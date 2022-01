Diego San José: "Madrid funciona como una de las Españas posibles"

¿Qué libro tiene entre manos?

Ahora mismo Alguien como tú, de Nick Hornby.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Demasiadas cosas, y lo digo con absoluto bochorno. Prácticamente todo. Un whatsapp, la sospecha de que ha pasado algo legendario en Twitter y soy el único que se lo está perdiendo, una serie que dejé a medias...

¿Con qué personaje cultural le gustaría tomar un café?

Con Manuel Summers. Me acaban de entrar ganas de volver a ver Ángeles gordos...

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Recuerdo especial fascinación por Las aventuras de la mano negra, un libro que formaba parte de Austral Juvenil.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?

Leo en papel, siempre y, de hecho, lo único que me genera problemas de espacio en casa es acumular libros. Puedo tirar cualquier cosa menos un libro.

¿Qué acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?

No es un acontecimiento cultural en sí mismo porque ocurre todos los años. Los que hemos crecido en Guipúzcoa nos hemos educado emocionalmente gracias a Zinemaldia. En mi caso, además, fue determinante para acabar dedicándome al guion.

Vota Juan (2019), Vamos Juan (2020), Venga Juan (2021)… ¿Qué le ha dado Juan hasta le fecha?

Esta trilogía ha supuesto un salto profesional y, le diría, que también personal.

¿Qué tiene el personaje interpretado por Javier Cámara?

La virtud de ser querido pese a reunir todas las taras morales que puede tener un ser humano.

¿Cómo vive la revolución del cine en las plataformas?

Después de años fracasando en el intento, Borja Cobeaga y yo pudimos hacer Fe de etarras gracias a que The Mediapro Studio y Netflix se unieron. Ya sólo por eso, por habernos sacado esa espina, vivo con excitación lo que puedan traer las plataformas.

Los Ocho apellidos... Pagafantas, la mencionada Fe de etarras... ¿Cómo calificaría el tándem formado con Cobeaga?

He aprendido tanto con Borja que todo lo que haga el resto de mi carrera va a estar coescrito con él independientemente de que forme parte o no del proyecto.

¿Se ha enganchado a alguna serie?

Ahora estoy viendo The Crown. Y tengo la sensación de que no voy a volver a ver algo tan bueno nunca. Sensación que me dura hasta que veo la siguiente.

¿Cómo vive la situación actual de los guionistas?

El hecho de que yo, que ni soy director ni tengo ganas de serlo, le esté respondiendo a este cuestionario, es un síntoma de que la figura del guionista, gracias a las series, va tomando relevancia poco a poco.

¿Qué tipo de música escucha habitualmente?

Hago una cosa muy hortera que no tiene dignidad ninguna, pero para escribir guiones me suele acompañar bien escuchar bandas sonoras en Spotify.

¿Le importa la crítica, le sirve para algo?

Claro que me importa y claro que sirve. No todas las críticas, pero hay gente capaz de analizar ficción con un ojo muy provechoso para los que escribimos.

¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?

No, la verdad. Ya le he dicho que escribo escuchando bandas sonoras, no le voy a engañar ahora.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

Me encanta María Herreros y, de hecho, tengo un cuadro suyo en casa. Pero podría tener más.

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Sobre todo, me encanta Madrid, que creo que funciona como una de las Españas posibles. Yo no soy de aquí, así que diría que me gusta desde fuera. Pero si pudiera razonar por qué me encanta Madrid, ya no sería pasión, sería cálculo, y lo mío con esta ciudad es algo más visceral.

¿Qué iniciativa aplicaría para mejorar el sector cultural?

Todo lo que sirva para dinamitar cierta homogeneización del audiovisual, de sus tonos y de sus historias, me parecería no ya una mejora, sino una cura.

