Amanda de la Garza, subdirectora del Reina Sofía: "El museo debe ser un lugar de encuentro"

¿Qué libro tiene entre manos?

Fortuna, de Hernán Díaz (Anagrama).

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Hubo varios, pero en realidad fue el psicoanálisis.

Si no hubiera podido ser curadora, ¿qué hubiera querido ser?

Locutora de radio.

¿Cuál sería el primer paso para descolonizar los museos españoles?

Un reconocimiento de la herencia colonial y el significado de la colonización. Esto implica establecer sinergias entre investigadores y artistas, tanto en España como en América Latina. Y entablar un diálogo sobre los efectos históricos y actuales de la colonización.

Su nombramiento representa una relación más estrecha con Latinoamérica, ¿cómo espera articularla?

A partir de un debate activo con instituciones culturales de América Latina y de promover procesos de investigación con agentes locales. Es importante generar nuevas formas de coleccionismo en la región y mapear nuevas escenas que aún no han sido atendidas.

¿Cómo debe ser un museo contemporáneo hoy?

Permeable, relevante y en escucha atenta a su tiempo. Debe ser capaz de entender cuáles son las preguntas importantes que la sociedad se está haciendo y sobre las que los artistas están reflexionando.

Ante el progresivo envejecimiento del público de nuestros museos, ¿cómo acercar el arte a la gente joven?

A través de un museo que se convierta en un espacio de encuentro social y en el reconocimiento de los intereses de la gente joven. El museo actual debe apostar por ser un lugar que atienda a diferentes audiencias y comunidades, que establezca una relación de apertura y que se piense a sí mismo como un espacio de convivencia social, de tolerancia y pluralidad, de voces e intereses diversos. Su programación debe reflejar la experencia de la vida contemporánea, el gozo y la complejidad del presente.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

Las revueltas de 1968, por el espíritu de libertad y esperanza de transformación que permeó la época.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Tu falta de querer, de Mon Laferte.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Lupin. No sé si es la mejor pero la disfruté mucho.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me podría quedar a vivir en la atmósfera de In the Mood for Love de Wong Kar-wai y no aguantaría un minuto en Mulholland Drive de David Lynch.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome Stendhal? ¿Ante qué?

Ante La habitación roja de Matisse.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

La frivolidad.

Una obra (disco, libro, obra, banda musical…) sobrevalorada.

Nirvana.

Un placer cultural culpable.

Ver películas de acción en el avión.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones…

Polke. Afinidades develadas en el Museo del Prado. Es una exposición que exhibe la grandeza de Polke como artista. Será difícil ver reunido nuevamente un conjunto tan relevante de obras.

¿La Inteligencia Artificial matará la creación artística?

No, al contrario permitirá repensar lo humano.

España es un país…

Acogedor.