Penélope Cruz y Javier Bardem pelearán por el Óscar

Javier Bardem en 'Being the Ricardos' y Penélope Cruz en 'Madres paralelas'

Día agridulce para el cine español. Podemos celebrar que Penélope Cruz y Javier Bardem vayan a pelear por el Óscar como mejores intérpretes principales -por Madres paralelas y Being the Ricardos, respectivamente-, asi como la cuarta nominación del compositor Alberto Iglesias por la película de Almodóvar y la presencia de Alberto Mielgo en la categoría de mejor cortometraje de animación por The Windshield Wiper. Sin embargo, El buen patrón de Fernando León de Aranoa se ha quedado fuera de los cinco finalistas a la mejor película internacional.

