El hard bop del versátil pianista Bill Charlap regresa al Festival Internacional de Jazz de San Javier

Bill Charlap regresa al Festival Internacional de Jazz de San Javier. El Teatro Nuevo de Invierno del Parque Almansa acogerá este miércoles, a partir de las 22 horas, el concierto de un pianista de jazz con una carrera tan dilatada como exitosa tras haber tocado con gigantes de la talla de Tony Bennett, Clark Terry, Gerry Mulligan, Phil Woods o Sheila Jordan, entre muchos otros.

El neoyorquino Bill Charlap (1966), ganador del premio al mejor pianista de jazz en el año 2003, otorgado por la Jazz Journalist Association, no actuará solo en San Javier porque le acompañarán dos ases de la música: Noriko Ueda, con el contrabajo, y Carl Allen, a la batería.

Los conciertos de Bill Charlap, director de los Estudios de Jazz en la William Paterson University en Wayne (Nueva Jersey), transcurren marcados por los más deliciosos sonidos del bop y el hard bop.





Este versátil pianista destaca sobre el escenario por la variedad de estilos que maneja y que siempre maridan a la perfección con Noriko Ueda y Carl Allen. Durante el concierto de este trío en el Teatro Nuevo de Invierno del Parque Almansa, a buen seguro que Bill Charlap interpretará algún tema del maravilloso álbum que compuso junto al difunto Tony Bennett: 'The Silver Lining: the songs of Jerome Kern'.

Desde la organización de Jazz San Javier destacan que la visita del pianista "confiere un gran valor sentimental" al festival, "tras la desaparición del gran Tony Bennett el año pasado".

También recalcan que el citado álbum, junto a los que grabó Tony con Bill Evans en los años setenta del pasado siglo XX, "ha sido uno de los mejores que grabó el legendario cantante en toda su carrera y uno de los hitos en la fantástica discografía de Bill Charlap".