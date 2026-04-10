Carlos Alcaraz despeja las dudas ante Búblik y con un nivel arrollador se mete en las semis del Master 1.000 de Montecarlo

El número uno del mundo superó, en apenas una hora, al tenista kazajo, quien no tuvo ninguna posibilidad de plantar cara al español (6-3, 6-0).

Carlos Alcaraz ha subido su nivel en este Masters 1.000 de Montecarlo. El número uno del mundo va ganando sensanciones y ante Aleksandr Búblik, el rival más complicado que ha tenido hasta la fecha, se olvidó de las desconexiones y con un juego muy sólido selló su clasificación a semifinales (6-3, 6-0) [Narración y estadísticas de la victoria de Alcaraz ante Búblik].

El tenista de El Palmar rozó la perfección: se mostró muy agresivo desde el resto y se hizo fuerte con su servicio. A diferencia del partido del jueves ante Etcheverry, no quiso lucirse. Sencillamente hizo su juego y con él hay muy pocos rivales que puedan plantarle cara. El kazajo no es uno de ellos.

No es fácil la ruta que se ha trazado Carlitos en esta gira de tierra. A pesar de tener todo de cara para perder el número uno del mundo -debido a que defiende muchos puntos-, el español se mantiene en la lucha y después de brillar el año pasado en Montecarlo, este año ya ha presentado su candidatura para defender el entorchado.

Highlight Machine 🍿🤖@carlosalcaraz with some incredible improvisation on Court Rainier III#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/gKpESNhhSY — Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2026

Una hora y tres minutos es lo que tardó Alcaraz en deshacerse de Búblik. El tenista kazajo no pudo empezar peor el partido, cometiendo muchos errores no forzados que acabaron provocando la rotura del español. En el primer juego.

Carlitos empezó los cuartos con una rotura y cuatro pelotas de 3-0. Bublik, en el primer duelo entre ambos, parecía no poder con el peso de pelota del vencedor de siete grandes.

Lo que pasa es que el fenómeno de El Palmar metió al kazajo en el partido con dos dobles faltas consecutivas, antesala del 2-2. Alexander se puso por delante 3-2 y ya era otro jugador.

"Usa la línea de saque, venga. El saque con nervio, controlando el porcentaje. Seguimos repasando las cosas: pista pequeña y pista grande. Quiero verte como te animas", le advertía Samuel López a su pupilo.

Steadying the ship ⛴️ @carlosalcaraz takes control of a rollercoaster 6-3 first set over Bublik#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Kvi5tf9yzm — Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2026

Bublik, al que le cuesta deslizarse sobre la arcilla, depende en demasía del primer servicio. A la que bajó, la jerarquía del vigente campeón pudo con él. Una doble falta de Alexander dio el cuarto 'break' al español y el sexto juego seguido. Fueron diez de carrerilla. Es el rosco número 21 en la carrera del español.

Alcaraz, con 300 triunfos y 67 derrotas en su carrera, ha dado caza a John McEnroe como el tercer jugador que más rápido, en menos partidos, ha alcanzado esta cifra, solo por detrás de estadounidense Jimmy Connors, que cosechó 300 y 63 derrotas y del mítico Rod Laver que logró esa cifra con 55 partidos perdidos.

"En otra vida igual te gane", le dijo Bublik en la red al término del partido. "Excepto en hierba", le respondió el número uno del mundo conocedor de que el kazajo de origen ruso muestra su máximo nivel sobre pasto.

El vigente campeón se enfrentará en semifinales contra el vencedor del partido entre el monegasco Valentin Vacherot y el australiano Alex de Miñaur.