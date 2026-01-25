'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, se consagra y 'Yakarta' y 'Poquita fe' brillan en los Premios Feroz 2026

La realizadora Alauda Ruiz de Azua acompañada por el equipo de la película 'Los Domingos' tras recibir el premio a mejor película dramática. Foto: EFE/Lavandeira Jr.

La decimotercera edición de los Premios Feroz ha cumplido con las expectativas. La película Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, uno de los fenómenos cinematográficos del año, se ha llevado cinco galardones de los nueve a los que optaba: mejor película, mejor dirección, mejor guion, mejor actriz protagonista y mejor actriz de reparto.

"Esto es un milagro laico", aseguró la cineasta vasca, que reconoció que es el guion más complejo que ha escrito nunca. La película, que ha trascendido las pantallas, sigue a una chica de 17 años convencida de que su futuro pasa por ser monja de clausura.

Su tía Maite, interpretada por Patricia López Arnaiz, que se alzó con su cuarto Feroz a mejor actriz protagonista, hará lo posible por evitar que tome esa decisión.

Por su parte, el premio a mejor actriz de reparto fue para Nagore Aranburu. "Nunca pensé que un hábito me iba a dar tantas alegrías", reconoció la intérprete vasca, quien ya arrasó el año pasado con la serie Querer, también dirigida por Azúa.

Los domingos— también algo tuvo que ver el Lux de Rosalía—hizo que la religión fuese uno de los grandes debates culturales de 2025.

La gala, presentada por Petra Martínez, Elisabet Casanovas, Antonio Durán 'Morris' y Samantha Hudson, no perdió la oportunidad de hacer su guiño propio.

Hudson y Casanovas se vistieron de monjas para entregar el premio Premio Feroz Holded Arrebato de no ficción, que fue para Tardes de soledad, filme de Albert Serra, que obtuvo también el premio de mejor cartel. Y las presentadoras del pódcast Hijas de Felipe, que nació en 2020 contando con humor e historiografía las peripecias de las monjas del Siglo de Oro, también subieron al escenario.

Las actrices Samantha Hudson y Elisabet Casanovas durante la gala de entrega de los Premios Feroz 2026. Foto: EFE/Lavandeira Jr.

También se cumplieron los pronósticos con Maspalomas, de Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi Galdos, que obtuvo dos de los siete premios a los que estaba nominada.

La película se alzó con el premio a mejor actor protagonista para Jose Ramón Soroiz, que interpreta a un hombre de 76 años que, tras vivir abiertamente su homosexualidad en Maspalomas, vuelve a San Sebastián y decide ocultarla de nuevo. "Estoy de racha", reconoció el intérprete vasco, cuya interpretación también huele a Goya. Kandido Uranga, quien interpreta al compañero de residencia del protagonista, consiguió el de mejor actor de reparto.

Sirat, el filme de Oliver Laxe que ya mira más hacia los Oscar, obtuvo solo dos de los siete premios a los que optaba: el premio a mejor banda sonora original para Kangding Ray y mejor tráiler para Aitor Tapia. Mientras que Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad ambas con seis nominaciones, se fueron de vacío.

La cena, otro de los fenómenos taquilleros del año, obtuvo el galardón de mejor película de comedia. La película, dirigida por Manuel Gómez Pereira y protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, convierte una velada del 15 de abril de 1939 en el Hotel Palace, con Franco celebrando la victoria, en una bomba de relojería donde los cocineros republicanos traman convertir el banquete en su última oportunidad de huida.

El Feroz de Honor fue para la actriz "arrebatadora" Marta Fernández Muro, rostro clave del cine de la Transición y protagonista de Arrebato de Iván Zulueta y de los primeros filmes de Almodóvar —Laberinto de pasiones y La ley del deseo—. "Ha sido el único oficio que me ha sostenido. Es un oficio que conozco por dentro y le debo muchas cosas", agradeció la actriz madrileña.

La actriz Marta Fernández Muro posa con el Premio de Honor recibido en la gala de entrega de los Premios Feroz 2026. Foto: EFE/Brais Lorenzo.

Fernández Muro agradeció el renovado interés de la industria, y es que la intérprete participa en Poquita fe, una de las grandes favoritas de la noche. La serie de Pepón Montero y Juan Maidagán se alzó con el premio a mejor serie de comedia y, fiel a su espíritu de celebrar la cotidianidad y la gente corriente, vio reconocido también el trabajo de su reparto.



Julia de Castro obtuvo el galardón a mejor actriz de reparto —“Poquita fe es una serie de actores de reparto. He visto a compañeros brillar con una sola frase”, subrayó— y Esperanza Pedreño se hizo con el premio a mejor actriz protagonista.

Yakarta, la serie de Diego San José, también tuvo una gran noche, con Diego San José, que ya brilló con Celeste, se alzó con el premio a mejor serie dramática y mejor guion.

La serie está protagonizada por Javier Cámara, que se alzó con el premio a mejor actor protagonista por su papel de un exjugador olímpico de bádminton que trabaja como profesor de educación física en un instituto de Vallecas y entrena a una joven promesa (Carla Quílez).

Los premios otorgados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) son un buen termómetro para hacer pronósticos para los Goya, que tendrán lugar el 28 de febrero, donde Los domingos y Maspalomas también son favoritas.