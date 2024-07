El Reina Sofía recibe 55 obras de Juana de Aizpuru y nombra a Carlos Urroz director de gabinete

El pleno de la Comisión Permanente del Patronato del Museo Reina Sofía ha aprobado la donación de 55 obras de la galerista Juana de Aizpuru y el nombramiento de Carlos Urroz, exdirector de la feria Arco, como director de gabinete institucional de la pinacoteca.

En total, se incorporarán otras dos importantes donaciones -además de la de Aizpuru- a la colección del museo y se consolidan los nombramientos de los tres puestos de alta dirección elegidos tras concurso público con los que se completa el organigrama de la institución.

Según ha informado el museo, la donación de Aizpuru es por un valor aproximado de 1,5 millones de euros e incluye un total de 55 obras (40 obras de 14 artistas españoles y 15 obras de 9 artistas extranjeros) como Ana Laura Alaez, Juan Hidalgo, Dora García o Jiri Dokoupil, todo artistas de los años 90 y comienzos de los 2000 -una generación poco representada en la Colección del Museo Reina Sofía-.

En diciembre de 2023, Manuel Segade, director de la institución, afirmó que "el museo de arte contemporáneo es el heredero de trabajos como el de Juana" y agradeció que la artista haya decidido aceptar la oferta del museo frente a otras instituciones extranjeras.

"Juana es incansable, también lo es su archivo", aseguró Segade. "Es un indicio de la importancia de su figura, una de las galeristas más importantes del siglo XX. Una pionera en la creación de mercado de arte en nuestro país, de la formación de coleccionismo en España y también en las formas de exponer arte contemporáneo en nuestro país. Porque a veces olvidamos que las galerías estaban allí antes de nuestras instituciones", prosiguió Segade, quien cuantifió en 133 las obras que el Reina Sofía ha comprado de Aizpuru desde 1992.

También esta donación alberga un importante grupo de piezas de pintores y escultores alemanes vinculados a Juana de Aizpuru desde los años 70. Otra de las donaciones es la del artista Yasumasa Morimura (Osaka, Japón, 1951), formado en Bellas Artes en la Universidad de Kyoto (1978) y que pronto experimentó un gran interés por el trabajo de Cindy Sherman. Se trata de una donación personal de 17 obras que alcanzarían el medio millón de euros.

El conjunto de fotografías que Morimura dona al Museo están fechadas entre 1991 y 2010 y pertenecen a dos series diferenciadas: La serie Requiem for the XX Century, en la que Morimura se transforma para reinterpretar personajes e imágenes fotoperiodísticas en una propuesta de revisión de la historia del siglo XX

En cuanto a las dos fotografías de la tercera serie, An Inner Dialogue with Frida Kahlo (2001), las imágenes reinterpretan sendas pinturas de Frida Kahlo.: 'Las dos Fridas' (1939) y Árbol de la Esperanza, mantente firme (1946). Morimura explica que siempre se sintió atraído por su obra debido a su cuantiosa producción de autorretratos

Por último, está la donación del Archivo de Darío Villalba, que comprende fundamentalmente la documentación generada por el artista en el transcurso de su actividad artística: material archivístico manuscrito e impreso; publicaciones editadas y recortes de prensa; fotografías, diapositivas, negativos y carteles que documentan tanto el proceso creativo del artista en pruebas o experimentaciones como su desarrollo final y exhibición.

El conjunto incluye además algunos documentos de carácter audiovisual y otro material diverso, como pueden ser algunos libros de la biblioteca del artista intervenidos y varios paneles de obras en proceso.

Nuevos nombramientos

El pasado 1 de junio daba comienzo el proceso selectivo, tras la publicación en el BOE y en la página web del Museo de las convocatorias de los puestos de director del Gabinete Institucional, del director de comunicación y del director de Estudios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Según el museo, se trata de un procedimiento "que ha garantizado la publicidad y concurrencia atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad".

Tras la finalización del proceso, el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Segade, propuso a la Comisión Permanente del Real Patronato el nombramiento de Carlos Urroz (Madrid, 1966) como director de Gabinete Institucional, a Diana Lara (Madrid, 1977) como directora de Comunicación y a Julia Morandeira (Bilbao, 1986) como directora de Estudios.