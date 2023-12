Diez series para 2024: de la adaptación de 'Reina roja' al regreso de 'True Detective'

He aquí una selección de diez títulos que llegarán a sus pantallas a lo largo de 2024. En este caso, hemos dado prioridad a aquellas producciones que ya tienen fecha de estreno asignada, por lo que todas ellas se concentran en los primeros meses del año.

Fuera de este listado quedan, por ejemplo, trabajos tan esperados El simpatizante (Don McKellar, 2024), que supondrá el regreso a la pequeña pantalla del director Park Chan-wook tras su magnífica La chica del tambor (2018), o The Franchise, una sátira sobre los blockbusters superheroicos producida por Armando Iannucci, con guion de Jon Brown y dirección de Sam Mendes.

Tampoco nos olvidamos de Blossoms Shanghai, la serie de 30 episodios dirigida por Wong Kar Wai que se estrenó el pasado 27 de diciembre en China y que todavía no tiene distribución en nuestro país.

1. The Curse (SkyShowtime / 5 de enero)

Empecemos fuerte. The Curse (Nathan Fielder & Ben Safdie, 2023) es, desde ya, una de las candidatas a mejor serie del año (sí, de esta ya hemos podido ver algunos episodios). Si en Los ensayos (2022) Nathan Fielder retorcía las convenciones de la no-ficción en un híbrido que tenía tanto de documental como de reality show, ahora, en colaboración con Ben Safdie (Diamantes en bruto, Good Time), se embarca en una ficción que, curiosamente, se nutre de las formas de la telerrealidad sin por ello renunciar a una cuidadísima (y cabrona) puesta en escena.

Para afrontar tan mayúsculo reto, Fielder y Safdie urden una historia conformada por varias capas. Todo empieza con el matrimonio que conforman Whitney (impresionante Emma Stone) y Asher Siegel (el propio Fielder), una pareja empeñada en construir un Edén a escala salpicado de casas respetuosas con el medio ambiente en la pequeña comunidad de Española, Nuevo México. Pero esa iniciativa no viene sola.

Al mismo tiempo que la desarrollan, y como fuente extra de financiación, cuentan con la ayuda de un productor de reality shows, encarnado por Ben Safdie, que ha decido realizar un programa sobre el proyecto. Sucede aquí que los conductores del espacio terminan por convertirse en su objeto, la telerrealidad fagocitando sus erráticas vidas -llevan un año casados y quieren tener un hijo- desde el momento en que el objetivo de la cámara se posa sobre ellos.

Y así, mientras ambos se hunden cada vez más en el pozo de sus miserias, van apareciendo cuestiones como la gentrificación, la solidaridad interesada, la mercantilización de la caridad o la revisión de la figura del buen samaritano como disfraz ideal para presentarse a un lavado de conciencia. Ni se les ocurra perdérsela.

2. True Detective: Noche polar (HBO Max y Movistar Plus + / 15 de enero)

He aquí una incógnita. Cinco años después de la última y notable entrega de la antología True Detective, la saga se renueva por completo hasta el punto de que su creador original, el escritor y guionista Nic Pizzolato, no está detrás de esta cuarta tanda de episodios cuyo reparto encabeza Jodie Foster (figura solo como productor ejecutivo).

Esta vez, la tarea creativa ha quedado en manos de la mexicana Issa López –de la que convendría recuperar su largometraje Vuelven (2017)- al frente de la escritura y dirección de los seis episodios. Aquí el relato se desplaza hasta Ennis (Alaska), concretamente a una estación de investigación ártica de la que han desaparecido los ocho hombres que trabajaban en ella.

Hasta allí se viajarán las detectives Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) para resolver un caso plagado de incógnitas.

3. Cristóbal Balenciaga (Disney + / 19 de enero)

La idea inicial de trazar una biografía sobre un personaje tan esquivo como Cristóbal Balenciaga, sin duda uno de los diseñadores de moda más influyentes de todos los tiempos, surgió de la guionista Lourdes Iglesias. No es casual, habida cuenta del origen getaiarra del maestro de la alta costura, que al proyecto no tardasen en sumarse el trío de realizadores Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga (Loreak, Handia), siempre preocupados por poner al País Vasco en el mapa cinematográfico, hecho que aquí vuelve a quedar patente con el uso puntual, aunque no menor con respecto al francés o al castellano, del euskera en una producción de alcance planetario.

A lo largo de sus seis episodios, organizados a partir de la entrevista nunca publicada que el diseñador le concedió a la periodista británica Prudence Glynn (Gemma Whelan), la serie se concentra en los 30 años que Balenciaga residió en París y aborda desde su ascensión al Olimpo de la moda hasta sus disputas con rivales como Christian Dior (Patrice Thibaud), su amistad con Givenchy o sus dimes y diretes con Coco Chanel (magnífica Anouk Grinberg), sin obviar su homosexualidad o su muy discutible postura con respecto a la Segunda Guerra Mundial.

Construida a partir de detalles nimios, puesto que la obsesión por el control de Balenciaga iba unida a su obstinado deseo por preservar su privacidad, este biopic de apariencia suntuosa se sostiene gracias a la magnífica interpretación de un Alberto San Juan que afronta el que seguramente sea el reto interpretativo más importante de su carrera.

No será está la única cita que los fans de la haute couture tengan en este 2024, puesto que los mismos rostros que desfilan por la producción española volverán a pasar por sus pantallas, encarnados por otros actores, el 14 de febrero, fecha en la que Apple TV + estrenará New Look, la miniserie creada por Todd A. Kessler (Damages) centrada en las cuitas de los Dior, Chanel, Balmain y Balenciaga para renovar el mundo de la moda justo en el momento en el que los nazis invadieron París. La comparación entre ambas será tan odiosa como inevitable.

4. Los amos del aire (Apple TV + / 26 de enero)

Esta no es que sea la serie más esperada del año, es la más esperada del último lustro, al menos si tenemos en cuenta que el lanzamiento de Los amos del aire se anunciaba todos los años para no llegar nunca. Pues bien, esta vez nuestras predicciones no andarán erradas, salvo que Apple TV + se desdiga y anule la fecha prevista para que veamos lo último del equipo que produjo esas dos obras maestras que son Hermanos de sangre (2001) y The Pacific (2010).

Nos referimos a Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, triplete de productores detrás de esta historia real sobre el 100º Grupo de Bombardeo integrado en la 8ª Fuerza Aérea de Estados Unidos, clave para derrotar a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Con guion de John Orloff (Un corazón invencible, Anonymous) a partir del libro homónimo de Donald L. Miller, la miniserie se centra tanto en las duras condiciones de combate que los pilotos tuvieron que afrontar (duelos a 25.000 pies de altura, frío, falta de oxígeno) como en las secuelas que padecieron los afortunados que lograron regresar a casa.

5. Sangre y dinero (Filmin / 30 de enero)

Filmin estrenará a finales de enero la primera parte de la serie creada por el cineasta francés Xavier Giannoli, basada en el libro homónimo de Fabrice Arfi en el que se describen con prolijidad los mecanismos empleados para defraudar el IVA que gravaba las cuotas de carbono. El fraude consistía, básicamente, en comprar cuotas de carbono en cualquier país miembro de la Unión Europea y venderlas en Francia cobrando el IVA, solo que, en lugar de declararlo a la hacienda francesa, los delincuentes se quedaban con el dinero.

La trama criminal que monta tan provechoso bisnes la constituyen un grupo de timadores de Belleville encabezado por Alain Fitoussi (Ramzy Bedia) y su principal asociado, Jérôme Attias (Niels Schneider), un pijo con aspiraciones mafiosas y ansias por demostrar que además de un MBA tiene agallas. Frente a ellos estará Simon Weynachter, interpretado con el carisma habitual por Vincent Lindon, líder de la unidad especial antifraude creada exprofeso para parar a la banda.

Giannoli, que viene de adaptar a Balzac en la estupenda Las ilusiones perdidas (2021), vuelve a demostrar su pericia descriptiva en este atrayente retablo delictivo.

6. Mr & Mrs Smith (Prime Video / 2 de febrero)

El argumento de Sr. y Sra. Smith (Doug Liman, 2005) podría escribirse en el envoltorio de un caramelo. Aquel duelo a muerte entre unos cónyuges que desconocían que eran agentes secretos hasta que les ordenaban eliminarse mutuamente solo servía para observar la plenitud anatómica de Angelina Jolie y Brad Pitt.

Habrá que ver que han hecho ahora dos de las cabezas pensantes de Atlanta –Donald Glover y la guionista Francesca Sloane figuran como creadores y Phoebe Waller-Bridge como productora ejecutiva- con aquel planteamiento que, ya de inicio, se presenta ligeramente modificado. En esta miniserie de 8 episodios los Smith (interpretados

por el propio Glover y Maya Erskine) son conscientes del oficio que ambos desempeñan para así poder seguir juntos como pareja sin abandonar sus quehaceres profesionales.

Ahora trabajan para una agencia que les asigna diferentes objetivos, pero ya se sabe que compartir casa y trabajo termina por generar tensiones, así que los problemas empezarán a crecer dentro del hogar de un matrimonio en el que la solicitud de divorcio se rubrica con un disparo entre ceja y ceja.

Por cierto, el reparto es una locura: Paul Dano, Parker Posey, Wagner Moura, Ron Perlman, John Turturro, Michael Coel, Eixa González, Alexander Skarsgard, Sharon Horgan y Sarah Paulson.

7. Reina roja (Prime Video / 29 de febrero)

Junto con Cristóbal Balenciaga, el estreno de la miniserie basada en la novela homónima de Juan Gómez Jurado es, sin duda, el lanzamiento español más relevante del inicio del curso. Los guionistas Amaya Muruzabal (Hernán) y el veterano Salvador Perpiñá se han encargado de adaptar la primera de las aventuras protagonizadas por Antonia Scott, la mujer más inteligente del planeta (su coeficiente intelectual es de 242), otrora miembro de un programa secreto del gobierno cuyos servicios son requeridos de nuevo tras el brutal asesinato del hijo de un magnate y el posterior secuestro de la hija del hombre más rico de España.

En la piel de Scott se pondrá Vicky Luengo, probablemente la actriz más talentosa de su generación, mientras que Hovik Keuchkerian interpretará a Jon Gutiérrez, un policía irascible al que en el sorteo de virtudes no le tocó la paciencia, lo que le tiene con un pie y medio fuera del cuerpo, y le obliga a acompañar a Scott en su misión.

Detrás de las cámaras estará el siempre solvente Koldo Serra (Bosque en sombras, El ministerio del tiempo, 70 binladens), que cuenta con un reparto de campanillas completado por Emma Suárez, Àlex Brendemühl, Eduardo Noriega o Nacho Fresneda.

8. The Regime (HBO Max / 4 de marzo)

En The Regime, el drama político creado por Will Tracy (uno de los guionistas de Succession), Kate Winslet interpreta a la autoritaria canciller que rige los destinos de un ficticio país europeo. Sus procederes totalitarios se agudizarán cuando el régimen que comanda con puño de hierro comience a agrietarse fruto de las tensiones internacionales.

La dos veces ganadora del Emmy a mejor actriz (Mildred Pierce, Mare of Easttown) cambia de registro para encarnar a una política que funciona a la perfección como trasunto ficcional de las derivas totalitarias de algunas democracias modernas, desde la Rusia de Putin a la Hungría de Viktor Orbán.

En esta producción de HBO Max se ponen a las órdenes del veterano Stephen Frears (Mi hermosa lavandería, La camioneta, State of the Union) actores como Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton y Hugh Grant.

9. El problema de los 3 cuerpos (Netflix / 21 de marzo)

Después de la titánica tarea que supuso hacerse cargo de Juego de tronos, y tras desarrollar dos proyectos en solitario –los largometrajes Géminis (Ang Lee, 2019) y Metal Lords (Peter Sollet, 2022)- la pareja formada por David Benioff y D.B. Weiss regresa con la adaptación de la novela homónima de Liu Cixin, primera parte de la trilogía El recuerdo de la pasada Tierra.

La historia sigue los pasos de Ye (Zine Tseng), una astrofísica que trabaja en una base militar secreta del gobierno chino y que recibe el mensaje de un extraterrestre advirtiéndola de que deje de buscar vida inteligente en otros planetas si no quiere correr el serio riesgo de que la Tierra sea invadida en cuanto sus congéneres descubren su existencia.

Sin embargo, decepcionada con la humanidad -su padre ha sido ejecutado por el gobierno-, Ye contacta con los alienígenas de todos modos, lo que inicia una temible cuenta atrás: los seres humanos tendrán 450 años para prepararse y afrontar una invasión a gran escala.

El argumento es un tanto enrevesado, pero a los fans de la ciencia-ficción que desconozcan la obra de este ingeniero mecánico metido a escritor en sus ratos libres -hasta que lo petó- ya les habrá ido bien este pequeño resumen. Ya saben, contactos interplanetarios, extraterrestres en busca de un nuevo hogar y un puñado de terrícolas que tendrán que enseñarles qué es la propiedad privada.

10. Fallout (Prime Video / 12 de abril)

Después del éxito que supuso la adaptación del videojuego The Last of Us (Craig Mazin & Neil Druckmann, 2023), ahora le toca el turno a otro tótem del gaming, Fallout (mitad juego de rol táctico, mitad actioner).

Para llevar al mundo de la acción real la trama retrofuturista creada, entre otros, por Tim Cain para Bethesda y que nos sitúa en unos Estados Unidos postapocalípticos, pero con una estética que remite a los años 50, Amazon Studios ha confiado en la pareja creativa que forman Lisa Joy y Jonathan Nolan –y con el inestimable apoyo de Todd Howard, desarrollador del videojuego desde su tercera entrega hasta nuestros días- una decisión bastante lógica a tenor de esa mezcla de estilos y periodos que ya se veía en la aparatosa Westworld (2016-2022), y de su gusto por los planteamientos con apuntes de ciencia-ficción como esa máquina que predecía crímenes y que impulsaba la trama de la infravalorada Person of Interest (2011-2016).

Bonus

Aunque todavía no tiene fecha de estreno, Celeste, lo nuevo de Diego San José para Movistar Plus + tras su espléndida trilogía sobre Juan Carrasco (Javier Cámara), es uno de los estrenos españoles más esperados de cara a 2024.

Celeste tienen el mejor logline de la última década (por lo menos): “Como Zodiac pero con el IRPF”. Pero ¿de qué va Celeste? Una inspectora de Hacienda, Sara Santano, se enfrenta al caso más importante de su carrera: demostrar que Celeste, una estrella de la música latina, reside en España y debe pagar sus impuestos.

San José la define como “un thriller vertiginoso alrededor del personaje más gris que se me puede ocurrir. Es una persecución al límite dentro del universo gris y deprimente de la Agencia Tributaria”. Esta declaración es de la que sale a devolver. Fijo.

