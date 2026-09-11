'Prácticamente magia 2': Nicole Kidman y Sandra Bullock regresan como brujas buenas casi 30 años después

Con más de 800.000 espectadores en el ya lejano 1998, Prácticamente magia reunía a dos superestrellas como Nicole Kidman y Sandra Bullock en una especie de comedia romántica y familiar con toques de fantasía, ya que sus protagonistas descienden de una estirpe de brujas.

Bullock interpreta a Sally, cerebral y ordenada, frente a su díscola hermana Gillian (Kidman). La primera considera sus poderes mágicos una carga y aspira a llevar una vida convencional, mientras que la segunda disfruta utilizándolos para desatar el caos. El tema —y sucede lo mismo en esta segunda parte— es que se quieren a pesar de tener caracteres tan distintos, porque Prácticamente magia es, ante todo, un canto al amor familiar, muy especialmente entre mujeres.

Criadas por sus respectivas tías en un caserón de Nueva Inglaterra —esa región del norte de Estados Unidos tan parecida a la propia Inglaterra, donde se encuentran sus raíces familiares—, su condición de brujas tiene un lado oscuro: sobre ellas pesa una maldición por la cual los hombres de los que se enamoran están condenados a morir.

El dilema resulta evidente: las hermanas Owens deben escoger entre una renuncia brutal a su propia vida sentimental o arriesgarse a que sus parejas fallezcan víctimas de la maldición.

Entre el drama familiar, el espíritu libertario, la comedia romántica un tanto folletinesca y los cantos a la solidaridad entre las mujeres de distintas generaciones, Prácticamente magia lo mezcla todo mientras lanza constantes guiños al público femenino. La vida es dura, pero juntas podemos superarla, viene a ser su lema.

Desfaciendo entuertos

Casi treinta años después, Bullock y Kidman retoman sus papeles, aunque las maravillas de la medicina estética moderna no permitan adivinar en sus rostros el paso de las décadas. No queda muy claro si ahora en Hollywood se pasa de la juventud a la madurez y de allí a la vejez, o más bien a un estado intermedio y eterno en el que no se es joven ni viejo, habitado por rostros sin arrugas.

Nicole Kidman y Sandra Bullock en 'Prácticamente magia 2'. Warner Bros Pictures España.

En cualquier caso, las hermanas Owens siguen queriéndose y peleándose debido a sus distintos caracteres. Ahora el problema se traslada a las hijas de Sally, el personaje de Bullock, porque Gillian, fiel a su espíritu rebelde, no ha formado una familia.

La película arranca con la despedida de este mundo de una de las tías (Stockard Channing), una muerte casi “feliz” que sirve como testimonio del espíritu de una familia marcada por el matriarcado.

Y es que apenas hay hombres porque, como ya sabemos, cuando alguno forma pareja con una de las Owens está condenado a morir. La trama se pone en marcha cuando una de las hijas de Sally, Kylie (Joey King), se enamora de un chico de origen mexicano y, cómo no, el pobre acaba en el hospital y en coma.

Nicole Kidman en 'Prácticamente magia 2'. Warner Bros Pictures España.

La joven, a quien su madre había ocultado tanto su condición de bruja como la maldición que pesa sobre la familia, regresa entonces a la Inglaterra de la que huyeron sus antepasados para intentar romperla. Por supuesto, su tía y su madre la seguirán en un viaje lleno de peligros que también funciona como catarsis familiar.

Dirigida por Susanne Bier, prestigiosa cineasta danesa responsable de películas memorables como Después de la boda (2006) o En un mundo mejor (2010), Prácticamente magia 2 es una película hecha por mujeres, protagonizada por mujeres y centrada en la propia experiencia de ser mujer en un mundo que, ya se sabe, continúa siendo machista.

Sandra Bullock en 'Prácticamente magia 2'. Warner Bros Pictures España.

Al darle la vuelta al viejo estereotipo de la bruja, encarnado durante siglos por mujeres perseguidas con brutalidad en toda Europa, la película no pretende ser una obra maestra —desde luego, no lo es—, sino servir como una especie de “canto de guerra” para las espectadoras a las que se dirige. Es un filme que busca resultar reconfortante en todo momento.

A ratos divertida y en otros momentos caótica debido a su mezcla de géneros, por momentos demasiado naíf e incluso hortera, Prácticamente magia 2 vendría a ser al cine algo parecido a “el horóscopo del amor según tu signo” o “el tarot para encontrar pareja”. Aun así, desprende cierta autenticidad y calidez al transmitir su mensaje de amor, solidaridad y respeto entre generaciones de mujeres.