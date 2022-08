Tarantino reconoce su deuda con Almodóvar: la "salvaje" escena de masturbación que marcó su cine

Quentin Tarantino en el Festival de Cine de Roma de 2021. Foto: Mario Cartelli / SOPA Images via Z / DPA

En una entrevista reciente compartida en Twitter, el director de cine Quentin Tarantino ha revelado cómo una escena de una película de Pedro Almodóvar marcó profundamente lo que él quería hacer como cineasta.

Se trata de la película Matador, de 1986, con los actores Antonio Banderas, Nacho Martínez y Assumpta Serna. En la escena inicial, se ve al personaje interpretado por Nacho Martínez masturbándose mientras contempla escenas de mujeres siendo asesinadas en películas violentas del género slasher.

“¡Oh, Dios mío! ¡Esta es la mierda más salvaje de la historia! ¡Es increíble!”, recuerda haber exclamado Tarantino. “No había nada como eso disponible en América”, asegura en la entrevista.

¿Me estás diciendo que el cine de Tarantino existe gracias a Pedro Almodóvar? Vaya que sí 👇🏻 pic.twitter.com/d4vP8pEyt3 — Daniel Calero 🎬🌐 (@DanielJCalero) August 9, 2022

“Quiero hacer mierdas así cuando hago películas”, exclamó tras ver la película en Video Archives, el videoclub de California en el que trabajaba antes de convertirse en un cineasta famoso. Uno de sus compañeros le respondió que “ellos” no le dejarían, en referencia a los dueños de la industria del cine.

“¿Quiénes son ellos para decirme lo que puedo hacer y lo que no?”, respondió Tarantino, y afirma que nunca ha dejado que “ellos” le impidan hacer lo que ha querido en sus películas. “Y haciendo lo que quería hacer, cambiamos los 90. Los 90 dejaron de ser políticamente correctos”.

Todo aquello pasó, asegura, “en un año”, con películas como Reservoir Dogs, El Mariachi, Man Bites Dog, Romeo is Bleeding. “Todas esas películas salvajemente irónicas y violentas empezaron a salir, y no existían en 1989. Después llegaron películas como Seven. Construimos un puente y luego todos lo siguieron”.

El vídeo de la entrevista, compartido en Twitter por el realizador Daniel Calero está sumando reproducciones sin parar, y alcanza los 148.000 reproducciones en el momento de la publicación de esta noticia.

Entre las múltiples reacciones que está generando, cabe destacar el breve y elocuente comentario de Agustín Almodóvar, hermano y productor de Pedro: “Tarantino dixit”.

