Enrique Bunbury abandona los escenarios por problemas de salud

Enrique Bunbury, el que fuera el líder de la mítica banda zaragozana Héroes del Silencio, ha anunciado que se retira de los escenarios por problemas de salud. Así lo ha explicado el propio músico, de 54 años, en un comunicado publicado en las redes sociales en el que detalla sus dolencias, concretamente a unas irritaciones en su garganta. "Lo que normalmente era un placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira", ha justificado.

"Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours", ha lamentado Bunbury. No obstante, ha asegura que cumplirá con su agenda de aquí al próximo mes de septiembre y que no se cancelará ninguna de sus actuaciones previstas en España y Estados Unidos. "Serán los últimos que realice", ha zanjado el cantante.

En el comunicado, el artista ha reconocido que no es un problema reciente, sino que lo lleva arrastrando desde la gira de Mutaciones que realizó en los años 2015-2016, y que se agravó en el tour de Expectativas, entre 2017 y 2019. "El parón de las giras internacionales a causa de la pandemia en 2020 y 2021 me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario, y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana".

¡¡¡EB nos comparte novedades en su Newsletter personal!!!



𝐒𝐢 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐧𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚↓



Fotografía Febrero 2022, México, Tour 35 años ©️ Jose Girl — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) February 28, 2022

El exlíder de Héroes del Silencio ha detallado así sus dolencias: "Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme a un escenario. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo". Sin embargo, ha apuntado que su futuro pasa por componer canciones, grabar discos o pintar y escribir libros de poesía.

El cantante también ha querido agradecer el cariño mostrado por sus fans en los más de 1.500 conciertos que ha dado a lo largo de toda su carrera por todo el planeta. "En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250.000 y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares".

Las últimas actuaciones de Bunbury en España serán el 6 de agosto en Málaga, el 10 de septiembre en Madrid, el 15 en Valencia y el 24 en Barcelona.

