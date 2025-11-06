Esta semana en tu quiosco: la biografía definitiva de Pessoa, en El Cultural

Fernando Pessoa visto por la ilustradora Patricia Bolaños en la portada de El Cultural del 7 de noviembre de 2025

Enigmático y múltiple, Fernando Pessoa, ese fingidor que encubrió su identidad en una pléyade autores ficticios, sigue siendo un misterio que Richard Zenith intenta desvelar en su biografía definitiva. El Cultural analiza el monumental libro y conversa con su autor.

"Pessoa era un volcán. Escribía como usted y yo respiramos. Tenía ideas infinitas y poca disciplina. Su archivo es un caos", afirma Zenith, que además de su biógrafo es el editor en inglés de casi toda su obra.

También analizamos los heterónimos del poeta. Aunque había mil Pessoas en Pessoa, cuatro de ellos han logrado una fama cercana a la de su creador: Álvaro de Campos, Bernardo Soares, Ricardo Reis y Alberto Caeiro.

Y además:

LETRAS. Jon Fosse es el autor de nuestro libro recomendado de la semana. Determinismo y libertad libran su lucha a lo largo de Vaim, un libro sabio y lleno de belleza, su primera novela tras ganar el Nobel de Literatura en 2023. En el terreno del ensayo histórico, destacamos Los árabes del mar, el libro en el que Jordi Esteva reconstruye las rutas marítimas del Índico, de Zanzíbar a Cantón.

ARTE. Conversamos largo y tendido con Carlos León en su estudio de Torrecaballeros, en Segovia. Allí, este creador único, que expone su última serie de lienzos en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, nos enseña su particular visión del arte y su método de pintura con las manos. Nos detenemos también en la exposición de Matisse en CaixaForum Madrid y en la Trienal de Arquitectura de Lisboa.

TEATRO. El fundador de La Abadía, José Luis Gómez, reivindica a Ferrer Guardia, el anarquista y pedagogo que creó la Escuela Moderna. Lo hace con un texto de Jean-Claude Idée basado en el proceso judicial que lo condenó a muerte. Con Ernesto Arias, Jesús Barranco, David Luque y Lidia Otón, a partir del 13 de noviembre.

MÚSICA. Entrevistamos a la violinista granadina María Dueñas, que invoca en la pantalla a Kathleen Parlow en Measures for a Funeral y, fuera de ella, continúa sumando hitos: dos premios Gramophone 2025 y una inminente gira europea junto a la Chamber Orchestra of Europe y sir Antonio Pappano, con la Symphonie espagnole de Édouard Lalo como estandarte.

CINE. El cineasta sevillano Fernando Franco da un giro a su carrera con Subsuelo, un thriller psicológico que no tiene miedo a incomodar al espectador. Narra la historia de dos mellizos que se ven involucrados en un accidente que cambiará las dinámicas de poder en su familia. Además, críticas de Bugonia, el nuevo OVNI cinematográfico de Yorgos Lanthimos; y de Predator: Badlands, nueva entrega de la saga con la que Disney infantiliza al salvaje cazador alienígena.

CIENCIA. ¿A quién pertenece un idioma? A raíz de las polémicas declaraciones del director del Instituto Cervantes sobre el de la RAE, el físico y académico José Manuel Sánchez Ron reflexiona sobre la importancia que científicos, economistas, abogados o historiadores tienen en el enriquecimiento y regulación del lenguaje, que no es patrimonio exclusivo de novelistas, poetas o lingüistas.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 7 de noviembre en los quioscos por 2,50 euros.