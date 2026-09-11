Cuatro artistas españoles en la exposición que rinde homenaje a las víctimas del 11S en Nueva York

Jasper Johns, Jeff Koons, Yoko Ono, Sean Scully, Kara Walker y Thomas Ruff son algunos de los nombres de los más de 50 artistas que forman parte de la exposición Ground Zero 360 Remembrance.

Una muestra colectiva y solidaria (todo lo recaudado será para las familias de las víctimas) que desde este viernes puede visitarse en el New York City Fire Museum, situado en el bajo Manhattan y a escasos minutos de la Zona Cero.

Creada por la artista irlandesa Nicola McClean y el inspector retirado de la policía de Nueva York Paul McCormack, esta iniciativa ha recorrido ya más de 60 ciudades a lo largo de 15 años. Pero es en esta edición conmemorativa, que coincide con el 25 aniversario de los atentados, donde el proyecto crece y gana protagonismo formal y emocional.

Junto a obras de pintores como Brian Maguire y Jenny Saville, o del cantante (también artista) Bono, cuatro españoles se han sumado al proyecto y en Nueva York pueden verse obras de Antonio López, Luis Gordillo, Eduardo Chillida Belzunce y David Monrós.

Un conjunto de obras que quieren reflexionar sobre la pérdida, la resiliencia, el sacrificio, la compasión y la esperanza.

Cada uno de los españoles presentes en el New York City Fire Museum aborda el impacto de la tragedia desde planteamientos estéticos e intimistas diferenciados, pero convergentes en su afán de homenaje.

El renacer urbano

El pintor donostiarra Eduardo Chillida Belzunce participa con una obra de gran formato expresamente concebida para este hito: Siempre adelante / Always Ahead (2025-2026). Un óleo sobre lienzo (220 x 250 cm) que retrata el skyline del Manhattan actual en todo su esplendor, con el imponente nuevo World Trade Center emergiendo hacia el cielo.

Concebida como un homenaje al pueblo estadounidense y a las víctimas, la obra funciona como un símbolo de resiliencia: el neoyorquino que, a modo de ave fénix, resurge de las cenizas.

En palabras del propio artista, la pieza busca plasmar “la sustancia de la que están forjadas las personas excepcionales y ensalzar la capacidad colectiva de mantenerse firme y avanzar ante la adversidad”.

Luis Gordillo: 'Arqueologías personales', 2021. Cortesía del artista

El mapa emocional

De Luis Gordillo podrá verse la pintura Arqueologías personales (2021). Una obra que transforma el duelo en una estructura habitable y protectora, sugiriendo que, al guardar la memoria de quienes amamos, la pérdida se hace más llevadera y la vida posible.

El realismo meditativo de Antonio López se refleja en su grabado Rosa de Ávila III (2021). Un aguafuerte donde la luz y la serenidad de unas rosas blancas articulan el espacio.

Antonio López: 'Rosa de Ávila II', 2021. Cortesía del artista

Como explica el propio creador, la pieza rinde tributo a la ausencia, la memoria y el perdurable espíritu humano que prevalece incluso en los momentos de mayor penumbra.

Todas las obras conviven en las salas del museo con artefactos históricos del 11S y testimonios personales de los equipos de rescate y supervivientes.

Como señalan los organizadores de la muestra, “la generosa participación de los creadores españoles no solo enriquece la calidad expositiva, sino que reafirma el poder del arte para trascender fronteras, unir culturas y garantizar que el legado de valentía y compasión surgido tras la tragedia continúe inspirando a las futuras generaciones”.