'Segundo premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, gana la Biznaga de Oro del Festival de Málaga

La película Segundo premio, la película de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez que retrata a la banda de música Los Planetas, ha ganado la Biznaga de Oro al mejor largometraje español en el 27.º Festival de Cine de Málaga.

Lacuesta y Rodríguez se han alzado además con el premio a la mejor dirección, y la película ha cosechado también la Biznaga de Plata al mejor montaje, para Javi Frutos, en el palmarés anunciado este sábado por la escritora y guionista argentina Claudia Piñeiro, que ha presidido el jurado.

Huyendo de los clichés de los biopics musicales, la película refleja la esencia artística de una de las bandas más importantes del pop-rock independiente español, en activo desde 1993. Se trata de un filme exigente con el espectador, con un ritmo a ratos lento y con un toque de psicodelia. "Desde el principio quise plantear una película que fuese ‘no oficial’, libérrima, sin ataduras y en la que corriese el aire creativo, para poder recrear de la mejor manera la esencia de una banda nada ‘oficialista’ como son Los Planetas", afirma su director Isaki Lacuesta.

Daniel Ibáñez interpreta a J en 'Segundo Premio'

Por su parte, la película mexicana Radical, de Christopher Zalla, se ha alzado con el premio al mejor largometraje iberoamericano.



El premio especial del jurado lo ha obtenido la película Los pequeños amores, de Celia Rico, reconocida además con el premio a la mejor interpretación femenina de reparto, para la actriz Adriana Ozores, que interpreta a una madre que lima asperezas con su hija durante las vacaciones veraniegas.

[El cine español recarga pilas en Málaga: de la película sobre Los Planetas a lo nuevo de David Trueba]



La mejor actriz protagonista en la sección oficial ha sido la cubana Lola Amores por su papel en el largometraje La mujer salvaje, de Alán González.



La Biznaga de Plata a la mejor interpretación masculina se la han repartido ex aequo Luis Zahera, por Pájaros, dirigida por Pau Durà; y el argentino Joaquín Furriel, por Descansar en paz, de Sebastián Borensztein, película galardonada además con el premio al mejor actor de reparto, para el también argentino Gabriel Goity.



Por su parte, el largometraje La casa, la película dirigida por Álex Montoya que adapta el cómic homónimo de Paco Roca ganador de un premio Eisner, ha recibido dos premios del jurado, los de mejor guión —para el propio Montoya y Joana Ortueta— y mejor música —para Fernando Velázquez—, además del premio del público asistente a las proyecciones en Málaga. El argumento se centra en tres hermanos que tienen que decidir qué hacer, tras la muerte de su padre, con la casa familiar de vacaciones que él mismo construyó con sus manos y a la que ya hace mucho que no van.



El palmarés del jurado se completa con el premio a la mejor fotografía para Juan Carlos Martínez por su labor en la producción colombiana Golán, dirigida por Orlando Culzat.



Mientras, el premio de la crítica en esta sección oficial, en la que han competido once largometrajes españoles y ocho iberoamericanos, ha correspondido a la película Nina, de Andrea Jaurrieta, un thriller de venganza.



El director del Festival, Juan Antonio Vigar, ha resaltado en el acto de lectura del palmarés que los contenidos de esta edición han estado marcados por "la diversidad y la riqueza" porque, si el certamen quiere "ser útil al sector, debe mostrar todo lo que se hace en él", informa EFE.



Se han podido ver "audiovisuales basados en la calidad, con una mirada inteligente y con un compromiso social y personal", según Vigar, que ha reivindicado la cultura por su capacidad de "definir al ser humano, al que dimensiona y engrandece" y por ser "el último refugio en un mundo tan convulso, tensionado y agresivo".



Ha tenido un recuerdo "para los compañeros argentinos que luchan por defender sus derechos como creadores" y ha subrayado que este 27.º Festival de Málaga "ha conseguido ser una celebración de la vida, del cine y de la alegría".



Vigar ha mencionado además la "enorme pujanza" del área de industria del certamen, que ha contado con 1.600 invitados procedentes de 61 países de los cinco continentes, y ha anunciado que el 28 Festival de Málaga se celebrará del 14 al 23 de marzo de 2025.