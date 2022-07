El director iraní Jafar Panahi tendrá que cumplir una condena de seis años de cárcel

Tras ser arrestado el pasado lunes 8 de julio en Teherán, Jafar Panahi "fue conducido al centro de detención de Evin para cumplir su sentencia, ya que fue condenado en 2010 a seis años de cárcel". Así lo ha indicado este martes en conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Justicia de Irán, Massoud Setayechi.

Panahí, ganador con El círculo (2000) del León de Oro de Venecia, con Tres caras (2018) del premio al mejor guion en Cannes y con Taxi Teherán (2015) del Oso de Oro de Berlín, se encontraba frente a la oficina del fiscal de Teherán junto a otras personas del mundo de la cultura para dar seguimiento al arresto de los cineastas Mohammad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad, cuando fue detenido.

Un día antes, apareció en la cuenta de Instagram de Panahi un comunicado firmado por 334 directores iraníes, que condena "la constante represión" de artistas y cineastas independientes y exige "la liberación inmediata e incondicional" de Rasoulof y Ale Ahmad, que han sido "trasladados a un lugar anónimo".

Rasoulof, ganador del Oso de Oro con There is no Evil en 2020 y Ale Ahmad, junto a un grupo de actores, incluido Panahi, firmaron el pasado 29 de mayo un comunicado titulado Depón tu arma, en el que pedían a las fuerzas de seguridad dejar sus armas y regresar al brazo de la nación.

Artista disidente, Panahi fue sentenciado en 2010 a seis años de prisión y le fue prohibido dirigir o escribir películas, viajar o hablar con los medios durante 20 años. Sin embargo, el cineasta ha continuado trabajando y desde entonces ha estrenado cuatro filmes y varios documentales y cortos.

El delito del que fue acusado fue de "propaganda contra el régimen", tras apoyar en 2019 un movimiento contra la relección del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad como presidente del país. Tras permanecer dos meses detenido, vivía bajo un régimen de libertad condicional bajo fianza de 200.000 dólares.

Antes de esa liberación, en 2010, el realizador había comenzado una huelga de hambre, tras 88 días de arresto, en protesta por su situación, que calificó de “obscena”.

