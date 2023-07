Nuevo escándalo en el K-Pop: NewJeans, acusado por apología del terrorismo en su nueva canción 'ETA'

Tienen entre 15 y 19 años. Sus rostros lucen la inocencia y el lustre de la juventud. Cantan al amor, a las cuitas sentimentales, a la búsqueda de una identidad en proceso. Y, quizás lo más importante para esta historia: han nacido en Seúl, la capital de Corea del Sur. Es decir, a unos 10.000 kilómetros de Euskadi.

Un dato que no hace más que acrecentar el misterio. ¿Por qué una banda de música asiática ha levantado una polvareda en España? Mirando sus estilosas coreografías o sus poses chiclosas poco se podría averiguar de esta incipiente polémica. Las cinco chicas que integran el grupo -Minji, Hanni, Haerin, Danielle y Hyen- congregan a millones de personas en sus conciertos o viendo sus vídeos.

Y en las redes, esa herramienta de promoción, exposición y difusión de su producto, rara vez bajan los likes del millón y medio. Da igual que presenten una nueva línea de ropa de marcas multinacionales o que posen con purpurina y mirada angelical. Es precisamente en esta esfera donde se ha agitado el avispero y han saltado las dudas.

¿Por qué? El anuncio de una de sus próximas canciones. El 21 de julio, NewJeans publica un tema y el nombre, ojo, es algo que no ha pasado desapercibido: ETA. Así, en mayúscula, sin adornos, sin paréntesis con más texto. Elección curiosa, no solo por el significado en estos lares, sino por lo inusual entre su propia discografía: la banda del denominado K-Pop, o pop coreano, suele tirar de títulos escuetos, generalmente sin muchas connotaciones. Get up (levántate), Attention (cuidado) o Cookie (galleta) son tres ejemplos.

Viniendo, además, de una industria poco dada a lo político, y con un año de trayectoria, el dato es todavía más curioso. Compañeras de sello con otro fenómeno internacional de este estilo como BTS, NewJeans no tendría por qué dirigirse tan explícitamente a una parte tan enraizada a la sociedad española (a pesar de que su primer videoclip está grabado en Girona).

Por eso, cuando se publicó el nombre del single, las especulaciones hablaban de posibles coincidencias. Quizás se trataba de una romanización del coreano que significara cualquier cosa inocua. O las siglas de una fórmula como Estimated Time of Arrival (tiempo estimado de llegada). Sin embargo, la intriga ha ampliado cuando han sacado un cartel y un avance de la canción.

No solo las letras tienen una tipografía que se denomina habitualmente "vasca" o "euskara", muy característica de la región, sino que están acompañadas de tres nombres: Eva, Mikel, María. Es decir, posibles nombres de algunos líderes de la banda terrorista con el acrónimo de Euskadi Ta Askatasuna.

En orden, Eva podría hacer alusión a la hija de José Larrañaga, apodado Txiki', a quien ETA asesinó el día de Nochebuena de 1984. O hay quien menciona a Eva Forest, escritora y activista de antifranquista, ligada a la izquierda aberzale. Mikel puede referirse a Mikel Antza, uno de los máximos dirigentes del grupo terrorista. Su mujer, María Soledad Iparraguirre (probablemente la María del cartel), también era una integrante de la banda, y se le atribuye la participación en el asesinato de Carrero Blanco, en diciembre de 1973.

Aparte, hay otros elementos interesantes. Los escasos segundos del teaser muestran un coche en la oscuridad, algo que encaja con el método de ETA, organizando en la sombra sus acciones o trasladándose de noche para evitar ser detenidos. La fecha del lanzamiento, 21 de julio, coincide con algunos atentados de la banda, como el de dos miembros del ejército en 1978.

La elección, no obstante, ha tenido una enorme reacción en redes. "Es absolutamente repugnante publicar cualquier cosa que rodee a un grupo terrorista. No es culpa de las chicas, pero sus productores y gerentes deben ser despedidos y educados sobre este tema", opina uno en inglés. "Para la gente que dice que ETA son solo siglas y que no deberían cambiar el nombre de la canción, me gustaría ver si pasaría lo mismo si lo llamasen Hitler o Franco", indica otro.

"Cambien el nombre de la canción, ya que representa algo inapropiado. A todos nos encantan las NewJeans y queremos apoyar su nuevo álbum, pero el título de esta canción es algo que no se puede ignorar", apunta una tercera usuaria. "Las chicas deberían tener un regreso divertido sin boicotear ni recibir odio, por su seguridad", añade, dirigiéndose a la compañía: "HYBE, ADOR y Min Hee Jin, piensen en la seguridad y el éxito de las chicas en el nuevo álbum y no lancen esta canción con este título. ETA es un grupo terrorista español".

Este escándalo no es nuevo. Al K-Pop le rodean desde sus inicios (con el Gangnam Style como punta de lanza de su universalización) noticias de acosos sexuales, de posesión de drogas o de rupturas inesperadas. Ahora se le suma el de posible enaltecimiento de terrorismo. Se ignora si habrá modificación y el fin del misterio puede que se resuelva el 21 de julio. Hasta entonces, hay tiempo de revisar todos los vídeos de estas cándidas adolescentes y tratar de adivinar en qué momento se convirtieron en la kale borroka.

