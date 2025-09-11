La nueva ola de galerías de arte: Madrid, a todo gas en plena desaceleración del mercado global

Mientras el mercado global desacelera, Madrid vive una ola de aperturas que reconfiguran su geografía: la calle Doctor Fourquet consolida su “kilómetro cero” con nuevas galerías que llegan desde otras latitudes.

Artizar (Tenerife), T20 (Murcia), Bombón Crisis (Barcelona-Lima) y Villa Magdalena (San Sebastián). A ellas se suman mudanzas y nuevas sedes de The Ryder Projects, 2 Mira Archiv o Moisés Pérez de Albéniz.

Madrid crece a contracorriente. Su posición geoestratégica, puente natural entre Latinoamérica y Europa, refuerza su atractivo. Sus ferias mantienen el pulso –ARCO reunió en 2025 a unos 95.000 visitantes– y los grandes museos baten récords.

El Prado superó los 3,4 millones de visitantes en 2024, situándose como el más visitado de España, seguido por el Reina Sofía con casi 2. Son cifras que explican por qué Madrid está creciendo en el radar artístico internacional.

Aunque no todo es favorable: el IVA cultural sigue en el 21 %, frente al 5,5 % de Francia o el 7 % de Alemania (Eurostat 2024), un desequilibrio que nos sitúa en clara desventaja. Nuestras ventas suponen un 1% del mercado global ocupando el séptimo lugar con una tendencia alcista.

Imagen de la parte de galería de 2 Mira Archiv: Foto: 2 Mira Archiv

Aun así, la temporada arranca con fuerza con la celebración este fin de semana de Apertura Madrid Gallery Weekend, 57 galerías inaugurando de forma simultánea: la mayor cita del año para el sector (ARCO aparte).

La calle Doctor Fourquet (D. F.), a escasos metros del Reina Sofía, es hoy el mayor núcleo galerístico del país con aproximadamente 15 galerías en 600 metros.

“Me apetecía crear un lugar donde también se pudiera investigar el origen de las piezas, sus procesos y sus capas ocultas”. Mira Bernabéu

Pocos saben que el señor Fourquet, anatomista que da nombre a la calle, padeció problemas oculares que derivaron en ceguera, o que en el siglo XIX proliferaban allí curanderos espiritistas que aseguraban hablar con las enfermedades y sanarlas empleando agua.

Un siglo después de los espiritistas llega, en 1995, Helga de Alvear. Con su galería se inaugura el corredor que conecta D. F. con el Reina Sofía y, más tarde, con La Casa Encendida. La galería, hoy cerrada por inventario como paso necesario para resolver la testamentaría de la importante galerista, baraja buenas perspectivas de continuidad, lo que supondría un revulsivo para esta emblemática calle.

Imagen de la nueva sede de MPA. Foto: MPA

Moisés Pérez de Albéniz (MPA) ha cerrado el local donde ha permanecido 14 años para abrir dos nuevas sedes: una en D. F., 8, y otra en Marqués de Ahumada, 11. “El traslado viene motivado por el fallecimiento de mi casero –explica–. Me tomo esta crisis como una oportunidad: si el mundo del arte cambia, ¿por qué no iba a cambiar mi proyecto?”.

Reconoce que los alquileres en el centro de Madrid están tensionados, pero no duda en continuar en el barrio: “Aquí hay movimiento, se abren galerías, locales, y la calle se dinamiza”, nos dice. También apuesta por la zona Mira Bernabéu, quien ha inaugurado 2 Mira Archiv, un espacio centrado en el valor de la investigación y del archivo.

Fachada de Villa Magdalena. Foto: Villa Magdalena

“Me apetecía crear un lugar donde también se pudiera investigar el origen de las piezas, sus procesos y sus capas ocultas. Así nace 2 Mira Archiv, como una continuación natural de la galería de Argumosa 1Mira Madrid, pero también como algo nuevo, que busca dar valor al archivo.

"Quería crear un lugar donde experimentar, investigar y ampliar horizontes con un laboratorio abierto a artistas, coleccionistas e incluso escritores que cuenta también con una sala de exposiciones”, explica a El Cultural.

“Nos centramos en la mitología, fantasía, folclore y paisajismo. No exclusivamente

en pintura”. Cy Schnabel (Villa Magdalena)

A escasos metros desembarca Artizar (D. F., 6), fundada en Tenerife en 1989 por Carlos E. Pinto. Hoy, dirigida por sus hijos, busca ampliar proyección. “Queríamos trabajar desde la periferia, pero se nos hizo difícil. Venir a Madrid es una especie de rendición, llevábamos un año con la idea y la ocasión se ha dado ahora”, admite Pedro Pinto.

Arrancan el fin de semana de Apertura para después cerrar y reformar el local. Su línea de trabajo se centra en artistas canarios y cubanos y la apertura oficial se hará a principios de año con la exposición individual del artista Julio Blanco.

“Venir a Madrid es una especie de rendición. Llevábamos un año con la idea y la ocasión se ha dado ahora”. Pedro Pinto (Artizar)

En el portal casi contiguo, en el número 10, abre nueva sede la murciana T20. “Venir a Madrid fue un impulso, nos apetecía dar el salto. Es nuestro 25 aniversario y teníamos ganas de hacer cosas fuera, fue repentino, como una historia de amor”.

Después de tanto tiempo allí sentían la necesidad de romper con todo y “empezar a galopar”, nos cuentan entusiastas Nacho Ruiz y Carolina Parra, sus directores. Inauguran el 3 de octubre con Sonia Navarro, distanciados del avispero de Apertura.

Imagen de Bombón Crisis. Foto: Bombón Crisis

Es cierto que los hubs culturales, la concentración de galerías en una misma área, facilita su visibilidad y repercute en un aumento de visitantes, pero también fomentan el ruido, disminuyendo el tiempo de permanencia de las visitas y la profundidad y calidad de su experiencia. Eso nos cuenta Luis Valverde, director de Espacio Mínimo, quien ha adquirido un local en Vallecas con el objetivo de deslocalizar su proyecto de la simbólica calle.

Fuera de D. F., otros barrios de Madrid brillan. Justicia es uno de ellos. The RYDER Projects, una galería con uno de los crecimientos más significativos de la capital, se muda de Lavapiés y abre nueva sede (Travesía de San Mateo, 4) en un antiguo secadero de jamones de 250 m².

“Pensamos que podría ser bonito tener un espacio en conjunto. Nos entusiasmaba la idea de compartir”. Joana Roda (Bombón Crisis)

“Nuestra historia arrancó en un garaje en Londres y continuó en Lavapiés. Este local industrial era el paso natural”, señala su directora, Patricia Lara. Aunque presentan en Apertura una intervención de Miguel Benlloch en su fachada, el estudio de arquitectura BURR está renovando el espacio y las obras durarán unos meses, por lo que todavía no podrán dar a conocer la nueva sede.

Muy cerca, en la calle Madera, 33, cerca de Prats Nogueras Blanchard y Travesía 4, abre Bombón Crisis, una alianza entre la barcelonesa Bombón y la limeña Crisis, quienes inauguran un modelo galerístico colaborativo.

“Me tomo la mudanza como una oportunidad: si el mundo del arte cambia, ¿por

qué no iba a cambiar mi proyecto?”. Moisés Pérez de Albéniz

“Queríamos explorar otras formas de trabajar, juntar fuerzas y compartir programas. No abrir una galería al uso, sino otra cosa”, afirma una de las directoras de Bombón, Joana Roda. “Coincidimos en la feria de Basilea y enseguida surgieron sinergias. Pensamos que podría ser bonito tener un espacio en conjunto, unir fuerzas a nivel de contactos y de programa. Al final, son otras formas de hacer. Nos entusiasmaba la idea de que sea todo compartido”. Abren con una exposición de Daniel Jacoby y Marie Zolamian, un diálogo entre artistas y galerías.

En el barrio de Palacio, en un ‘espléndido aislamiento’, abre sus puertas Villa Magdalena, segunda sede tras estrenarse en San Sebastián, en las faldas del Monte Igueldo. El alma de Villa Magdalena es Cy Schnabel, hijo del pintor y cineasta Julian Schnabel, y hermano paterno de Vito –uno de los galeristas más influyentes de Nueva York–.

Fachada de The RYDER Projects antes de las obras. Foto: The RYDER Projects

“Mi madre es española y siempre me he sentido en Madrid como en casa. Venir es una manera de consolidar nuestra presencia a nivel nacional”. Nos cuenta Schnabel que la mayoría de sus artistas no tienen representación en España y que su galería está “centrada en la figuración simbólica: mitología, fantasía, folclore y el paisajismo también son temas importantes. No está exclusivamente dedicada a la pintura, pero sí es una parte fundamental”.

Se puede colegir que trabajar desde D. F. es síntoma de éxito, pero también supone una estrategia de visibilidad para ser incluidos en el relato. Según el Informe del Mercado del Arte 2024 de la Fundación Arte y Mecenazgo, Madrid concentra casi el 70 % de la facturación nacional.

“Arrancamos en un garaje en Londres y continuamos en Lavapiés. Este local industrial

es un paso natural”. Patricia Lara (The Ryder Projects)

Cifras modestas en términos globales, pero que contrastan con una vitalidad difícil de monetizar: la gran densidad de proyectos, artistas, coleccionistas internacionales (sobre todo latinoamericanos) y un ambiente de contagioso entusiasmo.

La capital, tantas veces acusada de ir a remolque, parece vivir un ciclo inédito de efervescencia y entusiasmo: un punto de inflexión donde conviven riesgo y profesionalidad. Como si latiera la intuición de un cambio, el ecosistema galerístico se convierte en termómetro de lo que vendrá.