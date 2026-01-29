Nueva luz para un tesoro barroco: la Capilla del Palacio Real de Madrid vuelve a brillar

Es uno de los grandes tesoros del patrimonio español, declarado Bien de Interés Cultural. La Capilla del Palacio Real de Madrid, que acoge un conjunto de bóvedas de enorme valor histórico, acaba de estrenar nueva iluminación.

Fruto de un acuerdo entre Patrimonio Nacional e Iberdrola, este espacio, situado en la primera planta del Palacio, en el centro del ala norte, ya luce un nuevo sistema de iluminación con tecnología LED de última generación.

Esta acción se enmarca dentro del plan de iluminaciones de edificios emblemáticos y monumentos de la compañía, que celebra su 125 aniversario. Y este acto ha sido el primer hito de esta efeméride.

La intervención abarca la nave principal y los espacios anexos, entre ellos el relicario y la sacristía, en los que se han instalado nuevos proyectores que reducen el consumo energético en un 94 % y se adaptan a los requerimientos patrimoniales, arquitectónicos y estéticos del entorno.

Durante el acto inaugural, conducido por el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, y la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, se ha podido ver por primera vez el templo tras su reciente renovación.

Vista de la Capilla Real. Foto: Patrimonio Nacional

Realizada entre 1750 y 1759 para Fernando VI por el arquitecto Ventura Rodríguez, alumno aventajado del italiano Giovanni Battista Sacchetti, la ornamentación de la Capilla destaca por su riqueza arquitectónica y artística.

Los grandiosos frescos de Corrado Giaquinto y las diez grandes columnas de una sola pieza de mármol negro veteado de Mañaria (Vizcaya), son solo algunas de las maravillas que acoge en su interior.

El órgano, cuya caja fue diseñada por el mismo Ventura Rodríguez, es único en España no solo por su calidad, sino también por haberse librado de las reformas decimonónicas.

Escenario de ceremonias solemnes y actos de la Corte, se accede a ella desde la Galería principal de Palacio Real, una de las pocas residencias oficiales de jefes de Estado abiertas al público, que cada año recibe a cerca de 1,5 millones de visitantes de todo el mundo.

Esta actuación en la Real Capilla se enmarca en un proyecto global de mejora del sistema de iluminación y su eficiencia de todo el Palacio Real y de otros edificios y monumentos históricos, como el que se está llevando a cabo en el Palacio Real de La Almudaina (Palma de Mallorca), o las ya ejecutadas renovaciones de la iluminación monumental del Palacio Real del Pardo y del Real Monasterio de Santa María de las Huelgas (Burgos).

Para Iberdrola este acto abre una serie de iluminaciones de edificios emblemáticos y monumentos que la compañía llevará a cabo a lo largo de 2026 por toda la geografía española, entre las que se incluyen la Torre del Miguelete en Valencia, el Ayuntamiento de Valladolid, las catedrales de Albacete y Málaga, el Teatro Romano de Mérida o la Basílica de Nuestra Señora de Begoña en Bilbao.