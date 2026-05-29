Arte nuevo para las embajadas: la Colección de 'la Caixa' desembarca en varias sedes europeas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el director general de la Fundación ”la Caixa”, Josep Maria Coronas, han firmado un acuerdo para trasladar una selección de obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación a distintas embajadas españolas en Europa.

El convenio contempla un plan de itinerancias que permitirá mostrar en diversas capitales europeas un conjunto de piezas realizadas entre 1925 y 1976, un periodo clave para la configuración de las vanguardias y la modernidad artística en España.

La primera exposición se presentará en los próximos meses en la Embajada de España en Berlín. Bajo el título Fragmentos, citas y pasajes, la muestra reúne quince obras -entre pinturas y esculturas- de artistas españoles del siglo XX cuya trayectoria ha tenido proyección internacional.

El planteamiento propone un recorrido por distintos lenguajes y momentos de la creación artística del periodo, sin aspirar a una lectura exhaustiva, sino más bien a trazar una constelación de referencias.

El itinerario se abre con Le lion (1925), de Joan Miró, una obra situada en los inicios de su aproximación al surrealismo, donde ya se perciben elementos de su vocabulario simbólico.

A partir de ahí, la exposición avanza hacia propuestas desarrolladas en la posguerra, con la presencia de Joan Ponç y Modest Cuixart, integrantes del grupo Dau al Set. Este colectivo, surgido en la Barcelona de finales de los años cuarenta, exploró una sensibilidad próxima al surrealismo y al pensamiento mágico, en contraste con las corrientes oficiales dominantes en el contexto cultural de la época.

El recorrido incorpora también la escultura El beso - Maternidad (1951), de Eudald Serra, cuya producción se inscribe en los primeros desarrollos de la escultura de vanguardia en la posguerra española.

Luis Feito: 'Sin tíitulo'. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”. Foto: © Fundación "la Caixa"

A partir de ahí, la muestra se adentra en el informalismo y en las prácticas asociadas al grupo El Paso, con obras de Manuel Millares, Luis Feito, Martín Chirino, Gustavo Torner y Antoni Tàpies. Estos artistas contribuyeron a situar el arte español en circuitos internacionales durante las décadas centrales del siglo XX, a través de lenguajes marcados por la materialidad, el gesto y la experimentación.

En este contexto, las obras de Jorge Oteiza y Eduardo Chillida introducen una reflexión sobre el espacio, la forma y la relación entre escultura y vacío, en una línea que dialoga tanto con tradiciones locales como con debates internacionales de la época.

La muestra concluye con Menina-Miró (1976), de Equipo Crónica, una pieza que reinterpreta iconografías históricas desde una perspectiva crítica, incorporando elementos de ironía y apropiación característicos del nuevo realismo europeo.

La exposición está comisariada por Oscar Pina, responsable de contenidos del Departamento de ArtHub y Colección de la Fundación ”la Caixa”. Tras su presentación en Berlín, donde permanecerá hasta otoño, la muestra viajará a París, Londres y Bruselas, aunque las fechas concretas de estas etapas aún no han sido anunciadas.

Jorge Oteiza: 'Caja vacía'. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”. Foto: © Fundación "la Caixa"

La iniciativa se enmarca en una línea de colaboración institucional que busca activar el uso de espacios diplomáticos como lugares de exhibición cultural. En este caso, la selección de obras permite articular una lectura del arte español del siglo XX a partir de episodios y figuras clave, sin dejar de evidenciar las tensiones y discontinuidades propias del periodo.

La Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”, creada en 1985, reúne cerca de 1.100 obras y combina artistas españoles con nombres internacionales como Gerhard Richter, Cindy Sherman, Doris Salcedo o Mona Hatoum.

A lo largo de las últimas décadas, la colección ha participado en exposiciones y colaboraciones con museos e instituciones culturales, configurándose como uno de los conjuntos privados de referencia en el ámbito europeo.