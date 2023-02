Premios Goya 2023: el cine español despide a Carlos Saura

El director Carlos Saura, fallecido en el día de ayer, iba a recibir esta noche en Sevilla el Goya de Honor por su carrera, en la que realizó películas inolvidables como La caza, Cría cuervos o Deprisa, deprisa. Tal y como se esperaba, la gran fiesta del cine español se ha convertido, en esta 37.ª edición, en un homenaje a su figura y su trayectoria.

Antes de comenzar la gala, la Academia anunció que entregaría el Goya de Honor a título póstumo al director de ¡Ay, Carmela!. La institución también ha anunciado que la capilla ardiente del creador aragonés se instalará este lunes 13 de febrero en la sede de la Academia, a partir de las 12:00 horas, y permanecerá abierta hasta las 20:00 horas.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez, a su paso por la alfombra azul previa a la ceremonia, ha invitado "a recordarle siempre", ha destacado su "vidatalidad". Además, "estuvo siempre activo y pendiente de la evolucion de la sociedad", resaltó. Clara Lago y Antonio de la Torre, los presentadores, han tenido también unas palabras de recuerdo para el director. "Le daremos el lugar que se merece", ha manifestado De la Torre.

[Muere Carlos Saura, gran maestro del cine español, a los 91 años]

Carla Simón, directora de Alcarràs, una de las películas favoritas para llevarse los premios más importante esta noche, también pasó por la alfombra azul y dedicó palabras al director: "Para él cada película era un reto y algo nuevo que buscar, por eso siento que era un creador libre y que aportó mucho al cine porque iba por delante y rompiendo esquemas", dijo.

C. Tangana, que reconoció en la alfombra azul que estaba más nervioso que el año pasado, también ha tenido palabras de recuerdo para Saura, que fue el autor de la portada de El madrileño (La sobremesa), reedición de su exitoso disco El madrileño. "Para nosotros ha sido siempre un referente y un maestro, es un orgullo haber compartido con él una parte de lo que hago. Celebramos su legado y siempre lo revisitaremos", ha declarado el músico, que este año ha debutado como actor en Un año, una noche, de Isaki Lacuesta, al que considera "un genio".

[Las 15 películas imprescindibles de Carlos Saura, un artista total]

Lacuesta, nominado a mejor guion adaptado precisamente por esta película, ha asegurado que igual que hay cantaores cortos y largos, "Saura es el cantaor más largo del cine español". "Destaco de su obra la diversidad y libertad total. Lo admiro mucho e intento seguir su ejemplo", ha asegurado.

El cineasta Félix Viscarret, vestido de riguroso negro y nominado en la misma categoría por No mires a los ojos, y que en 2017 estrenó el documental Saura(s), ha asegurado que esta noche van a ser muchos los que van a llevar al director de La caza en el corazón: "Le admiraba como cineasta. Nos reíamos y disfrutábamos con su ingenio y talento y veías un Saura cálido y divertido, lleno de vida hasta el último minuto".

La ceremonia comenzó, como no podía ser de otra forma, con una gran fotografía de Saura en el fondo, presidiendo la actuación de Manuel Carrasco, que ha interpretado "Cantares", canción de Joan Manuel Serrat inspirada en los versos de Antonio Machado.

Carmen Maura iba a ser la encargada de entregar a Carlos Saura el Goya de Honor. La protagonista de ¡Ay, Carmela!, uno de los grandes títulos del cineasta, ha recordado su experiencia en la película: "Nos encontramos con un Saura muy tierno, cariñoso, comprensivo. Me dijo el primer día que le vi: 'Tú eres una actriz a la aque nunca había llamado para una película mía, pero como te comunicas muy bien con el público, para esta me vienes muy bien'. Me pareció muy bien que dijera la verdad".

"Fue un director maravilloso, muy simpático, muy cotilla, nos observaba con un amor increíble", ha concluido emocionada. El cabezón se lo ha entregado a los hijos de Saura, Antonio y Ana, y a su mujer Eulalia Ramón. El pabellón ha roto en una gran ovación que se ha prolongado durante varios minutos. "Nuestro padre se fue ayer trabajando hasta el último minuto, enseñándonos que la cultura es lo más importante que tenemos", ha destacado la hija de cineasta. Y ha añadido: "Creo que es un ejemplo de vida para todos nosotros".

Lolita ha asegurado, tras interpretar la inolvidable canción "Ay pena, penita, pena", que su madre, Lola Flores, "ya le está bailando en el cielo las sevillanas a Saura".

