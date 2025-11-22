Dora García, artista: "Tanto reciclar y cada vez que se consulta ChatGPT se secan un par de riachuelos"

¿Qué libro tiene entre manos?

En torno a lo político, de Chantal Mouffe, y Todas las crónicas, de Clarice Lispector. Acabo de terminar el libro de Pablo Lemebel Tengo miedo torero. Me ha encantado.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’.

El chiste y su relación con el inconsciente, de Sigmund Freud, y también La presentación de la persona en la vida cotidiana, de Erving Goffman.

Si no hubiera podido ser artista, ¿qué hubiera querido ser?

Psicoanalista. O maestra. Bueno, ya lo soy, soy profesora.

¿Qué historias nos contará en la galería Elba Benítez?

Walter Benjamin ha muerto cuenta tres historias cruzadas, entretejidas en torno a la noción del desencanto (y de la tristeza política): las de Asja Lacis, Carla Lonzi y Alejandra Pizarnik.

La literatura y las artes visuales se enredan en su obra. ¿Qué le aporta cada uno de estos lenguajes?

Cuando trabajo, siempre empiezo leyendo un libro y tomando notas, que se transforman en dibujos, en instalaciones, películas, en escritos o dibujos más grandes.

Después de 30 años de trayectoria, cuéntenos un fracaso fértil en este tiempo que hoy defienda.

No creo en el fracaso ni en el éxito, las cosas pasan como es inevitable que pasen. Seguramente, se traten de lo mismo, depende de cómo se mire.

Se encuentra ahora en el círculo polar ártico. ¿Qué proyecto realizará allí?

Comento una exposición de Picasso y el Guernica en el KIN Museum. Nunca he encontrado un ángulo desde el que me apeteciera hablar de Picasso y lo he encontrado: Guernica, su comunismo, su identificación con los mineros y la historia del extractivismo. Kiruna produce el 80 % del hierro que se consume en Europa, es una riqueza inagotable que se ha explotado durante cien años y no lleva visos de extinguirse nunca. Pero ¿a qué precio?

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

La Comuna de París. No para participar en ella, ya que soy bastante cobarde. Fue un acontecimiento tan improbable, casi como un milagro. Y eso de disparar a los relojes... maravilloso.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Debí tirar más fotos, de Bad Bunny, el disco de la década.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Twin Peaks, temporadas 1 y 3, con 25 años de diferencia. Ha marcado mi vida. La mejor que he visto.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

En El mago de Oz o Blade Runner y no me quedaría en una de Christopher Nolan.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

No. Tengo unas tragaderas infinitas para el arte, la literatura, la música, el teatro y el cine. Me pasaría la vida haciendo solo eso, parando para comer, dormir e ir al baño.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

La complicidad con el Estado de Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes. Si investigamos de dónde viene y a dónde va el dinero, hay muy poco de lo que estar orgulloso.

Un placer cultural culpable.

No me siento culpable de ningún placer cultural.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

He ido a ver a Trinh T. Minh-ha, Paloma Polo e Isaías Griñolo en La Virreina. Me han encantado los tres. Trabajos valientes, interesantes, relevantes.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No. Yo creo que más bien matará el planeta. Tanto reciclar y cada vez que se consulta el ChatGPT se secan un par de riachuelos.

España es un país…

Pues lo primero que se me ocurre es decir, que es un país de m ... Pero no, diré algo más cierto: es un país sorprendente y muy entretenido, casi siempre exasperante, pero, desde luego, no te aburres.