Muere el rapero Fatman Scoop tras desplomarse en el escenario durante uno de sus conciertos

Según ha podido confirmar BBC, el rapero norteamericano Fatman Scoop ha muerto tras haberse desplomado ayer, mientras tenía lugar uno de sus conciertos. La actuación tuvo lugar en Town Center Park, en Hamden (Connecticut). Tenía 53 años.

Los servicios sanitarios trataron de reanimarle, haciendo uso de la RCP, tal y como ha mostrado el medio TMZ en un vídeo. Más tarde, la alcaldesa de la ciudad, Lauren Garrett, publicó en Facebook un mensaje de apoyo cuando se conoció que estaba hospitalizado: "Por favor, manténganlo en sus pensamientos y oraciones".

La agencia de la representación del cantante, MN2S, ha confirmado su muerte al medio británico y han alabado su carrera: "Su voz icónica, su energía contagiosa y su gran personalidad dejaron una marca indeleble en la industria". Entre su legado, figuran canciones como 'Be Fatihful', 'No Popcorn' y 'Rock the Boat'.