La viñeta como arma: Joe Sacco frente al genocidio palestino

Escribir sobre el genocidio de Gaza cada día resulta más desalentador, pues significa admitir que el "nunca más" del que habló T. W. Adorno después de Auschwitz como nuevo imperativo moral ha sido escarnecido por la historia. Después de Auschwitz, lejos de interrumpirse las matanzas, han continuado de una forma tan recurrente que -por utilizar las palabras de Jean Améry, superviviente de los campos de exterminio nazis- podría pensarse que Hitler ganó realmente la guerra. No en el plano militar, sino en el moral, pues la crueldad no ha retrocedido ni un ápice.

Desde 1945, se han producido genocidios en Australia, Zanzíbar, Argelia, Vietnam del Norte, Camboya, Guatemala, India, Pakistán, Burundi, Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, Papúa Occidental, Indonesia, Timor Oriental, Bangladesh, Argentina, Chile, Etiopía, el Kurdistán iraquí, Tíbet, Brasil, República de Congo, Ruanda, Somalia, Sri Lanka, Birmania, Bosnia-Herzegovina, Camboya y Sudán.

Cito solo los casos donde los tribunales han considerado que se habían perpetrado matanzas con el propósito de exterminar a grupos por razones étnicas o políticas. Incapaz de soportar esta sucesión de calamidades, Jean Améry, que había sobrevivido a la tortura y la deportación, se suicidó en 1978 en un hotel de Salzburgo.

Actualmente, asistimos al genocidio de Gaza, que ya se ha cobrado más de 60.000 vidas. El 80% de las víctimas eran mujeres y niños. No se puede hablar de una guerra ni de un acción defensiva, pues las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército más inmoral del planeta, han destruido escuelas, hospitales, mezquitas y centros de refugiados. Incluso han disparado contra los civiles que hacían colas para conseguir comida o medicamentos.

Hace poco, un médico relataba que atendía a mujeres y niños con disparos en la cabeza, el torso, el estómago, la ingle o las piernas. No se trataba de disparos aleatorios, sino de blancos deliberados. "Nunca vi nada semejante", comentaba. "Es como un juego para los soldados". No es la primera vez que sucede algo así. Hace años, circulaba entre los soldados israelíes una camiseta con una mujer palestina embarazada en el interior de una diana.

La creación del Estado de Israel constituyó una violación flagrante del derecho internacional, pues implicó el desplazamiento forzoso de casi un millón de palestinos ("Nakba"), una huida propiciada por las masacres perpetradas por organizaciones paramilitares judías, como la Haganá, Leji o Irgun. La violencia no fue solo obra de grupos terroristas, sino también del ejército regular israelí, que asesinó a centenares de civiles en Al-Dawayima y otras localidades.

Desde entonces, Israel, una nación creada artificialmente mediante una operación colonial orquestada por Occidente para velar por sus intereses en Oriente Medio, no ha cesado de hostigar a los palestinos para materializar el sueño de un Estado judío que incluya Gaza y Cisjordania (la Judea y Samaria bíblicas).

"Un genocidio más amable y delicado"

La ultraderecha religiosa que gobierna con Netanyahu aún es más ambiciosa y no renuncia a la creación del Gran Israel, un Estado que abarcaría además territorios de Siria, Líbano, Jordania, Irak e incluso Egipto. En una entrevista en agosto de 2025 en cadena I24 News, un periodista preguntó a Netanyahu si apoyaba el proyecto y el primer ministro contestó: "Por supuesto".

En Sabra y Chatila, dos campamentos de refugiados palestinos situados en Líbano, Israel permitió que las milicias falangistas de Bashir Gemayel asesinaran a 3.500 refugiados. La matanza duró más veinticuatro horas. Durante ese tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel cerraron el perímetro de los campamentos para evitar que las víctimas huyeran y, de noche, encendió potentes focos para facilitar los crímenes. El genocidio del pueblo palestino no empezó en 2023, sino en 1948, cuando se fundó el Estado de Israel y todo indica que no cesará hasta que Gaza y Cisjordania se conviertan en territorios libres de palestinos.

Palestinos buscando entre los escombros a sus familiares. Foto: Hatem Khaled

El gobierno de Hitler empleó el término "Judenfrei" para referirse a las zonas libres de presencia judía. Israel ha asimilado e interiorizado esa retórica, pues el 50% de sus ciudadanos se muestra partidarios de expulsar a los palestinos de Gaza y Cisjordania, y el 82% aprueba las acciones militares ordenadas por el gobierno de Netanyahu. Israel no podría llevar adelante estos planes sin el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, que no dejan de venderle armas y, en algunos casos, reprimen implacablemente las protestas de sus ciudadanos contra el genocidio, aún en marcha.

En Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, la policía actúa con especial brutalidad. Los tres países suscriben la retórica israelí, según la cual cualquier crítica contra el asesinato de civiles palestinos debe ser tratada como un brote de antisemitismo.

Joe Sacco, autor de las novelas gráficas Palestina y Notas al pie de Gaza, (ambas galardonadas con premios como el American Book Award o el Prix France Info) y uno de los grandes clásicos del cómic contemporáneo, publicó en 2024 una breve obra titulada La guerra de Gaza.

Es un título desafortunado, pese al valiente espíritu de denuncia de su autor, pues en Gaza no hay una guerra, sino un meticuloso ejercicio de exterminio y limpieza étnica. En las primeras páginas, Sacco condena los asesinatos perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, pero inmediatamente aclara que esa sangrienta incursión es fruto de la impotencia.

Demócratas y republicanos muestran el mismo desprecio por la libertad de expresión

Durante su estancia en Gaza, el historietista maltés sugirió a los palestinos que imitaran la estrategia de Gandhi, asegurándoles que así se ganarían la simpatía de todo el mundo. Le contestaron que ya lo habían intentado con la Gran Marcha del Retorno, una movilización pacífica organizada en 2018. Una multitud se concentró frente al Muro de Gaza pidiendo el fin de la ocupación.

La respuesta del ejército israelí consistió en disparar, asesinando a sangre fría a doscientas personas e hiriendo a varios centenares. En muchos casos, los soldados apuntaron a las piernas. No para causar el menor daño posible, sino para provocar heridas que destrozaran vidas, pues sabían que muchas veces las balas obligarían a los médicos a realizar amputaciones.

Biden en acción

Sacco denuncia que Joe Biden apoyó a Netanyahu desde el primer minuto, entregándole bombas de 900 kilos y proyectiles de 155 mm, acompañados de un mensaje que animaba a devastar la Franja. "No hay líneas rojas", declaró el presidente de Estados Unidos, pero cuando muchos votantes demócratas comenzaron a protestar por los crímenes, intentó frenar la previsible pérdida de votos en las siguientes elecciones, enviando un puñado de camiones con ayuda humanitaria. De ese modo, Biden inventó -según Sacco- "un genocidio más amable y delicado".

En una viñeta en blanco y negro que ocupa toda una página, Biden aparece con una enorme "G" roja grabada en la frente. Es la nueva letra escarlata, símbolo de la infamia. Sacco nos recuerda que Biden puso en circulación el bulo de que Hamás había decapitado a cuarenta bebés judíos y, posteriormente, había quemado sus cuerpos.

En España, varios políticos de la derecha reprodujeron el bulo para justificar las represalias de Netanyahu. Lo cierto es que el 37’7% de las bajas causadas por el ejército israelí son niños. En cambio, en la guerra de Ucrania las víctimas infantiles solo representan un 0’3%. Sacco cita las declaraciones ante la Knesset de May Golan, ministra de Igualdad Social y Promoción de la Mujer de Israel: "Yo, personalmente, me enorgullezco de las ruinas de Gaza. Y de que todos los niños vayan a contar a sus nietos, incluso dentro de ochenta años, lo que hicieron los judíos".

La palabras de Golan evocan los bombardeos nazis sobre la población civil de Malta, que se cobraron 1.500 vidas. La madre de Sacco vivió esos bombardeos y, aunque su memoria a corto plazo se ha desvanecido a los 95 años, no ha olvidado el hambre, el miedo y el sentimiento de desamparo. Israel pretende aniquilar a los palestinos, a los que describe como "animales humanos", y forzar el desplazamiento de los supervivientes. A Netanyahu no le importa que haya inocentes en Gaza. La leyenda de los justos de Sodoma y Gomorra solo le produce irrisión. Desde su punto de vista, no hay inocentes en Gaza.

Muchos analistas especulan si no se podría haber evitado el atentado de Hamás el infausto 7 de octubre o si se produjo una negligencia deliberada que sirviera de pretexto para anexionar Gaza. Al igual que otros atentados envueltos en incógnitas y paradojas, probablemente nunca se sabrá si se desoyeron deliberadamente las advertencias sobre una inminente incursión de Hamás, pero a estas alturas los abominables hechos del 7 de octubre no pueden utilizarse para otorgar legitimidad moral a una represalia que excede obscenamente el derecho de autodefensa.

Quizás no se puede hacer mucho más, pero hay que seguir gritando y pidiendo justicia

Supuestamente, Estados Unidos es una democracia, pero Sacco muestra que las protestas de sus ciudadanos contra el genocidio de Gaza son sofocadas con métodos militares. No importa quién ocupe la Casa Blanca. Demócratas y republicanos muestran el mismo desprecio por la libertad de expresión.

Sacco publicó La guerra de Gaza antes de la victoria de Donald Trump y, en esas fechas, ya se golpeaba con brutalidad a los manifestantes que abogaban por la vida de los palestinos. Los rectores de las universidades estadounidenses colaboraban con la represión policial, abriendo las puertas de los campus. Mientras tanto, los soldados israelíes posaban entre las ruinas de Gaza y colgaban las fotografías en Instagram.

Sacco reproduce en una viñeta las torturas cometidas en Abu Ghraib, señalando que ciertamente Estados Unidos e Israel comparten los mismos valores. Ambos países se han construido sobre la destrucción de los pueblos nativos que habitaban los territorios ocupados. Sacco finaliza su denuncia con una imagen de Biden, Ursula von der Leyen y otros líderes occidentales en el noveno círculo del Infierno de Dante, reservado a los traidores. No es una mala metáfora, pues Occidente realmente hace tiempo que traicionó esos valores que utiliza como justificación de sus políticas.

Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea ya no son los herederos de la Ilustración. África, Asia, Oriente Medio y América Latina han sufrido su ambición desmedida, que ha inspirado golpes de estado, guerras y genocidios.

Después de leer La guerra de Gaza, de Joe Sacco, parece inevitable utilizar la expresión de Valle-Inclán: el mundo es "una triste mojiganga", una farsa cruenta. Auschwitz no marcó un punto de inflexión en la historia. El horror que aconteció en ese espantoso lugar se ha propagado como un hongo venenoso, causando estragos similares.

La aldea vietnamita de My Lai, la destrucción de Grozni, la masacre de Srebrenica, los 30.000 desaparecidos de la dictadura de Videla, los miles de argelinos asesinados por Francia o las hambrunas provocadas por Churchill en la India son solo unos pocos ejemplos de la crueldad de la civilización occidental.

A esos crímenes ahora se suma el genocidio de Gaza. Que no nos digan que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Los europeos y muchos estadounidenses están protestando contra la limpieza étnica de Gaza y Cisjordania, cada vez más hostigada por los colonos israelíes, pero sus gobiernos ignoran las manifestaciones que exigen un alto el fuego y la ejecución de la orden de detención emitida por el Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant.

Sacco escribió su novela gráfica porque sus amigos palestinos le pidieron que alzara la voz. Quizás no se puede hacer mucho más, pero hay que seguir gritando y pidiendo justicia. Para preservar nuestra dignidad y para que las próximas generaciones no se avergüencen aún más del legado de barbarie de nuestra civilización.