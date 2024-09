Alba Flores protagoniza 'Flores para Antonio', un documental dedicado a su padre

En mayo de 2025 se cumplirán 30 años de la muerte de Antonio Flores, una tragedia ocurrida apenas dos semanas después del fallecimiento de su madre, Lola Flores. Dicen que no pudo soportar la pérdida de quien fue el faro de su vida. O puede que fuera una casualidad.

A pesar de todo, la ilustre familia cuna de artistas ha seguido brindando talento al mundo, y la hija de Antonio, Alba Flores, que solo tenía 8 años cuando murió su padre, es hoy una de las actrices más reconocidas de su generación.

Era de esperar que, tarde o temprano, Alba rindiera homenaje a su padre por todo lo alto, y ese momento ha llegado. Lo hace con Flores para Antonio, un documental que protagoniza y produce, dedicado a la vida y obra del autor de himnos como 'No dudaría', 'Siete vidas' y 'Alba', la canción que dedicó precisamente al nacimiento de su hija.

Alba Flores ha impulsado la realización del documental, escrito y dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina, cuyo rodaje acaba de comenzar. En la película, Alba Flores se adentra en un emocional viaje al explorar las cajas de recuerdos de su padre, escuchar sus cintas de ensayos, aprender sus canciones y participar en el primer concierto en su honor. Todo mientras comprende quién fue su padre y descubre historias aún sin contar junto a su madre, Ana Villa, y sus tías, las célebres Lolita y Rosario Flores.

Dice Alba Flores: "Esta película empezó siendo una ofrenda de amor a Antonio Flores y a su público. Lo que no sabía es cuánto necesitábamos algunas personas del entorno de mi padre algo así. Es una película que estamos haciendo a flor de piel para un artista que también creaba a flor de piel".

No cabe duda de la pasión de Lacuesta por tratar asuntos musicales en su cine. Su película más reciente, Segundo premio, que retrata a Los Planetas, ganó la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y es una de las tres precandidatas de la Academia de Cine para representar a España en los próximos Oscar. También es el director de Un año, una noche, película inspirada en el atentado terrorista de la sala Bataclan de París. Además, tituló dos de sus películas como sendas obras maestras de Camarón y Paco de Lucía, La leyenda del tiempo y Entre dos aguas.

Elena Molina, por su parte, es la directora de Remember My Name, un documental sobre varios chicos que cruzaron la valla de Melilla y, tras pasar una temporada en centros de acogida para menores no acompañados, ingresan en un grupo de danza que compite en un talent show.

Flores para Antonio es un largometraje documental original Movistar Plus+ producido por Flower Power Producciones, LACOProductora, Caballo Films y Flores para Antonio la película AIE.

La cinta se estrenará en salas de cine, estará distribuida por A Contracorriente Films y posteriormente llegará, en exclusiva, a Movistar Plus+. Las ventas internacionales correrán a cargo de Goodfellas.