Muere a los 89 años el actor Alan Arkin, ganador de un Óscar por 'Pequeña Miss Sunshine'

El actor Alan Arkin, ganador del Óscar a mejor actor de reparto por su trabajo en la película Pequeña Miss Sunshine, ha muerto a los 89 años en su casa de Carlsbad, California.

El intérprete, con una trayectoria de 60 años en Hollywood, también participó en otras películas muy conocidas como Eduardo Manostijeras (Tim Burton, 1990), Gattaca (Andrew Niccol, 1997) y Argo (Ben Affleck, 2012). Además de estos y otros papeles secundarios, también actuó como protagonista en películas como ¡Que vienen los rusos!' (Norman Jewinson, 1966) y El corazón es un cazador solitario (Robert Ellis Miller, 1967, basada en una conocida novela de Carson McCullers), dos de sus primeros papeles principales. Con la primera de ellas obtuvo el Globo de Oro y con ambas fue nominado al Óscar a mejor actor.

Los hijos del actor, Adam, Matthew y Anthony han confirmado su muerte en un comunicado remitido a la revista People. "Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, como artista y como hombre. Cariñoso marido, padre, abuelo y bisabuelo, era adorado y se le echará profundamente de menos", reza el escrito compartido por su familia.

Arkin destacó por su sentido del humor seco, y era un actor versátil que hacía papeles tanto cómicos como dramáticos. En su filmografía también destacan títulos como Rocketeer (1991), Una pareja de tres (2008) y Los Muppets (2011). Además hizo algunas incursiones como director en las películas Little Murders en 1971 y Se venden incendios, en 1977.

A lo largo de su carrera trabajó junto a actores como Al Pacino, Christopher Walken (en el drama criminal Stand Up Guys), Steve Carell y Anne Hathaway (Get Smart), Owen Wilson y Jennifer Aniston (Marley & Me), Steve Buscemi, Olivia Wilde y Jim Carrey (The Incredible Burt Wonderstone), Robert De Niro, Sylvester Stallone y Kim Basinger (Grudge Match), Morgan Freeman y Michael Caine (Going in Style).

Sus últimos trabajos fueron el remake de Dumbo, que vio la luz en los cines en 2019 y en el que volvió a ponerse a las órdenes de Tim Burton; Spenser: Confidencial, película de acción de Netflix protagonizada por Mark Wahlberg en 2020. También en esta plataforma trabajó en El método Kominsky, serie protagonizada por Michael Douglas gracias a la que Arkin consiguió dos nominaciones a los Premios Emmy. También puso voz a un personaje en Minions: el origen de Gru y apareció en Robert Downey Sr., el documental sobre el padre de Robert Downey Jr.

Por su carrera teatral obtuvo un premio Tony como actor en Enter Laughing y una nominación como director por The Sunshine Boys.

Sigue los temas que te interesan