Una nueva luz sobre Santander: Faro abre sus puertas y sitúa el arte en el centro de su transformación urbana

Vista de una de las salas de Faro Santander. Belén de Benito

Donde durante décadas circularon cifras, contratos y decisiones financieras, hoy podemos encontrar un Lucas Cranach del siglo XVI, los autorretratos de Frida Kahlo y las criaturas que Leonora Carrington pintó durante su internamiento psiquiátrico.

La ciudad de Santander se consolida con la inauguración de Faro Santander en uno de los ejes periféricos más interesantes. El Centro Botín ya abrió sus puertas en 2017, y el futuro centro asociado del Reina Sofía vinculado al Archivo Lafuente ampliará en dos años ese eje cultural del frente cántabro.

El proyecto, como ha contado Borja Baselga -director de la Fundación Banco Santander junto al nuevo director de Faro, David Vega- en rueda de prensa, tiene “diez plantas, tres bajo rasante, con diez mil metros cuadrados de los que tres mil serán para las exposiciones de arte".

Y añade: "Tenemos bastante experiencia en el mundo del arte, hemos gestionado grandes exposiciones con la colección del banco y de otros coleccionistas con bastante éxito".

Daniel Vega, director de Faro ha añadido: “Lo importante es que mañana abrimos las puertas. Soy un privilegiado por dirigir y programar estos espacios maravillosos que ha creado David Chipperfield, que con su vocabulario minimal de acero, metal y cemento ha transformado este edificio. Ha sido capaz de dotarnos de una diversidad de espacios de escala sorprendentemente humana".

Vista de la exposición Colección Banco Santander Faro Santander. Belén de Benito

Es cierto que el edificio no se muestra ajeno a pesar de sus dimensiones. Las salas mantienen espacios abarcables que favorecen recorridos fluidos y que te permiten el recoveco de la sorpresa.

Las escaleras son la columna vertebral que atraviesan las cinco plantas y las dividen en dos partes, la este y la oeste (como así las llaman). Las azoteas tendrán una interesante oferta gastronómica con la cafetería y Lel restaurante Lumen, bajo la dirección del chef Nacho del Corral.

La luz que emite este faro va a iluminar diferentes campos artísticos: arte de diferentes etapas, tecnología en el espacio CUBO y una apuesta firme por la educación y los niños en el original espacio llamado LLAMITA.

¿Pero qué podemos ver a partir del 9 de septiembre con diez días de entradas gratuitas que prácticamente se han agotado ya? Quizá lo más mediático sea la colección Santander Gelman, con toda la polémica que ha suscitado.

La colección Gelman Santander

Cuando se le pregunta al director por las condiciones de préstamo de esta colección relata: “La colección Gelman Santander nace de un acuerdo de préstamos con los propietarios. Los Gelman atesoran 98 piezas pero los posteriores propietarios la han ido ampliando hasta las casi cuatrocientas".

Y añade: "Ellos no adquirieron toda la colección, solo 161 piezas, las que vamos a poder ver. No se han incluido todas las obras, solo las que se adecuan a la narrativa".

'Retrato de Natasha Gelman', 1943 Diego de Rivera

Es cierto que en esta exposición podemos ver grandes éxitos de Frida Kahlo. Sus autorretratos siguen resultando fascinantes como Diego en mi pensamiento de 1943, Autorretrato con collar del mismo año o Autorretrato con monos.

Un trabajo que se va llenando de complejidad a medida que pasan los años, más simbolista y compleja, con historias dentro de las historias, dibujos dentro de los dibujos. Un placer para la vista y el intelecto.

'Diego en mi pensamiento', 1943 Frida Kahlo

Fue la intuición de Natasha Gelman la que incitó a su marido a comprar tantos Kahlo, de los que poseen trece y que asciende a 93 las piezas totales de la exposición, también de otros artistas mexicanos como Graciela Iturbide , María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco o Francisco Toledo.

Destacan retratos de Diego Rivera como el hermosísimo Retrato de Natasha Gelman (1943), la mecenas de origen checo y su marido ruso que llegan como emigrantes en la segunda Guerra Mundial. Eran productores de cine y se hicieron muy ricos produciendo las películas de Cantinflas, cuenta Carolina Erdocia, directora de exposiciones de Faro Santander.

Vista de la exposición Colección Banco Santander Belén de Benito

Le preguntamos a la directora de exposiciones si las sinergias entre Kahlo y Leonora Carrington fueron pensadas aposta ya que es cierto que comparten muchas similitudes.

Problemas de salud mental, un complejo universo pictórico, el mundo de los sueños y de magia, del dolor tanto físico como psicológico, violencia de género, dibujos y pinturas complejas que el espectador puede estar mirando y analizando por varios minutos.

Faro Santander. Belén de Benito

Hay unas bellas resonancias entre ellas que se completan y complementan al pasear las salas, aunque la exposición de la íntima amiga de Remedios Varo, Leonora Carrington, titulada El surrealismo sintomático, es, en cambio, un proyecto expositivo que sale un poco de lo convencional, es algo más parecido a un caso de estudio o una exposición de documentación.

El eje vertebrador de esta exposición son los dos pequeños lienzos titulados Down Below y el otro Villa Pilar, realizados entre 1940 y 1941. Dos trabajos que realizó la pintora inglesa cuando, después de pasar por los traumas de la guerra mundial y de ser violada y vejada en España, su padre la interna durante cuatro meses en un sanatorio psiquiátrico de la ciudad de Santander.

'Anunciación', 1570 El Greco

El equipo de Faro descubre el lienzo perdido Villa Pilar, en el trastero neoyorquino de la hija del psiquiatra que la trataba el Dr. Morales, muy polémico por sus violentos tratamientos con Cardiazol, un medicamento similar al electroshock que dejaba a sus pacientes en un estado deplorable y que la propia Leonora describe como uno de los peores momentos de su vida.

Ambos cuadros se presentan por primera vez juntos, restaurados en la ciudad que los vio nacer y muestran a los residentes del sanatorio zoomorfizados entre la sátira y el esperpento.

'Medio Oriente', 1999 Soledad Sevilla

Por último, y no por ello menos importante, la colección Banco Santander que encuentra el espacio perfecto para exhibirse en la cuarta planta. La académica María Dolores Jímenez-Blanco crea un recorrido por la historia del arte desde el Renacimiento hasta la contemporaneidad.

Aquí hay piezas extraordinarias. La entrada del vestíbulo con un imponente Rubens: Sansón y el león, h. 1620-1625 que corta la respiración o el increíble Greco con un Anunciación de 1614, simplemente apabullante. Los bellísimos Canalettos, el vibrante Soledad Sevilla...hay piezas extraordinarias, pero pocas. No esperen un despliegue inabarcable.

'Sansón y el león', 1620-1625 Pieter Paul Rubens

Del Pereda a Faro

Renovación de edificio Pereda Juan Baraja