un mito, una cantante con una presencia increíble y este tipo de artistas prevalecerán siempre en la memoria", resume Machús Osinaga, directora del programa Cine de barrio que escribe uno de los capítulos del libro Rocío Jurado. La voz que nos hizo sentir libres.

Aunque su carrera musical devoró a la cinematográfica, debutó como actriz junto a Manolo Escobar en Los guerrilleros, dirigida por Pedro Luis Ramírez en 1963. "Me he asomado a esta faceta más desconocida y, aunque no tuvo una carrera tan extensa o tan relevante como se esperaba, cada una de las películas tiene un punto diferente", recuerda Osinaga.

Más tarde trabajó con directores como Fernando Fernán Gómez en La querida (1976), película clave por su encuentro con Manuel Alejandro, compositor fundamental en su carrera y en su salto definitivo a Latinoamérica.

Su última película fue Lola se va a los puertos, adaptación de Josefina Molina de la obra de los hermanos Machado. "Aquí puso mucho de sí misma y demuestra además una evolución clara en su faceta de actriz que ya había ensayado en sus representaciones musicales, que no dejaban de ser pequeñas historias dramatizadas", recuerda Osinaga.

Y aunque también la llamaron para participar en alguna película del destape, la de Chipiona no accedió, "bordeando la transgresión sin perder el decoro".

La televisión y la prensa del corazón terminaron de consolidar el personaje. El público asistió a su matrimonio con el boxeador Pedro Carrasco, a su divorcio, a su posterior boda con el torero José Ortega Cano y también a su enfermedad. Rocío Jurado convirtió su vida privada en un relato público de manera consciente.

"Tenía la capacidad de compartir su vida de manera constante; se prestaba a enseñar su armario, a que la viesen cocinar, a posar en chándal. Esto la hacía parecer muy cercana pese a que su estrellato también le hacía muy distante", observa Valeria Vegas.

Ese juego se trasladaba también al escenario, donde las canciones parecían dialogar con su propia biografía. "Cuando cantaba Ese hombre, sabía muy bien en quién iba a pensar el público. Es propio del género borrar los límites entre lo artístico y lo personal", recuerda Lidia García García.

Una diva contemporánea

Con el tiempo, Rocío Jurado terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural difícil de encasillar. En sus entrevistas hablaba de feminismo, de política o de sexualidad y proyectaba una imagen poliédrica capaz de ser leída desde lugares muy distintos.

Su vínculo con el colectivo LGTBIQ+ no se debió solo a sus palabras de apoyo, sino que entendió que era buena parte de su público. En todo ello tuvieron mucho que ver las letras de sus canciones, a las que inyectaba una pasión singular. "Habla de amores prohibidos, de mujeres socialmente vigiladas, y eso conecta rápidamente con quien vive situaciones similares", opina García García.

Valeria Vegas añade además la entrega física de sus actuaciones. "Te hacía sentir que esas historias que contaba podían ser la tuya. La forma de mover el pelo, los brazos, su escote… todo eso ha gustado mucho a gran parte del colectivo LGTBIQ+, que nos apasiona ver la entrega de una actriz o una cantante en el escenario".

Sin embargo, Vegas cree que muchas de estas lecturas llegaron después. "La hemos apreciado cuando hemos tenido las herramientas suficientes para revisitarla, como YouTube, Instagram o los memes. En ese momento había ya tanta oferta que cuando decía en una revista que era 'progay' no generaba tanto ruido ni se convertía en un gran titular en la prensa del día siguiente. Ha sido el paso del tiempo el que nos ha hecho comprender lo importante que fue", concluye.

Dos décadas después de su muerte, Rocío Jurado sigue ocupando un lugar singular en el imaginario cultural español. Por la potencia de su voz, sus canciones y porque entendió antes que muchos que una estrella también se construye a través del artificio, la exageración y la exposición pública.