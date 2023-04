Boris Izaguirre y Lucas Vidal reinventan la Zarzuela

Se aguarda con expectación el estreno, este 29 de abril, de Trato de favor, zarzuela salida del magín del tan laureado e inspirado creador de bandas musicales cinematográficas (25 al menos) Lucas Vidal, y del despierto, imaginativo y chispeante narrador y comunicador Boris Izaguirre. De la unión de esos dos talentos, que se estrenan en el género y que se las saben casi todas, cabe esperar algo original, novedoso, divertido y sorprendente.

Vidal, de cuya inventiva para casar corcheas no se puede dudar, es persona ligada a la música desde niño, y más concretamente al mundo de nuestro género lírico. Por eso, ante la iniciativa de Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela, que le propuso frontalmente la composición de una obra del género, aceptó de inmediato. “Me invadieron dos emociones: la primera, una enorme ternura al recordar mi infancia en la que giraba compulsivamente un organillo cuyas canciones me embelesaban durante largas tardes. Por otro lado, una sensación de honor y de enorme responsabilidad, consciente de la oportunidad única que se me estaba brindando”.

La trama, en clave tragicómica, se desarrolla en una cárcel de mujeres y ofrece llamadas a lo castizo

Vidal es dueño de una muy fácil inspiración que, partiendo de elementos emparentados con el tradicional minimalismo, enriquecidos por el sabio empleo de la electrónica, en procesos acordales sencillos y al hilo de un flujo melódico fácil y elocuente y de una armonía y un ritmo muy precisos y comprensibles, sabe hilar discursos potenciadores de cualquier tipo de imagen. Hay curiosidad por comprobar de qué manera su técnica ‘cinematográfica’ se adapta al mundo de la zarzuela y cómo llega a revestir temáticamente las líneas vocales, los conjuntos o las posibles romanzas.

El argumento sobre el que descansa la nueva obra transcurre en una cárcel de mujeres, en la que ingresa la protagonista, que se las tiene tiesas con la directora del establecimiento. Las reacciones de las demás presas animan una trama que viste la acción en clave de tragicomedia que discurre con llamadas a lo castizo, aunque, claro, desde una mirada nueva y distinta.

Se dispone, para las once representaciones anunciadas, entre el 29 de abril y el 13 de mayo, de un amplio y destacado plantel de voces, algunas muy importantes. La protagonista, Ánima mía, será la soprano lírica plena Ainhoa Arteta, que vuelve al coliseo de la calle Jovellanos de Madrid. La directora de la cárcel será encarnada por la mezzo lírica bien provista Nancy Fabiola Herrera. Con ellas se alternarán otras dos buenas y ya expertas cantantes, María Rey-Joly y Cristina Faus.

A su lado, dos buenas voces de tenor, tan distintos entre sí, Rafael Ferrer y Javier Tomé. En el reparto aparecen también las veteranas Amparo Navarro, Amelia Font y María José Suárez. E igualmente el propio Boris Izaguirre, que actúa de presentador. En el foso, el suelto y resuelto, siempre comprensivo con lo nuevo, de fácil batuta, Andrés Salado, sustituido un par de días por Salvador Vázquez. Emilio Sagi, con su conocimiento del métier, y que tanto sabe de lo castizo, dará forma escénica a este Trato de favor.

