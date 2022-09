¿Quiénes son las reinas de la música K-Pop?

La explosión mundial del K-Pop en los últimos años es innegable. El género musical de origen surcoreano ha conquistado al público más joven, llegando a superar incluso el alcance del reggaeton en la actualidad.

El fenómeno musical surgió en Corea del Sur a finales del siglo XX de una mezcla del pop, el hip hop, la electrónica y el R&B. A pesar de que comenzase como una subcultura entre los adolescentes asiáticos, las redes sociales hicieron que rápidamente se extendiese, alcanzando gran popularidad en todo el mundo bajo un fenómeno bautizado como 'la ola coreana'.

Estas artistas suelen formar bandas de numerosas integrantes en las que todas comparten un estilo de música, moda, coreografía y cosmética muy definidas y cuidadas al detalle. Convirtiéndose en un fenómeno innovador y diferente a lo que estamos acostumbrados a consumir.

[6 rockeras que debes conocer este Día Mundial del Rock]

Pero no son grupos al uso, esos que se reúnen una tarde de domingo en el garaje de una casa grande para crear música juntos. En su lugar, hay empresas y productoras que se dedican exclusivamente a crearlas desde cero.

Hacen castings, seleccionan y entrenan artísticamente a un mínimo de cinco integrantes que luego convierten en una banda enfocada al éxito. Por lo general, cada una de ellas tiene una personalidad muy marcada y un rol que las diferencia del resto.

Todo este producto rebota sobre una inmensa cantidad de fans que admira y se mantiene fiel a sus ídolos. La gran mayoría de los oyentes de K-Pop tienen entre 18 y 24 años, de los cuales hasta un 70% son mujeres.

[Ponte a prueba: ¿Cuántas de estas canciones de verano con nombre de mujer recuerdas?]

Sin embargo, el tratamiento hipersexualizado de las mujeres y el monopolio masculino en las altas esferas son problemas reales que influyen y limitan las oportunidades de desarrollo y éxito para las mujeres en la industria musical.

Aunque el primer gran grupo que inauguró el fenómeno fue Seo Taiji & Boys en 1992, y el más conocido ahora es BTS (ambas bandas masculinas), son precisamente las mujeres las que, cada vez más, se están haciendo escuchar en el panorama surcoreano.

Para luchar contra la invisibilización de las artistas femeninas, desde MagasIN te contamos quiénes son las reinas de la música K-Pop del momento.

Blackpink

BLΛƆKPIИK es el primer y único grupo femenino de K-Pop que ha conseguido ingresar y encabezar las listas de artistas emergentes de Billboard. Su sencillo Ice Cream, canción realizada en colaboración con Selena Gomez, consiguió la decimotercera posición en la gran lista de éxitos musicales Billboard Hot 100.

Sus integrantes son: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Debutaron el 8 de agosto de 2016 con su álbum Square One, con el que lanzaron Whistle, su primera canción número uno en Corea del Sur. La influencia de Blackpink se extiende también a la moda, y es que cada miembro ha servido como embajadora global de diferentes marcas de lujo.

De izquierda a derecha: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Wikipedia. Wikimedia Commons

Twice

Esta girlband se autobautizó como Twice que en inglés significa "dos veces" porque querían conquistar al público tanto por los ojos como por los oídos. Una intención curiosa que parecen haber cumplido. El grupo nació en 2015 gracias al reality show surcoreano Sixteen y desde entonces no han parado de crecer.

Las nueve integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu debutaron con el lanzamiento de su primer miniálbum The Story Begins y su sencillo Like OOH-AAH, cuyo videoclip superó los 100 millones de visitas en YouTube.

De izquierda a derecha: Jeongyeon, Tzuyu, Jihyo, Momo, Sana, Dahyun, Chaeyoung, Nayeon y Mina. Wikipedia. Wikimedia Commons

Girls' Generation

Aunque surgieron en 2007, en 2017 decidieron separarse temporalmente, y este año han vuelto a unirse con un miembro menos. Originalmente, era un grupo de nueve integrantes, ahora está compuesto por las artistas Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona y Seohyun.

Forever 21 es su última propuesta para conquistar al público de nuevo. Anteriormente, ya habían conseguido posicionarse como una de las bandas más populares en la industria musical surcoreana con los sencillos Tell me your wish o Run devil run. Llegando incluso a ser nombradas como el grupo de la nación.

Arriba: Sunny, Yuri, Yoona, Seohyun y Taeyeon. Abajo: Sooyoung, Tiffany y Hyoyeon. Wikimedia Commons

Mamamoo

Se trata de un grupo que ha luchado activamente con sus canciones por hacer del K-Pop un género más feminista. En Girl crush, las integrantes de Mamamoo cantan sobre el amor propio y los incómodos piropos de los desconocidos por la calle: "¿Guapa y palabras bonitas? No, gracias. Quizás eso me dé dolor de estómago".

Solar, Moon Byul, Whee In y Hwa Sa, sus miembros, llegaron para quedarse en 2014 con su tema Mr. Ambiguous, y han sido capaces de mantener ese éxito a día de hoy. El año pasado celebraron la vuelta a los escenarios tras la pandemia con un gran espectáculo en vivo que fue retransmitido por todo el mundo.

De derecha a izquierda: Hwasa, Wheein, Solar, Moonbyul. Wikimedia Commons

Red Velvet

Esta girlband ha sufrido múltiples modificaciones a lo largo de su carrera desde que debutasen en 2014 con su sencillo digital Happiness. Inicialmente eran cuatro miembros: Irene, Seulgi, Wendy y Joy, pero un año después se unió al grupo Yeri.

Su vídeo más visto es Bad Boy con más de 320 millones de vistas en YouTube. Y aunque ahora algunas de sus integrantes triunfan con sus trabajos como solistas, el grupo sigue unido para seguir ofreciendo éxitos a sus fans.

De izquierda a derecha: Yeri, Irene, Seulgi, Joy y Wendy. Wikimedia Commons

Sigue los temas que te interesan