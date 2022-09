El documental de Laura Poitras 'All the Beauty and the Bloodset' gana el León de Oro en Venecia

Laura Poitras, directora del documental 'All the Beauty and the Bloodset', posa con el León de Oro del festival de Venecia. Foto: Ettore Ferrari / EFE / EPA

El documental All the Beauty and the Bloodset, de la directora Laura Poitras, ha sido reconocida con el León de Oro la mejor película en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia. Cate Blanchett se ha alzado con la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina y Colin Farrell, ausente en la ceremonia, ha sido galardonado con la de mejor actor. Luca Guadagnino ha recibido el León de Plata a la mejor dirección por Bones and All, mientras que el Gran Premio del Jurado (León de Plata) ha sido para Saint Omer, el debut en la ficción de la documentalista francesa Alice Diop.

Contra pronóstico, la cinta de la directora estadounidense se ha hecho con el galardón más codiciado de la Muestra de Venecia. Poitras, que llevó a la gran pantalla el caso Snowden en Citizenfour, se ocupa esta vez de la artista Nan Goldin. Se hace eco, además, en su documental, de la caída de la familia Sackler, la dinastía farmacéutica responsable de un gran número de muertos durante la epidemia de opioides.

Ha sido, sin duda, la gran sorpresa de una gala donde todo lo que olía a cine español se ha quedado con las manos vacías. Ni L'immensità, el melodrama protagonizada por Penélope Cruz y dirigido por Emanuele Crialese; ni el cortometraje de la aclamadísima Carla Simón, Carta a mi madre para mi hijo; ni el debut de Juan Diego Botto con En los márgenes (también protagonizada —y producida— por Cruz). Tampoco el corto Look at me, de Sally Potter, protagonizado por Javier Bardem y Chris Rock.

Las grandes favoritas se han repartido los otros grandes premios. El italiano Guadagnino, que triunfó con su remake de Suspiria (2018) un año después de la romántica Call Me By Your Name, ha sido reconocido con el León de Plata. Desde entonces, en 2017, no volvía a trabajar con el actor Timotheé Chalamet. El reencuentro ha llegado en Bones and All, la adaptación de una novela de Camille DeAngelis sobre dos jóvenes caníbales. Taylor Russell, que se ha alzado con el Premio Marcello Mastroianni a mejor actriz emergente, interpreta a Maren, el personaje que forma pareja junto a Lee (Chalamet), el otro protagonista.

El Gran Premio del Jurado, uno de los reconocimientos más prestigiosos de este certamen cinematográfico, el más antiguo del mundo, ha sido para la película Saint Omer, de Alice Diop, gran favorita para el León de Oro. El debut en la ficción de la documentalista francesa ha sido muy aclamado a lo largo del festival. Saint Omer cuenta la historia de Rama, una novelista que asiste al juicio de Laurence Coly en el Tribunal Penal de Saint-Omer. El objetivo es escribir una adaptación moderna del antiguo mito de Medea, pero todo se tuerce. La cinta de Diop ha sido también premiada con el León del Futuro a la mejor ópera prima “Luigi De Laurentiis”.

Cate Blanchett en 'Tár', de Todd Field

Almas en pena de Inisherin, la película del dramaturgo y cineasta Martin McDonagh (Tres anuncios en las afueras, 2017), ha sido la otra triunfadora de la noche. El propio Donagh recogió el premio al mejor guion y Farrel, protagonista junto a Brendan Gleeson, se hizo con la Copa Volpi, que reconoce la mejor interpretación. Se ha impuesto a nombres que apuntaban alto como Ricardo Darín, protagonista de Argentina 1985, de Santiago Mitre, gran perdedora. El fin de la relación de amistad de dos amigos en una remota isla irlandesa es el argumento de McDonagh que ha seducido al jurado de la Sección Oficial, presidido por Julianne Moore.

En la versión femenina de la Copa Volpi no ha habido sorpresas. Blanchett sucede a Penélope Cruz, que el año pasado recogía el preciado galardón por su interpretación en Madres paralelas, de Pedro Almodóvar. La oscarizada actriz interpreta a Lydia Tár, una de las figuras imprescindibles de la música clásica contemporánea, en Tár, el biopic de Todd Field. Cate Blanchet interpreta con brillantez a esta directora de orquesta y compositora lesbiana. Con tintes de thriller, el filme de Field presenta sorprendentes giros en esta historia que sigue los pasos de una figura autoritaria y misteriosa.

Reconocimiento a Jafar Panahi, encarcelado

El Premio Especial del Jurado ha sido la nota emocionante de la noche. En la 79ª edición del mítico festival de Venecia, la película galardonada ha sido Khers Nist (No bears), de Jafar Panahi, encarcelado por apoyar las protestas contra el presidente de la República Islámica de Irán Mahmud Ahmadinejad, que lidera el régimen de los ayatolás.

El director iraní fue arrestado el 8 de julio en una protesta contra la detención de los cineastas Mohammad Rasoulof y Ale Ahmad. Tendrá que cumplir seis años de cárcel por una condena de 2010. La sentencia además le prohibía dirigir o escribir películas, viajar o hablar con los medios durante 20 años. Hasta su detención el pasado julio, permanecía en libertad bajo fianza después de estar 88 días entre rejas (diez de ellos en huelga de hambre).

Ganador con El círculo (2000) del León de Oro de Venecia, con Tres caras (2018), que trata las dificultades que tienen los artistas y las mujeres en Irán para expresarse con libertad, del premio al mejor guion en Cannes y con Taxi Teherán (2015) del Oso de Oro de Berlín, Khers Nist (No bears) fue rodada en clandestinidad y no llevaba créditos para no comprometer a quien participaron en su elaboración.

Este último filme se centra en su vida actual, que transcurre en un remoto pueblo iraní, y en su propia figura. Panahi aparece dirigiendo un largometraje que se está rodando en Turquía. Lo hace por videollamada y es, efectivamente, real. El resultado final es una mezcla de varias películas en una, donde prevalece la indeterminación entre las fronteras de realidad y ficción. Esta no es la única película en la que el director se interpreta a sí mismo. Lo ha hecho en todas las películas que ha dirigido desde su detención en 2010.

Khers Nist (No bears) narra dos historias de amor paralelas en las que los deseos de las parejas se ven frustrados por obstáculos ocultos e inevitables. Desde el inicio de su celebración, el festival ha manifestado su repulsa contra su detención, pero el grito del cine occidental no ha dado sus frutos. La Muestra ha acogido la conferencia Directores bajo ataque sobre las dificultades de hacer cine en regímenes autoritarios como los de Afganistán, Turquía o Ucrania, en señal de reivindicación.

En sección Horizontes, donde competía la única película española, En los márgenes, de Botto, y Lola Dueñas representaba a España con su interpretación en The bride, del director portugués Sérgio Tréfaut, la mejor película ha sido Jang-e Jahani Sevom (World War III), de Houman Seyed.

Desde el 31 de agosto, la Muestra se ha celebrado en el Palazzo del Cinema de Venecia. Ubicado en la isla del Lido, es el lugar en el que se han celebrado las ediciones anteriores, salvo la primera, que tuvo lugar en la terraza del hotel Excelsior.

La actriz española Rocío Muñoz Morales, cuya carrera se ha desarrollado principalmente en Italia, ha sido la encargada de presentar las galas de apertura y cierre. El primer León de Oro a la Trayectoria fue otorgado a la actriz francesa Catherine Deneuve durante la ceremonia inaugural, y el segundo se entregó el 3 de septiembre al director y guionista estadounidense Paul Schrader, que ha participado en proyectos tan aclamados como Taxi Driver.

