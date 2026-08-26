Cuatro megaconciertos en España y una incógnita: ¿estamos ante el final de The Weeknd?

La enorme dimensión de The Weeknd como estrella global la explica el hecho de que la canción más reproducida de la historia de Spotify sea Blinding Lights, con más de 5.500 millones de clicks al play en todo el mundo. Además, es en la actualidad el tercer artista del mundo por oyentes mensuales según la plataforma, solo por detrás de Bruno Mars y Justin Bieber.

A pesar del monumental éxito del proyecto, el canadiense Abel Tesfaye (Toronto, 1990) ha mostrado en más de una ocasión su intención de acabar con su alias tras la gira After Hours Til Dawn, que desembarca esta semana en España.

El espectacular show, que pasará por el Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 28, 29 y 30 y por el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 1 de septiembre, celebra una trilogía que puede leerse como una exploración de la fama y que conforman sus tres últimos álbumes: After Hours (2020), Dawn FM (2022) y Hurry Up, Tomorrow (2025). Solo para las citas madrileñas ya ha vendido más de 150.000 entradas.

Precisamente, es el peso de la fama y el éxito y un cierto agotamiento creativo lo que parece que habría llevado a Tesfaye a querer enterrar a The Weeknd. Ya en 2023 manifestó que estaba preparado para “cerrar capítulo”, quizá para seguir trabajando con su nombre real o para crear otra nueva identidad.

The Weeknd nació en 2010 como un proyecto misterioso, que se fue desplegando a base de temas y mixtapes que aparecían de manera gratuita en la red. Tras firmar con el sello Republic Records, empezó a cimentar su estatus de superestrella gracias al éxito de la canción Can’t Feel My Face, The Hills, Starboy (con la colaboración de Daft Punk) y Die For You, con los que empezó a ser conocido nada menos que como el nuevo Michael Jackson.

Tras romper récords con Blinding Lights, The Weeknd se convirtió en una de las grandes estrellas de la era del streaming, y así lo atestigua el tremendo éxito de su gira, con la que ha recorrido medio mundo. Su fórmula descansa en melodías eminentemente pop, una producción oscura y elegante, una voz suave y un imaginario de artista torturado, en el que aflora el deseo, la soledad y la autodestrucción.

En ello ha incidido en sus proyectos audiovisuales, la serie de HBO The Idol, un tedioso desastre que creó junto a Sam Levinson (Euphoria) que está muy lejos de ser tan transgresora como pretende, o la película Hurry Up Tomorrow (Trey Edward Shults, 2025), que comparte título con su último disco y en donde interpreta a una versión ficcionalizada de sí mismo y que incide en esa idea del final.

Precisamente también este álbum funciona como el cierre de un círculo: su última canción enlaza conceptualmente con High for This, la apertura de su primer mixtape, House of Balloons.

En cualquier caso, hay esperanza para los fans de The Weeknd. Durante un concierto del pasado 8 de agosto en Estocolmo, Tesfaye aseguró que había “probado” un poco la jubilación y que no le gustaba la sensación. Y, añadía al final: “Estaré aquí para siempre”. Veremos en qué acaba todo esto, pero lo que es seguro es que estos días desplegará en España un repertorio que ya es historia de la música.