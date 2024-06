Conxita Casanovas, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2024

Conxita Casanova (Barcelona, 1962) es periodista, crítica de cine, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado toda su carrera en la radio pública, en RNE y RTVE y lleva más de 40 años dedicada a la información cinematográfica en la radio. Dirige y presenta desde 1992 el Programa Va de cine. "Siempre he buscado construir puentes entre los que hacen cine y los oyentes, entre Cataluña y España, entre, algo para mi indisoluble, el cine y la radio, un matrimonio fantástico", cuenta a EFE.



Hoy, acaba de ganar el Premio Nacional de Periodismo Cultural de 2024, concedido por el Ministerio de Cultura. El jurado ha destacado a la periodista "por su incansable entusiasmo y continuada atención, desde la radio pública, al mundo del cine, así como por su personalísimo estilo prescriptor, su apoyo a los profesionales del sector y su capacidad de transmitir el amor y la pasión por el cine a varias generaciones de espectadores y oyentes".

"Siempre he tenido claro que los periodistas no somos los protagonistas, sino los transmisores de la cultura, pero cuando llega un reconocimiento así, tras la llamada del ministro, es muy emocionante. No sé quiénes son los miembros del jurado, pero agradezco que hayan defendido y visto una trayectoria de 45 años, desde que puse por primera vez el pie en la radio en 1979", destaca Casanovas a EFE. La periodista catalana es una de las voces más reconocibles de la información de cine en RNE y ahora toda su labor ha sido premiada con mucho mérito.

La fuerza de la cultura

El premio, dotado con 30.000 euros reconoce la trayectoria periodistica de Casanovas en el mundo de la cultural. Ha seguido, desde sus comienzos, los grandes de la cinematografía como Penélope Cruz, Javier Bardem, Antonio Banderas, Pedro Almodóvar y Fernando Trueba, que incluso le dio un papel como periodista de los años 40 en La reina de España (2016).

Desde 2004 ha cubierto, como enviada especial de RNE, los Festivales de cine, nacionales e internacionales, los Óscar y los Premios del Cine Europeo. Lleva semanalmente la sección de cine en el programa Ojo Crítico y, desde hace 6 años, dirige el Festival de cine de Barcelona.

Casanovas está muy enorgullecida de compartir el premio con "tantísima gente" que la acompaña desde el principio. "Hoy pienso mucho en mis compañeros y, sobre todo, en los oyentes, porque sin ellos no somos nadie", afirma la periodista.

En su pasada edición se reconoció la labor del escritor y periodista Jesús Marchamalo, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Lluís Permanyer, Guillermo Busutil, Blanca Berasátegui, Anxo Quintela o Ana Romaní, entre otros.

La periodista catalana ha señalado a EFE que seguirá con su trabajo de "explicar y narrar" el cine desde las ondas. Ahora que se celebra el centenario de la llegada de la radio a España, Casanovas destaca la "tarea importante, no siempre reconocida, aunque la fuerza de la radio nunca decae". Casanovas no olvida la lucha de años "intentando que se dignifique la cultura" y espera seguir trabajando en este ámbito "que hace más bonito el mundo y las personas".