La quiniela para los Oscar: el duelo entre 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores' y las escasas opciones de 'Sirat'

La travesía de Sirat desde su estreno en Cannes el pasado mayo ha sido tan larga y sinuosa como la que experimenta el protagonista de la película, ese padre que busca a su hija por las raves del desierto de Marruecos, aunque los giros de guion han sido bastante más gratos para Oliver Laxe que para el personaje interpretado por Sergi López.

Del festival francés salió el cineasta gallego con el Premio del Jurado y distribución asegurada en EE.UU. de la mano de Neon. La película ha sido además un éxito tanto en nuestro país, con 3 millones de euros recaudados que la situaron como la novena película española más vista en cines en 2025, como en Francia, donde prácticamente dobló las cifras conseguidas aquí.

Después la Academia de Cine la seleccionó para representar a España en los Oscar, por delante de Romería (Carla Simón) y Sorda (Eva Libertad), y finalmente el filme se coló entre los nominados a mejor película internacional y sonido. Durante la temporada de premios internacional, ha tenido presencia en todos los saraos en la categoría de filme extranjero o de habla no inglesa: Globos de Oro, Premios del Cine Europeo, Critics Choice, Bafta…

No podemos ser, en cambio, demasiado optimistas con las opciones de Sirat para conquistar las preciadas estatuillas. La noruega Valor sentimental, de Joachim Trier, y la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, ambas nominadas además a mejor película en los Oscar, se han impuesto en uno o otro lado a la candidata española, mientras que en sonido todo indica que será F1: la película (Joseph Kosinski) la que se llevará el gato al agua.

Nuevos caminos

Lo más probable es que Sirat no suceda a Volver a empezar (José Luis Garci, 1982), Belle Époque (Fernando Trueba, 1992), Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) y Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004) como quinta película española con el Oscar, pero es de justicia poner en valor lo logrado por Laxe con un filme sensorial, hipnótico, devastador, con contenido político. Una obra arriesgada que abre nuevos caminos en nuestro cine.

Por otro lado, la gala, que volverá a contar con Conan O’Brien de maestro de ceremonias, se presenta como un duelo entre Los pecadores y Una batalla tras otra. Los pecadores, que no es precisamente lo que a uno le viene a la mente cuando piensa en una película oscarizable, ha logrado el récord histórico de nominaciones, 16, dejando atrás las 14 de Eva al desnudo (Joseph L. Mankiewicz, 1950), Titanic (James Cameron, 1997) y La La Land (Damien Chazelle, 2016).

El público ha disfrutado este blockbuster mutante, que lo mismo agita las aguas del thriller de la Ley Seca que del terror vampírico o del musical y despliega tanto la denuncia social como la set-piece de acción, con el director Ryan Coogler sirviendo un homenaje al legado de la música afroamericana.

Pese al récord de Los pecadores, todavía dan las casas de apuestas como favorita a Una batalla tras otra. Para que la adaptación de la novela de Thomas Pynchon salga triunfadora Paul Thomas Anderson tendría que vencer su gafe en los Oscar. Antes de Una batalla tras otra, había acumulado 11 nominaciones a título personal –en las categorías de película, dirección y guion– y ningún galardón. Aunque es cierto que Pozos de ambición (2007) sí recibió las estatuillas a actor protagonista para Daniel Day Lewis y fotografía, y El hilo invisible (2017), a vestuario.

Heredero de la ambición de los cineastas que cambiaron Hollywood en los 70, como Altman, Coppola, Friedkin y Scorsese, el californiano ha pergeñado una filmografía brillante, sin concesiones, con obras maestras densas y complejas como las mencionadas o Magnolia (1999). Ninguna de ellas contó con el masivo favor del público que ha logrado Una batalla tras otra, la primera de sus películas que rebasa los 100 millones de dólares de recaudación en EE.UU.

Con un reparto en estado de gracia nominado prácticamente al completo, un ritmo trepidante, un humor desarmante y varias secuencias absolutamente magistrales (de la huida por los tejados a la persecución en coche), Una batalla tras otra es tanto un absoluto divertimento cinéfilo como una ácida mirada al tenso clima político de los EE. UU. actuales.

¿Qué pasa con Chalamet?

En las categorías interpretativas hay apartados bastante inciertos. Parece que a Timothée Chalamet, que partía como favorito por el impulsivo, amoral y narcisista protagonista de Marty Supreme, le está perjudicando la polémica que ha salpicado recientemente al director Josh Safdie, por no proteger a una actriz de 17 años durante el rodaje de una escena sexual en Good Time.

Timothée Chalamet, en 'Marty Supreme'

Además, en los últimos días, el actor ha sido duramente criticado por decir que el ballet y la ópera "ya no le importa a nadie", en un encuentro con Matthew McConaughey organizado por Variety. Parece que llega desfondado a la recta final de la temporada de premios, veremos si llega a la meta. El Sindicato de Actores, los últimos galardones entregados antes de los Oscar, prefirieron a Michael B. Jordan por interpretar a los gemelos de Los pecadores.

Hay por tanto pelea, como en el apartado de actor de reparto, donde se enfrentan dos magistrales intérpretes: Stellan Skarsgard, por dar vida al egocéntrico director de Valor sentimental, y Sean Penn, como el inefable Steven J. Lockjaw de Una batalla tras otra. Por su parte, Jessie Buckley parece que no tiene rival con su encarnación del duelo de la mujer de Shakespeare por la pérdida de un hijo en Hamnet, de Chloé Zhao.

En un año en el que debuta la categoría de mejor casting, habrá que estar atentos a si la Academia y los premiados deciden entrar en reivindicaciones políticas tras la decisión de Trump de declarar la guerra a Irán y el acoso de las fuerzas del ICE a los inmigrantes. En los últimos años el star-system ha preferido permanecer al margen de los problemas del mundo. Curiosamente, el iraní Jafar Panahi está nominado en película internacional y guion por Un simple accidente.