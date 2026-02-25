Pintar en La Movida: vibrante nostalgia de la figuración madrileña en una gran exposición

Una exposición de gran relieve nos lleva a una intensa reconstrucción de los ecos del movimiento de la Movida que surgió en Madrid en los años de transición desde el postfranquismo hasta la democracia, y que despertó en las temáticas de representación y cuestionamiento de la experiencia en el mundo del arte una dimensión nueva y determinante para la pintura posterior.

Los 80. Figuración en los años de la Movida. parte I. Guillermo de Osma. Madrid. Comisario: Mariano Navarro. Hasta el 19 de junio. De 300 a 35.000 €

Con una tarea excelente de comisariado desarrollada por Mariano Navarro, y en diálogo continuo con Guillermo de Osma, la muestra reúne 94 piezas de 44 artistas a través de las cuales podemos viajar en el tiempo y apreciar el gran valor artístico de la España de aquella época.

La exposición está articulada en dos partes, presentadas con una pausa temporal. En el comienzo, Parte I, encontramos tres secciones: “Los 70 en los 80”, “Mitologías” y “Fauna y flora”. Después, en la Parte II, (20 abril - 26 junio) habrá cuatro: “Lo que ha dado en llamarse ‘la Movida’”, “De la irreverencia como una de las bellas artes”, “Retorno al Edén”, y de nuevo “Fauna y flora”, que se mantendrá en las dos presentaciones temporales. Los títulos de las secciones nos dan ya buenas claves conceptuales de los ejes sobre los que se sitúa el recorrido.

“Los 70 en los 80” se abre con un conjunto de tres obras plurales de Luis Gordillo, datadas en 1978 y 1980, realizadas con collage y con una técnica de transformación del color, a las que se une un Retrato de Luis Gordillo (1974), de Carlos Franco, realizado con acrílico y collage sobre lienzo. En la sección siguen obras de Manolo Quejido, Rafael Pérez Mínguez, Carlos Alcolea, Herminio Molero, Alfonso Albacete, Chema Cobo y María Luisa Sanz. En ellas, encontramos técnicas mixtas, collages, acrílicos y también óleo sobre lienzo.

“Mitologías” reúne un conjunto de obras pictóricas de Chema Cobo, Guillermo Pérez Villalta, Sigfrido Martín Begué, Carlos Franco, Jaime Aledo, Manolo Quejido, Belén Franco, Concha Gómez Acebo, Miguel Ángel Campano y Virginia Lasheras, en las que vemos confrontarse diversas temáticas mitológicas con dimensiones humanas actualizadas y con técnicas diversas de figuración.

Patricia Gadea: 'Sin título', 1987. Foto: Guillermo de Osma

Con “Fauna y flora” nos introducimos en los amplios e intensos registros de representación de la fotografía con figuras populares o cotidianas, a través de obras de Pablo Pérez Mínguez, Alberto García-Alix, Luis Baylón, Miguel Trillo, Javier Campano, Antonio Zafra, Rafa Cervera, Eduardo Momeñe, Jaime Gorospe, Ouka Leele y Juan Gatti.

En “Lo que ha dado en llamarse ‘la Movida’” se presentan impresiones sobre papel, ilustraciones sobre papel y sobre lona, una pintura y una fotografía. Predominan los colores intensos, el dinamismo y las alusiones a Madrid en la época de la Movida. Aquí los artistas son: Pablo Sycet, Diego Lara, El Hortelano, Ceesepe, Javier de Juan, Ouka Leele y Ciuco Gutiérrez.

"De la irreverencia como una de las bellas artes” es unasíntesis de cuestionamientos de temáticas tradicionales, mitológicas y religiosas, con pinturas e ilustraciones, una fotografía y dos pequeñas piezas escultóricas elaboradas con resina. En este caso los creadores son: Javier Utray, Costus, Pablo Pérez Mínguez, Patricia Gadea, Juan Ugalde, César Fernández Arias y Javier Maldonado.

Y ya en la última sección: “Retorno al Edén” nos situamos ante un conjunto de pinturas, con coloridos intensos y gran expresividad, que valoran las nuevas dimensiones de la quietud y el reposo específicamente humanos como el nuevo ámbito de realización y felicidad. Las piezas reunidas son de Concha Gómez Acebo, Carlos Forns Bada, Dis Berlin, Ana García Pan, Juan Antonio Aguirre, Manolo Quejido y Belén Franco.

foto

Queda claro, a través de sus nombres, que la cantidad y calidad de los artistas reunidos es impresionante, y también que así disponemos de un registro que nos permite apreciar la intensidad y diversidad de ese período del arte contemporáneo en España, que no siempre se valora como es necesario. Algo muy significativo y que conviene no dejar en el olvido.