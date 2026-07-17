Gonzalo Cabrera, nuevo director de ARCO: "El devenir del arte internacional marcará nuestra estrategia"

Ifema ha anunciado este viernes el que será el nuevo responsable de la feria ARCO en un comunicado. Será Gonzalo Cabrera (Santa Cruz de La Palma, 1976), director de Cultura y Educación de Ifema desde 2025.

El nombramiento se hace público apenas unas semanas después de conocerse la marcha de Maribel López a la Fundación Miró de Barcelona.

Le localizamos en Cádiz, donde pasa unos días con su familia y durante la entrevista le pillamos cuidando a sus dos hijas pequeñas, la más pequeña de siete meses.

A pesar del momento estival familiar, atiende a El Cultural con cercanía y serenidad. La primera pregunta es inevitable: cómo afronta uno de los cargos más influyentes del arte contemporáneo español.

"Con muchísimo respeto. ARCO tiene una enorme tradición e historia detrás. Es el gran acontecimiento del arte contemporáneo en España y un reflejo del panorama internacional, no solo europeo sino también latinoamericano. Pero afronto este reto con la tranquilidad de contar con un equipo excelente que lleva muchísimo tiempo trabajando. Esa es mi gran fortaleza: el equipo".

Hijo de una catedrática de Filología Hispánica y coleccionista de arte desde muy joven, Cabrera es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y completó su formación en la Universidad de Nueva York y en la London Film Academy.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito audiovisual, como director, realizador y productor ejecutivo de documentales y series para Canal+ y posteriormente Movistar Plus+, donde impulsó numerosos proyectos culturales.

Gonzalo Cabrera en la inmediaciones de Ifema. Ifema

Su llegada a IFEMA se produjo en septiembre de 2025 como director de Cultura y Educación, después de seis años al frente de la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, la próxima edición de ARCO continuará desarrollándose bajo la dirección de Maribel López.

"Maribel no dejará la dirección de ARCO hasta octubre. Hasta entonces mi labor será coordinar al equipo para ejecutar el proyecto que ella ha diseñado. A partir de ahí, por supuesto, habrá que conservar todo lo bueno que ha construido".

Afable y cercano, durante toda la conversación insiste en una idea: escuchar. Escuchar al sector, observar qué sucede fuera de nuestras fronteras y mantener un contacto permanente con galeristas, artistas, coleccionistas, comisarios e instituciones.

La compatibilidad entre la dirección de ARCO y la Dirección de Cultura y Educación de IFEMA es otra de las cuestiones sobre las que quiere despejar dudas.

"Lo que quizá mucha gente no sabe es que los directores de ARCO tradicionalmente han compatibilizado esta responsabilidad con otras ferias y proyectos dentro de IFEMA. Es habitual que un director gestione varios ámbitos. He reorganizado completamente mi equipo para poder dedicarme a ARCO, que es mi prioridad absoluta. No me haría responsable de este proyecto si no tuviera el tiempo suficiente para desarrollarlo".

La internacionalización de la feria será uno de los grandes desafíos de los próximos años. Cabrera conoce bien ese terreno. Desde 2025 forma parte del comité seleccionador de ARCO y participa desde dentro en el funcionamiento de la feria. Aun así, considera prematuro definir una hoja de ruta cerrada.

"Es pronto para hablar de estrategias. Evidentemente habrá una continuidad, pero también tendremos que observar cómo evoluciona el ecosistema internacional del arte para responder a las necesidades del sector", declara.

Una imagen cenital de la feria ARCO. Ifema

Su experiencia en gestión pública tampoco es menor. Como director general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid administró un presupuesto cercano a los sesenta millones de euros y coordinó algunas de las principales políticas culturales de la región.

A ese perfil gestor se suma una faceta más íntima: la del coleccionista de arte contemporáneo.

"Es una faceta que pertenece al ámbito privado, pero no soy un gran coleccionista; simplemente soy una persona que aprecia profundamente el arte. Compré mi primera obra con veinte o veintiún años: un grabado abstracto de Tàpies que adquirí a plazos. También tengo grandes amigos artistas jóvenes y me gusta apoyar su trabajo. Además, me interesa especialmente la recuperación de artistas que han quedado fuera del relato dominante, como José Luis Alexanco, Alfredo Alcaín o Eva Lootz".

Su vinculación con el arte viene, en realidad, de mucho antes de su paso por la administración. En Canal+ y, posteriormente, en Movistar Plus+ dirigió y produjo numerosos documentales culturales, entre ellos uno dedicado a José María Sicilia cuando apenas tenía treinta años.

En ese contexto colaboró con la galerista Soledad Lorenzo y desarrolló proyectos vinculados tanto a las artes visuales como a la industria musical, trabajando con compañías como Sony Music y Universal Music.

¿Cómo se produjo entonces el salto a la gestión pública?

"Fue completamente inesperado. No estaba en mis planes profesionales. Marta Rivera de la Cruz, a quien entonces no conocía personalmente, quería formar un equipo de directores generales independientes y procedentes del propio sector cultural. Me entrevistó en dos ocasiones porque le interesaba reforzar especialmente el ámbito audiovisual. Finalmente me propuso incorporarme al Gobierno regional. Me pareció un reto apasionante y la administración me ha enseñado muchísimo: a planificar con mayor perspectiva y a dirigir equipos mucho más amplios. Ha sido un auténtico regalo".

Durante esos seis años tuvo que afrontar uno de los momentos más complejos para la cultura reciente: la pandemia. Bajo su dirección se impulsó una adquisición extraordinaria de obras de arte por valor de 1,3 millones de euros destinada a sostener económicamente a artistas y galerías durante los meses de cierre.

Antes de despedirse, Cabrera dedica un reconocimiento a quienes le han acompañado en esta etapa institucional, mencionando expresamente a Manuel Segade, Tania Pardo y Juana Arana.

De todos ellos, asegura, ha aprendido mucho, y confía en que el equipo de ARCO llegue a implicarse, como actualmente ya hacen, de la misma manera.

El sector avala el nombramiento

El anuncio ha sido recibido con optimismo entre buena parte del sector galerístico. Elba Benítez, miembro del Comité Organizador de ARCO, considera que el perfil de Cabrera garantiza la continuidad del trabajo que Maribel López ha realizado los últimos años.

"Es una persona que puede consolidar y mejorar el importante legado que deja Maribel López. Es un profesional muy activo: acude a inauguraciones, visita galerías y exposiciones, conoce muy bien el sector y, además, es coleccionista. Está muy atento a lo que sucede".

Benítez recuerda asimismo que Cabrera ya formaba parte de IFEMA y que en los últimos meses ha asistido como oyente a las reuniones del comité, lo que le ha permitido conocer de primera mano las preocupaciones del sector y el funcionamiento interno de la feria.

"ARCO atraviesa un momento decisivo en su proceso de internacionalización y creo que su perfil reúne las condiciones necesarias para impulsar esa nueva etapa" declara la galerista a El Cultural.