Magos, fantasmas y mormones: los 12 musicales que no te puedes perder esta temporada

Desde el estreno mundial de la adaptación del best seller de Ken Follet, hasta la reivindicación en favor de ser uno mismo de Alan, pasando por la presencia rompe récords de El Rey León, la nueva temporada de musicales llega con fuerza y variedad a España. Grandes éxitos de Broadway como El fantasma de la ópera o la obra en clave de comedia The Book of Mormon también aspiran a seguir granjeando la admiración del público español.

El fantasma de la ópera

Teatro Albéniz, Madrid

Una escena de 'El fantasma de la ópera'.

Es uno de los musicales más emblemáticos de todos los tiempos, habiendo triunfado por todo el mundo durante décadas, desde que Andrew Lloyd Webber lo compusiera en 1986 a partir de la novela homónima de Gastón Leroux. Ópera dentro de ópera, sigue la historia de Christine Daaé, una diva en ciernes que comienza a concatenar golpes de suerte que la llevan hasta lo más alto del panorama operístico. Pronto, la cantante se dará cuenta de que hay un hombre detrás de todas estas casualidades.

Con un rostro deforme que esconde tras una máscara y sirve de contrapunto a su hechizante habilidad musical, esta pobre alma se ha estado ocultando en las tripas de una ópera en París, desde donde la ha observado y se ha enamorado de ella. A partir de ahí, se desarrollará una siniestra historia de amor obsesivo. Con unas interpretaciones musicales que flirtean con lo apoteósico, El fantasma de la ópera sumerge a los espectadores en un estado de trance casi permanente mientras acompañan a Christine en su viaje a este tenebroso mundo de locura y muerte.

Alan

Teatro Reina Victoria, Madrid

Una escena del musical 'Alan'.

En el año 2015 y con 17 años, Alan Montoliu era oficialmente el segundo menor trans en Cataluña. Semanas después de haber oficializado su cambio de nombre en el registro civil, se suicidó. El musical Alan nace como homenaje a un joven que tuvo que sufrir un constante acoso por aquellos que ni entendían ni querían entender que el crimen por el que se castigaba al muchacho era, sencillamente, ser, existir.

Pese al amor incondicional y la comprensión que recibía de su entorno familiar, las hostilidades que Alan percibía tanto en el instituto como por la calle llevaron al chico a una depresión que culminó con su ingreso hospitalario y, poco después, a que terminara con su vida. Alan es un espectáculo necesario que funciona como manifiesto contra el bullying, tratando de, por un lado, concienciar al público sobre los efectos de la intolerancia y la incomprensión y, por otro, celebrar la diversidad. Todo ello acompañado por una banda sonora original compuesta y dirigida por Mateu Peramiquel y una admirable puesta en escena de Mar Puig.

Gypsy

Teatro del Soho Caixabank, Málaga

Una escena de 'Gypsy'.

Gypsy es el cuarto musical dirigido por Antonio Banderas y, como sucedió con los anteriores, también podrá verse en el malagueño Teatro del Soho. Ambientada en los felices años 20 estadounidenses, en los que el champagne, el despilfarro y la inocencia corrían a raudales, la historia se adentra en aquel mundo colorido de faldas amplias, maquillaje excesivo y bailes excéntricos del cabaret.

El montaje, que por primera vez llega a España, es uno de los musicales más reconocidos de todos los tiempos y está compuesto por Jule Styne. Con una música y una coreografía que evocan todo este universo, la trama, libremente basada en las memorias de la artista de burlesque Gypsy Rose Lee, sigue los pasos de una madre que trata de lograr la fama a través de la de sus hijas. Su protagonista, Rose, la madre de la joven Gypsy, es una mujer que luchará con uñas y dientes con tal de conseguir que las chicas se conviertan en grandes estrellas del vodevil.

Los pilares de la Tierra

Teatro EDP Gran Vía, Madrid

Una escena de el musical de 'Los pilares de la tierra'.

Con más de cincuenta millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, la novela histórica Los pilares de la Tierra, escrita por Ken Follet, es uno de los mayores best sellers de la historia que llega a España estrenándose mundialmente en forma de musical. Ambientada en la Inglaterra del siglo XII, la obra es una crónica épica que tiene como telón de fondo un período de guerra civil conocido como la anarquía inglesa.

La vida de Tom Builder, un albañil inglés que pierde su trabajo y acaba trasladándose con su familia al priorato de Kingsbridge, sirve como pretexto para desarrollar una trama repleta de confabulaciones y luchas por el poder, ahora aderezada con una música creada por Iván Macías, autor del premiado El médico. El musical cuenta con el beneplácito del autor de la novela, que ha afirmado estar conmovido por el homenaje que supone esta producción, de la que ha dicho: “la obra es tan maravillosa sobre el escenario, que pienso: ¿cómo pude escribir esto?”.

Los chicos del coro

Teatro La Latina, Madrid

Una escena del musical 'Los chicos del coro'.

La música como método alternativo de enseñanza es uno de los temas principales en torno al que gira la historia de Los chicos del coro. Clement Mathieu es un profesor de música desempleado que encuentra trabajo como vigilante en un internado para jóvenes conflictivos. Allí, decide crear un coro para, de tal forma, lograr extraer el potencial que cada uno de los chicos tiene en su interior y, al tiempo, recuperar él mismo la fe en la música. El musical, una adaptación de la película francesa homónima estrenada en 2004, recupera la banda sonora original creada por Christophe Barratier y Bruno Coulais. Con una historia entrañable y emotiva, es una declaración de amor a la música y una celebración de su fuerza de cambio.

MECANEXPERIENCE

Teatro Infanta Isabel, Madrid

Una escena de 'MECANEXPERIENCE'.

Mario Postigo cayó de bruces al suelo después de recibir tres cruces de navajas que lo dejaron muerto en medio de la calzada. También fue herida de muerte una hembra gitana que había hecho un pacto con la luna para engendrar un hijo. Ambas son historias trágicas dignas de las tablas de un teatro pero que llegaron a nuestros oídos hace décadas en forma de canción pop a través de la voz de Ana Torroja.

Esta temporada el público que se acerque a Madrid también podrá escucharlas en MECANEXPERIENCE, junto a otros clásicos del emblemático grupo Mecano como Perdido en mi habitación o Mujer contra mujer. A caballo entre un musical y un concierto, el espectáculo revive, con un gran elenco de cantantes, bailarines y músicos, la esencia de la formación de Torroja y los hermanos Cano.

El rey león

Teatro Lope de Vega, Madrid

Una escena de 'El rey león'.

Simba, Mufasa, Rafiki y los fieles Timón y Pumba campan a sus anchas por la Gran Vía madrileña un año más. Y ya van trece. Con 110 millones de espectadores en todo el mundo, el gran musical de Disney continúa siendo uno de los planes favoritos de todo aquel que visita la capital española.

La famosa historia de Hamlet trasladada a la sabana africana y al mundo animal viene acompañada de una majestuosa banda sonora con letras adaptadas al castellano donde las emblemáticas melodías obra de Elton John y Tim Rice se funden con la influencia africana de Hans Zimmer. El resultado es una colaboración artística extraordinaria en la que convergen también la excelente escenografía de Richard Hudson, que nos adentra en el corazón de África, y la orquesta dirigida por Sergi Cuenca.

Aladdín

Teatro Coliseum Madrid

Una escena del musical 'Aladdín'. Foto: Deen van Meer

La película Aladdín, estrenada en 1992, fue premiada con los Oscar a mejor banda sonora y a mejor canción original por Un mundo ideal. Oscarizado hasta en ocho ocasiones, Alan Menken fue el encargado de componer aquella música que durante esta temporada se podrá disfrutar en directo en el Teatro Coliseum de Madrid. Como en la película original y con una puesta en escena que nos transporta a un mundo de exotismo y opulencia, este musical sigue los pasos de Aladdín, un joven pobre de Aggrabah que se enamora de la inalcanzable princesa Yazmín. Su suerte, sin embargo, cambia cuando descubre una misteriosa lámpara mágica de cuyo interior aparece un genio dispuesto a concederle tres deseos.

We will rock you

Teatro Caixabank Príncipie Pío, Madrid

Escena de 'We will rock you'.

Brian May, el icónico guitarrista original del legendario grupo inglés Queen, y Roger Taylor son los productores de We Will Rock You, un musical que imbrica las canciones del conjunto que capitaneara hasta su muerte Freddy Mercury para elaborar un relato con tintes distópicos. En un futuro postapocalíptico, la música ha sido prohibida por Killer Queen, la malvada líder que mantiene sometida a una sociedad en la que se fuerza a la gente a ser tediosamente homogénea. En ese contexto, Galileo, un joven enamorado de la música al que le es imposible no cantar, se encuentra con un grupo de rebeldes insurgentes que espera la llegada del Soñador, un mesías que, según una profecía, librará al mundo del yugo del silencio y la uniformidad.

Malinche

IFEMA, Madrid

Escena de 'Malinche'.

La obra creada y producida por Nacho Cano nos cuenta la historia de Malinche, una mujer que trató de reconciliar dos mundos al borde del conflicto, actuando como mediadora y consejera de Hernán Cortés. Malinche es una celebración del mestizaje donde el baile y la música consiguen transmitir un sentimiento de concordia que va más allá de las fronteras. Trascendiendo todo tipo de barreras, el montaje mezcla dos géneros completamente opuestos como son el flamenco y la música urbana, con la participación de Juan Magán, Marta Sánchez, Alex González, integrante de Maná, o La Banda El Recodo. Con más de quinientos mil espectadores en dos años, Malinche construye una narración emotiva en un mundo mágico que deja huella.

Come From Away

Teatro Marquina, Madrid

Escena del musical 'Come From Away'.

El 11 de septiembre de 2001, después de que dos aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas de Nueva York, Estados Unidos cerró su espacio aéreo, obligando a cientos de aviones a desviarse de sus destinos originales. En consecuencia, más de siete mil personas aterrizaron de imprevisto en el pequeño pueblo de Gander, en la isla canadiense de Newfoundland, duplicando de golpe la población de la localidad. Come From Away, una producción con música de Irene Sankoff y David Hein, que lleva triunfando siete años en Broadway, llega por primera vez a España para contar la historia real de estos pasajeros que se vieron obligados a permanecer en Gander varios días. Allí, fruto de la empatía de sus habitantes, recuperaron la fe en la humanidad mientras el resto del mundo parecía perderla.

The book of mormon

Teatro Calderón, Madrid

Escena de 'Book of Mormon'.

“El musical más atrevido, salvaje y divertido hasta la fecha”, “el mejor musical del siglo”, “una noche de carcajadas sin paliativos”. Todo ello se ha dicho de The Book of Mormon, el musical de Trey Parker y Matt Stone, creadores de South Park, y Robert López, compositor de bandas sonoras como las de las películas de Disney Coco y Frozen. La historia sigue los pasos de dos jóvenes mormones que viajan a Uganda para predicar su religión y lograr nuevos adeptos. En su segunda y última temporada en Madrid, el musical, con trece años a sus espaldas en Broadway y 10 millones de espectadores en todo el mundo, es la obra idónea para aquellos que quieran reírse a mandíbula batiente.